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Автомобили

«Идет давление»: «АвтоВАЗ» поставил прививки на конвейер

Работники «АвтоВАЗа» пожаловались на принудительную вакцинацию

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Пресс-служба губернатора Самарской области/РИА «Новости»
Работники Волжского автозавода пожаловались на создание компанией дискриминационных условий в отношении сотрудников, не желающих прививаться от коронавируса. Во время недавнего вынужденного простоя привившихся сотрудников администрация оставляла дома, в то время как невакцинированных выгоняли на завод, говорят рабочие. Сам «АвтоВАЗ» назвал эти сообщения «слухами из непонятных источников».

Во время вынужденного простоя «АвтоВАЗа» сотрудников разделили на два типа: не привитых вызывали на работу, а привитых оставляли дома, рассказала «Газете.Ru» лидер неподконтрольного заводской администрации профсоюза «Единство — МПРА» Анна Перова.

И тем, и другим в соответствии с ТК РФ выплачивали 2/3 заработной платы из-за простоя, но первые могли заниматься своими делами дома без потребности сидеть на заводе, а на вторых, таким образом, давили, считает активист.

«До 13-го сентября был простой. Чтобы подстегнуть и заставить вакцинироваться, бригадиры и мастера начали обзванивать свои коллективы и говорить:

«Ты не вакцинированный, поэтому теперь будешь ездить на завод и за 2\3 средней зарплаты будешь сидеть на заводе».

Привитых оставляли дома, а не привитых вызывали на работу», – сообщила Анна Перова.

Эта тема активно обсуждается персоналом предприятия в соцсетях, в частности, в сообществе «Рабочие «АвтоВАЗа» во «Вконтакте». Несколько сотрудников автогиганта на условиях анонимности подтвердили «Газете.Ru», что ущемление прав не привитых сотрудников имело место.

«Ущемление в том, что кто привился — остаются дома, а не привитые вынуждены приехать на завод и отсидеть восемь часов», — пояснил сотрудник одного из цехов завода.

Другой собеседник отметил, что в целом в компании создается неприятная психологическая атмосфера для не привитых, даже для тех, кто переболел и имеет вполне обоснованные показания медотвода от прививки.

«Давят на корпоративный дух: мол ты работаешь на предприятии, должен понимать. И каждый день спрашивают: «Когда привьешься»?

Мы не основное производство, нас отправляют домой. Тех же, кто на конвейере работает, тех вызывают на завод, даже на простое», – рассказал «Газете.Ru» другой рабочий.

Анна Перова из «Единства-МПРА» считает, что нахождение сотрудников на заводе во время простоя в принципе не противоречит трудовому законодательству, но людей возмущает то, что делается это выборочно – в привязке к прививке. Таким образом создается давление, кроме того, не привитых хотели нагружать той работой, которую они в принципе делать не должны, указала активистка.

«Стали говорить – не просто приедете, а еще будете убираться, мыть, чистить оборудование, но во время простоя таких работ нельзя делать, — добавила Перова. — Или [дополнительно] платите за то, что человек за это время выполняет какую-то непрофильную работу. Или оставляете его дома».

В сообществе «Рабочие «АвтоВАЗа» распространяется некий документ, который приписывается внутреннему документообороту предприятия. На нем якобы обозначены планы по вакцинации персонала. В тексте, в частности, приказывается «включить в KPI руководителей показатель вакцинирования персонала закрепленных подразделений» до конца сентября до 60%, до конца ноября – до 80%. Впрочем, установить подлинность этого документа не удалось.

«Наш работодатель стремится к показухе. Надо, чтобы завод желательно 100% вакцинировался. Неважно, можно человеку или нельзя, хочет он или не хочет.

Даже конкурс объявлен: если кто-то из вакцинированных займет какое-то место, даже машину могут дать, премии по 1,5 тыс. рублей (сейчас до 3 тыс. рублей – «Газета.Ru») давали привившимся,

— отметила профлидер «Единста - МПРА». — Идет давление, людьми манипулирует, пытаются всеми средствами отправить в здравпункт на вакцинацию».

В «АвтоВАЗе» отрицают какое-либо давление на рабочих по принципу наличия прививки от коронавируса.

«Мы не комментируем слухи из непонятных источников.

На предприятии уже привито 55% персонала, этот процесс продолжается. Он добровольный»,

— сообщил «Газете.Ru» официальный представитель Волжского автозавода Сергей Ильинский.

Любое давление работодателя на персонал ради прививок незаконно, указывает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Moscow Legal Алексей Хоруженко. Он советует работникам жаловаться в местную Трудовую инспекцию. Более того, людям недоплатили во время вызова на работу во время простоя, уверен он.

«Сотрудникам, которых на время вынужденного простоя вызывают на предприятие, работодатель должен заплатить полную заработную плату, прописанную в трудовом договоре.

Если работодатель этого не делает, то это уже нарушение с его стороны условий договора», – обращает внимание Хоруженко.

Проблема в том, что сотрудники, как показывает практика, сами боятся писать жалобы, отмечает юрист. Многие опасаются сокращений должностей, если компания посчитает, что тот или иной сотрудник на нее жалуется. Противостоять этому простым рабочим достаточно сложно, констатирует адвокат.

«Газета.Ru» обратилась в администрацию Тольятти, а также в Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию Самарской области с вопросами о возможных нарушениях на автомобильном предприятии. В администрации города сообщили, что ответят в течение семи дней, остальные ведомства на момент публикации свои комментарии не предоставили.

В конце августа Владимир Путин призвал отказаться от запугивания и принудительной вакцинации населения от ковида. Президент отметил, что государство обязано вести разъяснительную работу среди населения, создавать дополнительные стимулы, чтобы граждане добровольно прививались. Не должно быть «кампаний навязывания» прививок, сообщил Путин.

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