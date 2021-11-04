«Серый» импорт иномарок увеличился с начала года в 2,5 раза

На фоне дефицита новых автомобилей и рекордного роста цен в России снова активизировались перегонщики и специализированные фирмы, предлагающие услуги по покупке и импорту подержанных машин из-за границы. Еще два года назад такой бизнес считался окончательно изжившим себя из-за заградительных таможенных пошлин, утилизационного сбора и необходимости устанавливать устройство «ЭРА-ГЛОНАСС».

На сайтах классифайдов число актуальных предложений по покупке иномарок из Японии, Европы и США без пробега по России достигает нескольких тысяч. За период с января по октябрь 2021 года на «Авито Авто» было размещено в 2,5 раза больше объявлений о продаже автомобилей с пробегом, не эксплуатировавшихся на территории России, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в отчете, подготовленном по заказу «Газеты.Ru».

В топ-10 популярных моделей с пробегом, которые на этой площадке продавцы предлагают привезти из-за границы, чаще всего встречаются праворульные авто из Японии. На первом месте Toyota Alphard, вторая строчка у Nissan Leaf, на третьей позиции — Honda Stepwgn, а замыкают пятерку лидеров Toyota Crown и Honda Freed.

Опрошенные «Газетой.Ru» частные продавцы признаются, что спрос в этом году резко возрос — в неделю продается минимум по автомобилю, хотя раньше одна машина могла стоять на продаже по несколько месяцев. Пригнать машину под заказ перегонщики берутся за 1,5-2 месяца.

«Эта услуга сейчас довольно популярна с учетом сложившейся на рынке ситуации, которая касается и подержанных автомобилей из Европы. Это видно хотя бы по тому, что сейчас, например, очень трудно даже установить устройства ГЛОНАСС, там огромные очереди, — рассказал житель Чебоксар по имени Алексей, предлагающий на одной из популярных онлайн-площадок к продаже пятилетний дизельный минивэн Renault Espace.

— Стоимость доставки зависит от многих нюансов: смотря откуда машина, сколько она стоила изначально, насколько она популярна или непопулярна. Моя наценка за этот Renault — около 100 тыс. рублей».

Растаможенный и оформленный минивэн продавец предлагает купить в России за 1,67 млн рублей. В основном, по его словам, он пригоняет автомобили из Европы для себя и выставляет на продажу время от времени.

«На рынке подбора и продажи подержанных автомобилей из Европы периодически наблюдаются всплески. Сейчас я покупаю [за границей] примерно по машине в неделю, — сообщил житель Смоленской области по имени Андрей, занимающийся этим бизнесом последние 12 лет и предлагающий к продаже гибридный Hyundai Ioniq с пробегом 31 тыс. км за 2 млн рублей. — По времени доставка занимает примерно месяц, автомобиль подбирается в Европе на специализированном сайте и доставляется автовозом».

Стоимость растаможки и доставки аналогичного Ioniq обойдется в 6,3 тыс. евро. Работать предполагается по договору, в котором будет прописано соответствие автомобиля заявленным параметрам, рассказал посредник.

«Предварительно я вам дам информацию о машине, все будет в договоре прописано. Если она будет соответствовать договору, то вы ее заберете — как это обычно и бывает», — объяснил он.

Подбором и доставкой машин из Европы и США занимаются и многие специализированные фирмы — цены на их услуги достигают 50-70 тыс. рублей. Однако их представители не советуют везти из-за границы машины массового сегмента из-за хлопотности и дороговизны этой процедуры.

Сейчас имеет смысл ввозить электромобили либо какой-то эксклюзив, автомобили массового рынка при ввозе окажутся невыгодными, сказал представитель специализированной московской фирмы AMB Motors. Для примера свои услуги вместе с таможенным оформлением при ввозе под заказ подержанного Volkswagen Golf он оценил в €10-11 тыс.

Электромобили в России в этом году облагаются нулевой пошлиной. На этом фоне в страну стали массово ввозить электромобили в частном порядке — как новые, так и подержанные, писала ранее «Газета.Ru». Среди новых преобладают автомобили экзотических китайских марок — Li One XPeng и даже Hongqi, использующейся в КНР в гаражах первых лиц государства. А при покупке подержанных россияне не брезгуют и Tesla из США, получившими механические повреждения в ДТП – на фоне нулевых пошлин такая покупка выглядит выгодной несмотря на возможные риски.

В фирме Autozakaz из Подмосковья, оказывающей услуги по подбору и доставке таких автомобилей из Европы, корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали, что покупка автомобилей в ЕС в последнее время снова стала актуальна, с учетом некоторого снижения курса евро и ситуации дефицита, а также роста цен на российском рынке.

«Таможенная пошлина, к примеру, на трехлетний BMW 3 Series с 2,0-литровым дизельным мотором будет 5400 евро, стоимость автомобиля – тысяч 13, в зависимости от комплектации, плюс доставка автовозом — около 1,5 тыс. евро.

Наши услуги будут стоить 800 евро. В них входят подбор автомобиля, его транспортировка и ведение сделки», — рассказал представитель компании.

Таможенным оформлением, получением свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, установкой устройства ЭРА-ГЛОНАСС также обещают заняться представители компании-подборщика. Покупателю эти формальности обойдутся еще примерно в 90 тыс. рублей, уточнил представитель фирмы.

Покупка автомобиля из-за границы остается актуальной и для тех россиян, которые желают приобрести модель или комплектацию, которая не представлена на российском рынке официально: количество предлагаемых в нашей стране моделей легковых и легких коммерческих машин сократилось за последние семь лет на 32% — с 442 до 299, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».