«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год

Волжский автозавод снова повышает отпускные цены на автомобили Lada – уже пятый раз за год: с 1 сентября базовые версии подорожают на 3-4%. В реальности же клиентам приходится покупать автомобили с большой наценкой дилера из-за излишнего дополнительного оборудования, выяснила «Газета.Ru». За некоторые авто в наличии продавцы просят на 17% больше установленной заводом цены.

Автомобили Lada подорожают с 1 сентября – прибавка к рекомендованной заводом стоимости составит от 14 до 33 тыс. рублей, следует из актуального прайс-листа (есть в распоряжении «Газеты.Ru») одного из тольяттинских автосалонов, торгующих автомобилями российской марки.

Повышение цен коснется всего модельного ряда Lada, к примеру, базовые версии автомобилей прибавят в цене 3-4%.

Согласно обновленному прайс-листу, Granta в зависимости от комплектации подорожает на 14-27 тыс. рублей – наибольшая прибавка к цене у хетчбэка в комплектации Luxe. Стоимость Largus увеличится на 19-29 тыс. рублей – больше всего подорожают «средние» комплектации Classic и Comfort. Стоимость трехдверной Niva Legend возрастет на 17 тыс. рублей, пятидверной – на 22 тыс. рублей, Niva Travel – на 24 тыс. рублей. Хетчбэк XRay дорожает на 21-31 тыс. рублей, а все модели семейства Vesta – на 25 тыс. рублей.

Кроме того, на 2-3 тыс. рублей увеличивается доплата за окраску в цвет «металлик» — для большинства моделей Lada эта опция теперь обойдется в 15 тыс. рублей.

Эту информацию подтвердили в двух дилерских центрах Lada, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о приобретении популярной версии Lada Vesta SW Cross с мотором 1.6 и в максимальной комплектации.

Машин нет, а накрутки есть

Впрочем, сейчас о покупке российской машины за номинальную стоимость на фоне продолжающегося дефицита автомобилей остается только мечтать. Многие дилеры распродали все стоки и предлагают только сделать предзаказ с доставкой в течение двух месяцев.

«За наличный расчет Lada Vesta SW Cross будет стоить 1 млн 284 тыс. рублей. Но по всем «допам» можно будет договориться, пообщаться со старшим менеджером по поводу окончательной стоимости» — рассказал менеджер отдела продаж дилерского центра Lada в Москве и призвал поторопиться с покупкой.

По его словам, на тот же универсал есть еще один претендент, который ожидает рассмотрения своей заявки на получение кредита. Причем на официальном сайте автопроизводителя за тот же вариант (Lada Vesta SW Cross) и аналогичную комплектацию цена ниже на 187 тыс. рублей.

«Дилеры в любом случае стоимость чуть изменяют, плюс еще дополнительные функции на автомобиле стоят. У нас конец месяца, планы горят и думаю, что скидку для вас сможем сделать – до 50% от надбавленной стоимости», — заявил по этому поводу продавец, впрочем, не объясняя, какие подразумеваются условия для получения скидки.

Аналогичная ситуация в дилерском центре Lada в Туле, к примеру, универсалов SW Cross в наличии нет вовсе, а на заказ машину обещают привезти в течение полутора-двух месяцев.

«Сейчас очень много комплектующих не хватает, производство сильно сокращено и сроки передвинулись»,

— объяснил менеджер по продажам причину отсутствия в салоне популярных версий Lada.

Имеющиеся в наличии седаны предлагают с установленным дилерским допоборудованием, увеличивающем стоимость почти на 100 тыс. рублей. В частности, седан Vesta с мотором 1.6 в равнозначных комплектациях у дилера стоит 901 тыс. рублей, а рекомендованная заводом цена на эту версию – 808,9 тыс. рублей.

«Антишум», автозапуск, тонировка задних стекол, ковры, защита, брызговики, защитная сетка радиатора. Машина полностью подготовлена, ничего с ней делать не надо. И музыка отдельно установлена», — перечислил продавец дилерские опции, за которые придется отдать около 100 тыс. рублей в дополнение к цене машины.

О необходимости приобретения дилерских опций на 109 тыс. рублей при покупке дефицитной кросс-версии универсала Lada Vesta сообщили и в дилерском центре Lada в Санкт-Петербурге.

Только успевай переписывать

С начала года «АвтоВАЗ» повышает цены на автомобили уже в пятый раз. Ранее это происходило в январе, марте, мае и в начале июля. По данным аналитического агентства «Автостат», январское подорожание прибавило к цене автомобилей Lada 2-5% в зависимости от модели, на очередные 2% в среднем продукция автогиганта дорожала в марте и в мае. Июльское повышение прибавило к рекомендованной стоимости Lada в среднем 2,4% – от 12 до 30 тыс. рублей.

На прошлой неделе «АвтоВАЗ» в очередной раз приостановил производство из-за дефицита электронных комплектующих Bosch, выпуск Lada Largus и XRay на этой неделе не возобновится. Линии сборки Granta и Niva обещают запустить 2-3 сентября, производственная площадка в Ижевске продолжает работу, сообщал ТАСС.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-центр «АвтоВАЗа» с вопросами о причинах очередного роста цен и ситуации с поставками машин в дилерскую сеть, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.