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Автомобили

«Правительство поддержит»

Мишустин подтвердил отмену обязательного техосмотра

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал обязательный ТО «излишней» и «неэффективной» процедурой. По прогнозам властей, перевод ее в разряд добровольных уменьшит число техосмотров с 30 млн до 6-8 млн в год. С предложением сделать ТО добровольным для личных машин и мотоциклов не старше четырех лет на прошлой неделе выступила «Единая Россия». Законопроект внесут в Госдуму уже 14 сентября. Эксперты и автомобильное сообщество поприветствовали инициативу.

Техосмотр перестанет быть обязательным для большинства автомобилистов и мотоциклистов России. Об этом 13 сентября заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Конечно, правительство поддержит эту инициативу. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», — сказал Мишустин.

Он назвал процедуру обязательного техосмотра часто излишней и неэффективной. Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя инициативу, сообщил, что перевод технических осмотров в категорию добровольных сократит их количество с 30 млн в год по 6-8 млн.

На прошлой неделе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, делающий техосмотр добровольным. Новые правила коснутся владельцев автомобилей и мотоциклов моложе четырех лет из числа физических лиц. Для коммерческого транспорта — грузовых автомобилей, пассажирских автобусов — техосмотр останется обязательным.

По словам Турчака, существующие нормы, принятые 27 лет назад, устарели, а сам технический осмотр превратился в формальность. Многие автомобилисты расценивают его как дополнительный налог при оформлении ОСАГО. В «Единой России» планируют, что законопроект примут оперативно после начала работы нового созыва Госдумы.

12 сентября РБК со ссылкой на текст подготовленного партией законопроекта сообщил, что инициативу внесут в парламент в ближайший вторник, 14 сентября. Авторы документа в качестве одной из причины отмены обязательного технического осмотра называют долю ДТП из-за технической неисправности транспорта: для автомобилей она составляет 1,1%, для мотоциклов — 0,7%. Таким образом наличие или отсутствие техосмотра при действующем полисе автогражданки практически не влияет на статистику аварий на дорогах.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения уже одобрила законопроект. В июле с аналогичной инициативой выступал глава ГИБДД Михаил Черников. Ведомство предлагает вместо этого стимулировать автовладельцев добровольно проходить техосмотр с помощью снижения транспортного налога или стоимости полиса ОСАГО.

Директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев поддержал партийное предложение. По его словам, все цивилизованные страны уже отказываются от обязательного техосмотра и переходят на стимулирование владельцев транспорта за счет различных льгот.

Опросы в автомобильной среде также показывают, что около 80% водителей выступают за отмену обязательного технического осмотра. Эксперты подчеркивали, что ТО никак не связан с безопасностью дорожного движения. Большинство считает техосмотр законодательно установленной возможностью заработка компаний-операторов. Кроме того, данные опросов говорят, что многие россияне сталкивались с коррупцией при оформлении диагностической карты.

Сейчас в России техосмотр остается обязательным, однако он теперь не нужен для получения ОСАГО. Кроме того, власти с марта 2022 года планировали с помощью камер фотофиксации на дорогах проверять наличие диагностической карты, а в случае ее отсутствия штрафовать владельцев авто на 2 тыс. рублей.

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