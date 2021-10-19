Минпромторг ужесточит методику оценку локализации автомобилей в России

05) Mazda 6Японская компания на автосалоне в Лос-Анджелесе продемонстрировала обновленную версию Mazda 6. Теперь под капотом у седана может располагаться 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 253 лошадиные силы.

В России значительно усилится контроль над локализацией автомобилей, соответствующую методику оценки готовит Минпромторг, узнала «Газета.Ru». Теперь министерство намерено самостоятельно определять, какую продукцию относить к «автомобилям, произведенным в России», а не удовлетворяться теми данными о локализации, которые сейчас предоставляют автокомпании. Новый принцип предусматривает разборку автомобилей на детали и выездные проверки заводов вплоть до анализа на российское происхождение лакокрасочных материалов.

Для того, чтобы продающиеся в стране иномарки можно было назвать российскими, Минпромторг вводит новую методику оценки соответствия колесных транспортных средств требованиям 719-го постановления правительства («О критериях отнесения к промышленной продукции произведенной в РФ»). С техническим драфтом на составление этой методики ознакомилась «Газета.Ru». В нем министерство указывает, что теперь считать российскими автомобили будут только на основе «анализа конкретных готовых серийных продуктов», который будет проводится методом специальных проверок.

Чтобы определить происхождение компонентов и материалов, из которых изготовлен автомобиль, машины в ходе проверки планируется разбирать — частично или полностью, говорится в документе.

Эксперты проведут анализ состава и конструктивной схемы автомобилей, их соответствия базовой технической документации — одобрению типа транспортного средства — сертификационного документа, разрешающего эксплуатацию автомобиля в России.

Новая оценка коснется и технологических операций на территории России (сварка, окраска, штамповка, сборка и прочее), в том числе с выездом на заводы поставщиков, выпускающих автокомпоненты при необходимости. Процентную долю российских материалов и компонентов в конкретной детали определят по массе посредством фактического взвешивания и необходимых лабораторных исследований.

Сами же автомобили ждут натурные испытания — дорожные и стендовые (не менее пяти видов) для изучения компонентов на предмет экологичности, динамических и тормозных свойств, управляемости, устойчивости и прочего.

Кроме того, продукцию автоконцернов проверят на соответствия взятым обязательствам в рамках специнвестконтрактов (СПИК), включая анализ наличия прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Такой новый порядок оценок продукции автопрома кардинально отличается от того, что принят сейчас. Локализация собираемых в стране автомобилей оценивается в баллах Минпромторгом в соответствии с определенной методикой. Каждому компоненту, устанавливаемому на автомобиль, а также производственной операции присваивается определенное количество баллов.

Автокомпании направляют в Торгово-промышленную палату (ТПП) свои отчеты по промышленным операциям на территории РФ и степени локализации, палата выдает акт экспертизы о соответствии параметрам 719-го постановления. Акт является подтверждением для Минпромторга, что те или иные автомобили (как российские, так и иномарки) относятся к произведенным в России.

Это обстоятельство чрезвычайно важно для автозаводов, так они могут получать государственные субсидии, участвовать в программах субсидирования продаж, а также получают компенсацию за уплаченные утилизационные сборы.

Опрошенные «Газетой.Ru» автопроизводители неохотно комментируют возможное ужесточение оценки соответствия их продукции требованиям локализации.

«К проверкам мы относимся с пониманием, но новую методику пока оценить не можем, поскольку она еще не утверждена», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (производит в Санкт-Петербурге автомобили Hyundai и Kia).

Калининградский «Автотор» сообщил, что его машины соответствуют всем требованиям к продукции российского производства, инициативу Минпромторга в компании не прокомментировали. Остальные производители, выпускающие автомобили в стране, на вопросы о новой методике не ответили.

Новый порядок оценки позволит скорректировать допущенные ранее ошибки при создании современного российского автомобильного производства, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Это потребовалось, потому что ситуацией с фактически низкой локализацией очень многие были недовольны, включая чиновников самого высокого ранга, — объяснил Бургазлиев «Газете.Ru».

— Если все будет разработано и внедрено так, как задумывается — это как минимум может выявить картину относительно реального положения дел на заводах, в том числе у поставщиков. Могу с большой долей уверенности сказать, что там с локализацией все очень плохо».

К поставщикам второго уровня относятся производители пластика, полимеров, резины, модулей электронных компонентов, деталей амортизаторов и других элементов подвески, электрооборудования, климатических установок, перечислил эксперт.

Виновата ныне действующая система СПИКов, она не позволяет автопроизводителям оперативно реагировать на меняющиеся условия современного рынка, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Очевидно, что всем производителям выгодно что-то выпускать внутри страны, но даже у них в головах наблюдается путаница. С одной стороны у нас существуют кондовые СПИКи, с другой — концепция развития электрического транспорта, с третьей — газомоторного топлива, — перечислил Моржаретто. — С моей точки зрения, следует сформировать единую программу развития автопрома, а СПИКи сделать более мягкими и доступными. Строгие проверки в нынешней ситуации вряд ли кому-то пойдут на пользу».

С учетом развития в нашем автопроме сразу четырех различных направлений, включая водородную энергетику, надо дать автопроизводителям право выбирать, какое из них лучше развивать, добавил он.