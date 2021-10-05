Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу

Из-за внезапного препятствия на дороге водители очень часто непроизвольно выруливают на встречную полосу, чтобы уйти от столкновения — это приводит к лишению прав. Чтобы оправдаться, людям нередко приходится доходить до высшей судебной инстанции, где судьи иногда встают на сторону автомобилистов. Юристы не рекомендуют принимать вердикты судов как руководство к действию, но подтверждают — есть обстоятельства, при которых невольных нарушителей оправдают. Подробнее о таких ситуациях — в материале «Газеты.Ru».

Автомобилистку, которая попыталась избежать ДТП, выехав на встречную полосу, Верховный суд РФ (ВС) признал невиновной и отменил выписанный ей инспекторами ГИБДД штраф. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте ВС.

Около года назад на объездной дороге Смоленска произошло ДТП с участием Ирины Кучерявой за рулем Volkswagen Tiguan и «ВАЗ-2106». Как установили инспекторы ДПС, водитель «Жигулей» начал внезапно разворачиваться на дороге, следовавшая за ним женщина не успела оттормозиться и вывернула руль влево на встречную полосу, где и врезалась в «шестерку».

Фактически оба автомобиля столкнулись на встречке.

После разбора ДТП, виновником происшествия автоинспекторы признали хозяйку Tiguan — ей назначили штраф в размере 15 тыс. рублей по ч. 2 ст. 12.24 КоАП «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Кроме того, она получила еще и постановление на 5 тыс. рублей за «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП). Эти решения подтвердили мировой, районный и кассационный суды Смоленской области, отстоять свою правоту Кучерявой удалось только в Верховном суде.

Судья ВС Сергей Никифоров, рассматривавший ее жалобу, пришел к выводу, что «нижестоящие инстанции не исследовали должным образом все детали дорожно-транспортного происшествия». Как следует из решения ВС, «выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения, Кучерявая И. [водитель Volkswagen Tiguan] действовала в целях предотвращения столкновения с автомобилем «ВАЗ-2106», то есть в состоянии крайней необходимости».

В своем решении судья Никифоров ссылается на ст. 2.7 КоАП «Крайняя необходимость». При этом, как следует из решения ВС, «в силу п. 3 ч.1 ст. 24.5 действия лица, совершенные в состоянии крайней необходимости,

относятся к числу обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении».

Это решение ВС не стоит рассматривать, как копирку для аналогичных кейсов в будущем, полагают правозащитники. По словам президента Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктора Травина, для нижестоящих судов решения ВС носят лишь рекомендательный характер. Он отмечает, что даже несмотря на похожие, на первый взгляд дела, суд может вынести совершено иное решение.

«Не бывает двух абсолютно одинаковых ДТП: те или иные обстоятельства в любом случае будут отличаться. Чуть большая или меньшая скорость, другое время суток, иное состояние дороги могут склонить чашу весов правосудия как в одну, так и в другую сторону», — заявил «Газете.Ru» собеседник.

Член московской коллегии адвокатов «Князев и Партнеры» Антон Лелявский напротив считает, что решение ВС может выступать в роли ориентира для других судов при рассмотрении похожих дел.

«В каждом конкретном случае мировой или федеральный судья обязан изучить и оценить все обстоятельства дела, и при необходимости свериться с позицией ВС по похожему вопросу»,

— пояснил адвокат.

Автомобилисты, попавшие в похожую ситуацию, безусловно могут ссылаться на решение ВС, отметил Лелявский. Он подчеркнул, что судьи по закону должны будут изучить его, но итоговое решение будет во многом зависеть от обстоятельств конкретного дела, отмечает он.

Когда можно совершить обгон

По мнению правозащитников, под понятие «Крайняя необходимость», на которую ссылается судья ВС РФ Никифоров, могут подпадать и любые другие обстоятельства, вынуждающие водителя выехать на встречную полосу. Например, если автомобилист решит объехать пробку, чтобы побыстрее доставить в больницу пассажира, котором стало плохо. Однако, если это нарушение будет зафиксировано камерой или автоинспектором, доказывать свою правоту автовладельцу все равно придется в суде.

«Именно судья будет оценивать, могут ли обстоятельства, вынудившие водителя нарушить ПДД, считаться «крайней необходимостью» или нет», — подчеркнул Травин.

По его словам, единственным случаем законного выезда на встречную полосу, которое не требует разбирательства в суде, является обгон тихоходного транспортного средства. Он отмечает, что такая возможность предусмотрена приложением к ПДД, «Дорожные знаки». В частности, знак 3.20 «Обгон запрещен» позволяет совершить обгон тихоходного транспортного средства (сзади должен быть установлен соответствующий знак в виде желтого треугольника с красной каймой), гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа, отметил президент КПЗА Виктор Травин.

close 100% Depositphotos

«Это правило действует только в том случае, если на дороге установлен соответствующий знак», — напомнил правозащитник.

Он отметил, что

сломавшийся автомобиль, упавшее дерево или яма, согласно ПДД, не является основаниям для выезда на встречную полосу.

Если в подобной ситуации автомобилист все же решит объехать препятствие по встречке, то ему будет грозить штраф в размере 1-1,5 тыс. рублей по ч.3 ст. 12.15 КоАП («Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия»), подчеркнул Виктор Травин. Что важно — водителя не лишать водительского удостоверения при этом.

Тормозить нельзя объехать

Правозащитники подчеркивают, что п.10.1 ПДД четко указывает действия водителя при обнаружении опасности: «он должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства». Эксперты по контраварийной езде согласны, что первоочередным действием водителя, который увидел на дороге препятствие, должно быть торможение.

Однако

значительная часть автомобилистов часто просто не умеет правильно тормозить в экстренной ситуации, а точнее — не знает важных нюансов,

считает руководитель «Казанской школы высшего водительского мастерства» Олег Шатов. По его словам, физика торможения такова, что основное замедление приходится на финальный этап.

«Как показывает практика, примерно половина скорости гасится на последней четверти тормозного пути. Однако очень часто водители, увидев приближающееся препятствие, считают, что не успеют до него остановиться, отпускают тормоз и пытаются его объехать — в этом-то и ошибка. Нередко до полной остановки машины достаточно было просто не паниковать и подольше тормозить», — поделился знаниями Шатов.

Объезжать препятствие следует только в самый последний момент, считает эксперт. Причем на современных автомобилях с антиблокировкой тормозов маневры можно совершать параллельно с торможением, подчеркнул он. При этом самый худший вариант – это попытка объехать препятствие по встречной полосе, уверен контраварийщик.

«Девушке в Смоленской области, попытавшейся уклониться от столкновения с «Жигулями», крупно повезло, что по встреченой полосе в этот момент не ехала еще одна машина. В этом случае последствие ДТП, скорее всего, были бы значительно тяжелее», — отметил эксперт по вождению.