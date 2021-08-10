Без сервиса и запчастей: в чем риск покупки в России экзотических электрокаров

Введенный в 2021 году правительством России беспошлинный ввоз электрокаров привел к тому, что частные торговцы резко увеличили ввоз в страну разнообразных электромобилей, в том числе китайских марок Li-One, Xpeng и Hongqi, выяснила «Газета.Ru». Покупка и эксплуатация такой технологически сложной машины в отсутствие официального сервиса обернется головной болью для автомобилиста, предупреждают эксперты.

Нулевые таможенные пошлины в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать в мае 2020 года. За это время частники, занятые в сфере перепродажи автомобилей, резко увеличили ввоз в страну этого вида транспорта, отметили в Национальном автомобильном союзе (НАС).

«В России увеличились продажи электромобилей, ввезенных перекупами. Они пользуются моментом и стараются завезти их побольше, пока действуют таможенные льготы», – рассказал «Газете.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин.

По его словам, с учетом планов правительства по развитию локального производства электротранспорта в стране, скоро можно ожидать введения уже заградительных пошлин по аналогии с тем, как это было сделано с обычными машинами.

Сейчас ввозить автомобили с электрическими двигателями просто, рассказал эксперт: достаточно во время таможенной процедуры оформить Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) в соответствующей лаборатории. При оформлении единичного ввоза автомобиля частным лицом потребуется установить внешний модуль российской системы экстренного реагирования на ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Статистика ГИБДД подтверждает, что спрос на импортированные электрокары в России растет. По данным аналитического агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2021 года на первичный учет в МРЭО было поставлено 650 электрокаров, что в семь раз превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Как у Си Цзиньпина

Спрос породил появление на рынке экзотических марок. Например, фирма «Тринити Авто» предлагает своим клиентам новейшие достижения китайского авторынка – электрокроссоверы Li One (от 6 млн рублей), Xpeng (от 3,5 млн рублей), а под заказ обещают даже поставить электромобиль Hongqi E-HS9 (11 млн рублей) — практически как у генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая. Марка Hongqi, по аналогии с российским Aurus, используется для первых государственных лиц в КНР.

«Под заказ мы можем привезти премиум-внедорожник Hongqi. Прежде под этим брендом выпускали только лимузины для китайского правительства», — заявил менеджер компании «Газете.Ru».

В то же время в автосалоне китайских электрокаров признают, что никакой официальной взаимосвязи между ними и производителями этих китайских автомобилей нет, а ввоз этих машину осуществляется ровно по такому же принципу, по которому действуют перекупы автомобилей: авто растаможивается на физическое лицо.

BMW без гарантии

Помимо новых электрокаров из Китая везут в Россию и подержанные из США и Европы. Так, продавец Сергей выставил на одном из популярных у автомобилистов классифайдов сразу четыре электромобиля BMW i3. Все они ввезены в Россию через Белоруссию, правда, сейчас власти союзного государства, по его словам, это «окно» закрыли.

«Машины через Беларусь привезены, все растаможены уже на Россию. Спрос есть, покупают хорошо эти «электрички». Надеюсь, еще появится возможность их завозить в следующем году», — выразил надежду продавец.

На вопрос о гарантии на такие машины собеседник сразу предупредил, что от него ее ждать не стоит, поскольку он всего лишь перепродает товар, купленный в США.

Риск остаться с куском железа

Ежегодный объем рынка электрокаров в России специалисты оценивают скромно — 3,5-4 тыс. штук ежегодно, но перспективы роста у него есть.

«Даже несмотря на отсутствие в нашей стране необходимой инфраструктуры, мизерного количества зарядных станций, можно смело говорить, что определенная часть людей готова уже сейчас приобрести электромобиль.

И если на рынке появится модель среднеразмерного кроссовера на электротяге стоимостью 2-2,5 млн рублей, количество потенциальных покупателей может вырасти в 2-2,5 раза, — заявил в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Основная проблема, с которой могут столкнуться покупатели электрокаров, особенно тех, что были ввезены к нам штучно, — это отсутствие сервиса и специалистов, способных отремонтировать такую модель, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

По его словам, даже у автопроизводителей, имеющих в России дилерские центры, обученный персонал и отлаженную логистику запчастей, время от времени возникают проблемы с обслуживанием электрокаров.

«Покупка электромобиля, особенно когда речь идет о моделях, не продающихся официально в нашей стране, а ввозимых частными лицами, — это кот в мешке.

У частных лавочек нет ни поддержки со стороны производителя, ни сервисов. В итоге в случае какой-то технической проблемы покупатель остается с ней один на один. Если обычный автомобиль, в принципе, можно отремонтировать, где угодно, то на электрокаре к дяде Васе в гараж не приедешь», — объяснил Моржаретто.

Как отметил Бургазлиев, с технической точки зрения электромобиль гораздо проще, чем машина с традиционным двигателем внутреннего сгорания, и вероятность ее поломки существенно ниже.

«На Дальнем Востоке, где подержанные электромобили из Китая и Японии не редкость, уже давно научились ремонтировать такие машины и наладили поставки необходимых запчастей. В конце концов, никто не отменял возможность покупки необходимых деталей через тот же AliExpress», — сказал эксперт.