Продажи машин Skoda в Казахстане остановлены

Из-за банкротства местного дистрибьютора компания Skoda больше не продает автомобили на рынке Казахстана, выяснила «Газета.Ru». Казахстан – один из наиболее привлекательных для автопроизводителей рынков в странах СНГ, и чешский автопроизводитель рано или поздно вернется, уверены эксперты.

Skoda Auto прекратила продажи автомобилей в Казахстане, эту информацию подтвердили в российском представительстве автокомпании, которое отвечает и за рынки СНГ.

«В настоящее время Skoda Россия ведет поиск новых партнеров [в Казахстане]. Продажи в данный момент не осуществляются», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса Skoda.

Прекращение работы в Казахстане связано с банкротством дилерского холдинга «БИПЭК Авто», он являлся дистрибьютором Skoda и выпускал автомобили чешского бренда на заводе «Азия Авто», рассказал «Газете.Ru» председатель правления ассоциации «КазАвтоПром» (объединяет предприятия автопрома Казахстана) Артур Мискарян.

Он отметил, что предприятие окончательно прекратило производство машин в начале весны. Поскольку казахский рынок был ориентирован на машины местной сборки, сейчас дилеры Skoda распродают оставшиеся на складах остатки.

Ежегодно в стране продавалось около 1 тыс. автомобилей Skoda, все они выпускались в Усть-Каменногорске на предприятии «Азия Авто». Наиболее полярными моделями на местном рынке были Octavia, Rapid и Superb. На их долю приходилось около 2% от общего объема продаж новых машин в республике.

«Такие объемы позволяли чешской марке занимать позицию лишь за пределами ТОП-10 самых популярных на рынке брендов»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Мискарян.

У казахских потребителей отмечается устойчивая лояльность к бренду Skoda, поэтому есть потенциал для возобновления продаж в Казахстане, полагает эксперт. Но для успешного возращения на казахский рынок Skoda нужна разветвленная дилерская сеть будущего партнера.

Одним из основных преимуществ обанкротившегося холдинга «БИПЭК Авто» были автосалоны, расположенные во всех крупных городах Казахстана, говорит Мискарян. Собеседник затруднился предположить, с кем из дилерских холдингов Казахстана автокомпания смогла бы заключить новое соглашение.

«Пока сложно говорить о том, какая компания на местном рынке может выступить в качестве нового партнера Skoda в Казахстане», — заключил заместителя председателя правления ассоциации «КазАвтоПром».

В будущем Skoda может самостоятельно открыть в Казахстане компанию-импортера, наняв на работу бывших сотрудников «БИПЭК Авто»,

считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, большого штата персонала для этого не потребуется.

«Человек 10-15, уже имеющих представление о процессах в компании и опыт дистрибьюции конкретного бренда, вполне справятся с продажами 1-1,5 тыс. машин в год. Особенно если руководство будет осуществляться из более крупного филиала, например, российского представительства Skoda», — говорит он.

По словам эксперта, вынужденный уход чешской марки из Казахстана — не более чем имиджевая потеря для бренда. Особенно с учетом достаточно скоромной доли Skoda на местном рынке.

Для возвращения на казахский рынок, изначально ориентированный на модели Skoda местной сборки, автопроизводителю придется наладить поставки машин из Нижнего Новгорода и Калуги, отмечает Бургазлиев. Однако больших сложностей в этом он не видит: поставлять автомобили в соседнюю республику можно и автовозами, и по железной дороге — оба маршрута уже хорошо изучены.

Он не исключает также варианта, при котором чешский автопроизводитель вновь начнет производство в самом Казахстане. Автозавод «Азиа Авто» — достаточно крупное предприятие, с большим штатом сотрудников, вполне вероятно, что власти РК не оставят его без внимания — и через какое-то время на нем снова запустят конвейер, предполагает Бургазлиев.

Для производителей автомобилей массового сегмента любой рынок крайне важен и интересен, соглашается директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он тоже считает, что рано или поздно Skoda все же вернется.

«Казахстан — один из наиболее интересных автомобильных рынков в странах СНГ. У него неплохой потенциал для роста, и Skoda, как производителю массовых моделей, он, безусловно интересен»,

— заявил «Газете.Ru» Целиков.

В любом случае, для возвращения понадобятся дополнительные инвестиции, связанные с поиском новых партнеров, а также изменением логистических цепочек и выстраиванием взаимоотношений с дилерскими центрами, заметил эксперт.