Коммунальные службы проводят рейды по автохламу во дворах

Вслед за Москвой и Санкт-Петербургом эвакуировать брошенный во дворах автохлам начали и власти региональных центров. О том, как обезопасить свою машину от изъятия с придомовой территории коммунальными службами, — в материале «Газеты.Ru».

Накануне постановление об эвакуации брошенных автомобилей с городских улиц и из дворов подписал врио главы Тамбова Максим Косенков, говорится на официальном сайте городской администрации. Ранее усилить борьбу с такими машинами призвал мэр Казани Ильсур Метишин. Столичные службы уже давно активно убирают из дворов старые автомобили, в сентябре ГКУ «Новые технологии управления» сообщило, что за девять лет на штрафстоянки было эвакуировано около 50 тыс. таких машин, сообщает ТАСС.



Согласно постановлению правительства Москвы № 569, брошенными считаются автомобили, от которых собственник в установленном порядке отказался, а также транспортные средства, хозяев которых не нашли. Документ отводит муниципальным властям на их поиски две недели. Если за этот срок автовладельца обнаружить не удалось, автомобиль отправляют на штрафстоянку.

Если собственник не объявится в течение еще трех месяцев, власти получают право обратиться в суд о признании машины бесхозяйным имуществом.

После этого, если восстановление машины нецелесообразно, ее отправляют на утилизацию, говорится в постановлении. Если машина имеет ценность, ее отправляют на торги — и из полученной суммы компенсируют расходы за транспортировку и хранение.

Менять место

«Газета.Ru» связалась с автовладельцем, которому удалось вернуть со штрафстоянки старую машину. По его словам, на его старенький «Москвич-408» в муниципальные службы пожаловались жильцы.

«Мне позвонили коммунальщики, попросили убрать автомобиль. Я отказался.

В итоге приехал эвакуатор, машину забрали на штрафстоянку. Она непростая, с историей: принадлежала изобретателю советских радиальных шин»,

— рассказал «Газете.Ru» владелец нескольких раритетных моделей, житель столичного района Кунцево Алексей Стрельцов.

По его словам, вернуть автомобиль удалось через пару месяцев, без суда, просто предъявив на штрафстоянке документы на машину. Поскольку эвакуировали авто не за нарушение ПДД, то вернули, не требуя оплаты за саму эвакуацию и ее нахождение не спецплощадке, подчеркнул Стрельцов.

Коллекционер олдтаймеров отметил, что в последнее время ситуация с хранением таких машин на штрафстоянках стала заметно лучше. Несколько лет назад в похожей ситуации у него эвакуировали раритетный Volkswagen Transporter T1. Пока решался вопрос с документами (машина принадлежала другому человеку), с автомобиля на спецстоянке сняли колеса и разобрали салон.

«Тогда пришлось поскандалить, пригрозить судом, но удалось договориться. В качестве компенсации предложили забрать два аналогичных фургона, за которыми никто не пришел»,

— поделился своей историей Алексей Стрельцов.

Владельцам старых автомобилей, хранящих их во дворах, коллекционер советует периодически менять место их парковки.

«У меня несколько машин, я их по мере возможности реставрирую. Периодически звонят коммунальщики, просят убрать. Переставляю на другое место, и отсылаю им фотографии, что автомобиль убран. На какое-то время отстают», — поделился советом собеседник.

Автовладельцы с коронавирусом в зоне риска

На практике автохлам чаще всего стоит во дворах месяцами, отмечают эксперты. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, как правило, первыми разыскивать владельца такой машины начинают не чиновники, а местные жители, которым негде припарковаться.

«В моем дворе была такая машина: сначала на ней и в подъездах появились объявления от жильцов с просьбой убрать.

В итоге автомобиль простоял несколько месяцев, прежде чем его эвакуировали», — рассказал «Газете.Ru» Хайцеэр.

Случаи, когда такие машины убирают оперативно, единичны, говорит он.

При этом собеседник не исключил варианта, когда у автовладельцев, попавших в больницу с COVID-19 или уехавших на самоизоляцию за город на длительный срок, забирают машины с придомовых парковок.

Если в такой ситуации человек не получал никаких уведомлений, эксперт советует обращаться в суд. Чтобы стоящая без движения машина не бросалась в глаза соседям и коммунальщикам, вице-президент НАС рекомендует поддерживать ее в чистом виде.

«Как минимум, стоит периодически убирать с нее опавшие листья, сметать снег, подкачивать колеса, вставить стекла, если их разбили хулиганы. Это не позволит коммунальным службам признать машину разукомплектованной или брошенной», — советует Ян Хайцеэр.

Признать то или иное имущество бесхозяйным вправе только суд, напоминает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

По его словам, именно власти обязаны доказать, что предприняли все действия, чтобы найти владельца. Изъять машину и тем более утилизировать ее можно лишь в том случае, когда эти поиски не увенчались успехом или если ее хозяин документально отказался от прав на нее, подчеркнул правозащитник.

«Человек мог быть в командировке, в больнице, находится на даче из-за пандемии. Если его не известили, что машина признается брошенной и ее планируется утилизировать, то он вправе потребовать от чиновников компенсации в размере средней рыночной стоимости аналогичного автомобиля», — заявил «Газете.Ru» Виктор Травин.