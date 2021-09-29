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Автомобили

Битые Tesla из Америки: как россияне покупают «кота в мешке»

На фоне сниженных пошлин в Россию везут электромобили после ДТП

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Аварийные электромобили поставляются в Россию с американских аукционов. Желающие приобрести Tesla по цене доступного кроссовера Kia или Renault заказывают их через посредников. Риск очень велик: чтобы дистанционно оценить повреждения аукционной машины, требуется большая квалификация, а перед легализацией авто все равно придется восстановить, говорят эксперты.

Процесс покупки Tesla с механическими повреждениями в США для последующего ввоза в Россию описал «Газете.Ru» житель Москвы Алексей, заказавший таким образом Tesla Model 3 по цене около $15 тыс. (около 1,1 млн руб.) Окончательная цена машины после ее таможенной очистки должна составить $34 тыс. (2,5 млн руб.).

«Я заказал Tesla Model 3, выставленную на аукцион битых автомобилей в США, через частного предпринимателя из Белоруссии. Процесс выглядит так: покупатель выбирает машину на аукционе, выкупает, далее брокер грузит автомобиль в контейнер и отправляет морем, — рассказал заказчик. — В моем случае машина приходит в порт Клайпеда (Литва), а окончательный расчет с брокером должен произойти в Минске».

На поставку автомобиля был заключен договор и внесен залог в $2 тыс., при этом механические повреждения автомобиля были устранены еще в штатах — у Tesla Model 3 после бокового удара потребовалось заменить заднюю дверь и отремонтировать стойку кузова, уточнил покупатель. По времени такая поставка занимает около пяти месяцев.

«С Нового года собираются прикрыть беспошлинную поставку электромобилей в Беларусь, и сейчас идет большой поток таких машин, все пытаются эти автомобили завезти. В связи с этим на белорусской таможне происходят задержки», — объяснил он.

Нулевые пошлины на ввоз электромобилей действуют и в России, и в Белоруссии до конца этого года, в соответствии с указом Евразийской экономической комиссии. Решение о возможном их продлении не принято, хотя российский Минпромторг поддерживает такой шаг, говорил в начале сентября глава министерства Денис Мантуров.

Предложения аукционные электромобили из США часто встречаются в интернете — продавцы, занимающиеся таким бизнесом, базируются и в России, и в Белоруссии.

В фирме из Минска корреспонденту «Газеты.Ru», заинтересовавшемуся покупкой поврежденной Tesla из США для последующего восстановления и ввоза в Россию, предложили приобрести автомобили, уже находящиеся в пути, либо подобрать вариант из доступных на аукционе. Цены на такие Tesla, в зависимости от модели и года выпуска, варьируются в пределах от 1,6 до 2,8 млн рублей.

«В Америке кузовной ремонт стоит больших денег, так что чинить машину придется уже по прибытии. Автомобили «в наличии» уже выкуплены нами и отправлены морским путем. Если подбирать машину индивидуально, стоимость наших услуг составит 68 тыс. рублей, — рассказали в автосалоне. — За эту сумму мы подберем машину, организуем доставку и поможем в ее оформлении на таможне».

Цены на сайте указаны за исходный автомобиль — ремонт нужно будет оплачивать отдельно, при этом в тот же контейнер, где будет перевозиться автомобиль, можно поместить и запчасти, уточнил продавец.

По его словам, при ввозе в Белоруссию нужно будет уплатить утилизационный сбор — 816 белорусских рублей (24 тыс. руб.), а в России машину потребуется оснастить устройством ЭРА-ГЛОНАСС и оформить на нее свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС). Сроки поставки составят при этом не менее четырех месяцев: при этом нулевая таможенная пошлина, которая действует сейчас в Белоруссии, может быть уже отменена.

«Беспошлинный ввоз могут отменить, могут продлить, мы сами не знаем и ждем хоть каких-то новостей», — признался представитель автосалона.

Дистанционная покупка автомобиля на аукционе, тем более битого, всегда сопряжена с рисками: для того, чтобы правильно оценить стоимость восстановления, нужно обладать глубокими знаниями, говорят эксперты.

«Могут быть повреждения любой тяжести: как это можно восстановить и что в итоге пойдет под замену, при дистанционной покупке неизвестно, — объяснил «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. — И к тому же для того, чтобы получить на ввозимый автомобиль ПТС, нужно пройти сертификацию в лаборатории и получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства».

По регламенту допускаются лишь мелкие механические повреждения вроде царапин. Иначе машину не получится легализовать, добавил он, соответственно, восстанавливать автомобиль придется до прохождения этой процедуры.

«С точки зрения конструкции кузовных элементов Tesla мало чем отличается от автомобилей с ДВС, и стоимость ее восстановления сравнима с обычными автомобилями, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— По внешним повреждениям можно лишь предположить, какие скрытые детали могут потребовать ремонта или замены, но для этого нужно обладать высокой квалификацией».

Если вы занимаетесь этим постоянно, вы можете это рассчитать и, отталкиваясь от этого, заложить некую «дельту» в ремонте, заключил собеседник.

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