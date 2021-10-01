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Автомобили

Блеск и роскошь «Отважного туркмена»

Аркадаг принял парад на кабриолете Gelandewagen

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Министерство иностранных дел Туркменистана
На этой неделе в Ашхабаде прошел парад, на котором глава государства Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на белоснежном кабриолете, украшенном национальными орнаментами, в сопровождении почетного эскорта всадников. Красивые автомобили — слабость Аркадага, о его увлечении ими, а также об инициативах в области дорожного движения, — в материале «Газеты.Ru».

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на парад на кабриолете Mercedes-Benz Gelandewagen, он подъехал к трибуне, чтобы услышать рапорт секретаря Государственного совета безопасности Чармымырата Аманова и совершить объезд войск, однако впоследствии президент сделал круг почета верхом на подаренном соратниками жеребце светло-серой масти по кличке Гарашсыз («Независимый»), сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

После завершения мероприятия Бердымухамедову была вручена медаль «Отважный туркмен» (Türkmen edermen), которой президента наградил парламент.

Mercedes-Benz Gelandewagen, на котором президент Туркменистана объезжал мероприятие, специально приспособлен для участия в подобных церемониях. У пятидверного внедорожника удалена крыша, а в салоне смонтирована установка с микрофонами для произнесения торжественных речей. Автомобиль также снабжен оригинальным обвесом и нештатными колесными дисками, а трехлучевая звезда на решетке радиатора заменена на медальон с национальным орнаментом.

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Министерство иностранных дел Туркменистана

Переоборудованный парадный Gelandewagen применялся на торжественных мероприятиях и ранее, а сам Гурбангулы Бердымухамедов часто появляется на публике за рулем и даже, по официальным данным, конструирует гоночные автомобили.

В 2012 году президент Туркменистана приехал на гоночный трек в Ашхабаде за рулем Bugatti Veyron, чтобы поприветствовать местных любителей автоспорта, сообщало издание Newsru.com

В 2019 году, во время визита в Ашхабад российского премьер-министра Дмитрия Медведева, Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание приобрести всю модельную линейку российских автомобилей представительского класса Aurus.

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Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у автомобиля Aurus Senat

Дмитрий Медведев и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов у автомобиля Aurus Senat

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В ходе этого визита туркменский президент лично заехал за Медведевым в гостиницу на своей раритетной «Волге» ГАЗ-21, после чего они совершили небольшую автомобильную прогулку по Ашхабаду.

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Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в автомобиле ГАЗ-21

Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в автомобиле ГАЗ-21

Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Позднее Бердымухамедов обсудил вопрос поставки Aurus в Туркмению и с президентом Владимиром Путиным.

«Благодарю вас за то, что вы по-доброму, позитивно отозвались о нашей новой автомобильной линейке Aurus», — сказал по этому поводу Путин.

В октябре 2020 года Бердымухамедов посетил центр автоспорта МВД в Ашхабаде, где продемонстрировал мастерство дрифта за рулем гоночного купе BMW 3-Series, основательно переработанного, снабженного каркасом безопасности и гоночными креслами-«ковшами», он сделал несколько кругов в управляемом заносе на асфальтовой площадке — по крайней мере, так это выглядит на видео.

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Как и парадный G-Class, спорткупе BMW не обошлось без внешних доработок – автомобиль снабжен оригинальным внешним обвесом и выкрашен в два цвета: с белым верхом и зеленым основным цветом ниже подоконной линии. Такая же цветовая схема используется и на представительском седане Volkswagen Phaeton из гаража главы республики, который можно наблюдать на кадрах его торжественных встреч.

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Министерство иностранных дел Туркменистана

В случае с Phaeton также не обошлось без тюнинга – бамперы немецкого седана, изначально отличавшегося лаконичным дизайном, заменены пластиковым обвесом с вмонтированными в него крупными противотуманными фарами.

Ранее туркменский президент заявил о себе как о конструкторе гоночных автомобилей: это произошло в 2018 году, когда на территории Туркменистана проходил международный ралли-рейд «Амуль Хазар». Бердымухамедов лично принял участие в прологе этой гонки.

В ходе подготовки к мероприятию был показан телевизионный сюжет о работе Бердымухамедова над гоночным внедорожником собственной конструкции. В частности, туркменский президент распорядился усилить каркас безопасности и лично поменял отдельные детали автомобиля, а также испытал машину.

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Хроника запечатлела гоночный внедорожник Бердымухамедова и около известной достопримечательности Туркменистана – газового кратера Дарваза, который непрерывно горит с начала 1970-х годов, после того, как советские геологи решили поджечь выходящий на поверхность газ, чтобы избежать отравления людей и скота.

В том же 2018 году, когда шла работа над внедорожником собственной конструкции, в Туркменистане появился и подготовленный раллийный Mini, на котором Аркадаг (с туркменского «покровитель», известный титул Бердымухамедова) готовился к участию в соревнованиях. Стоимость этой машины составила €520 тыс.

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Министерство иностранных дел Туркменистана

Весь в белом

Туркменистан имеет репутацию одной из самых закрытых стран мира, однако оттуда регулярно поступает неофициальная информация о различных инициативах руководства относительно регулирования автомобильного движения страны. Впрочем, достоверно известно о запрете на использование машин темных цветов, «зачистке» улиц Ашхабада от старых машин или необходимости всем женщинам, водящим машину, заново пересдать экзамены на права.

Регулярно вводимые в Туркменистане ограничения в автомобильной области не мешают автопроизводителям подстраиваться под особенности местного рынка. В частности, после того, как появилась информация о неофициальном запрете в Туркменистане темных автомобилей, готовность поставлять в страну только белые машины, выразил российский «АвтоВАЗ».

«В нашей гамме у каждой модели есть белый цвет, поэтому проблем никаких не будет. Для нас белый является одним из базовых цветов и доступен для любой из наших моделей», — заявил по этому поводу официальный представитель российского автозавода Сергей Ильинский.

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