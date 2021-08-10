Спасаем правильно: МЧС внедрит стандарт по работе с попавшими в ДТП автомобилями

Профильный институт МЧС разрабатывает «карты спасения» для каждой конкретной марки и модели автомобилей. С их помощью сотрудникам экстренных служб будет проще спасать людей из машин с учетом конструктивных особенностей. В первую очередь, необходимость ГОСТа обусловлена ростом числа электрокаров — их тушение и извлечение блокированных людей при ДТП связаны с повышенными рисками

МЧС внедрит госстандарт по «картам спасения» людей из автомобилей при авариях, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Речь идет об инструкциях для спасателей. В них будут перечислены сведения о марке и модели автомобиле и даны рекомендации по спасению блокированных людей, если такая машина попала в ДТП, исходя из ее конструктивных особенностей.

«Карта спасения позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим», — заявили в институте.

Необходимость подобного ГОСТа в МЧС объяснили развитием автомобилестроения, появлением новых моделей, в том числе на альтернативных источниках энергии — например, электрокаров. Специалисты отмечают: когда электрические и гибридные авто, особенно новых моделей, попадают в ДТП, аварийно-спасательные работы затрудняются, поскольку сотрудники экстренных служб не всегда знают конструктивные отличия конкретных марок и моделей. Кроме того, наличие у машин батарей в сочетании с отсутствием инструкций по их тушению или вскрытию может быть опасно и для пострадавших, и для самих спасателей.

«Спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, еще до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать все о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться «золотым часом» — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших», — отметили в институте.

Как пояснили во ВНИИ ГОЧС, внедрение «карт спасения» может наложить определенные ограничения на работу сотрудников экстренных служб: в частности, увеличить допустимое время спасательной операции.

Проблему с тушением электрокаров отмечали и в Европе: несмотря на рост таких машин на дорогах, у пожарных не хватает опыта. Кроме того, потушить загоревшийся электромобиль гораздо труднее из-за высокого напряжения в батареях. В Германии рекомендовали пожарным держаться при тушении как можно дальше от машины, чтобы избежать удара током.

В последние годы наиболее резонансные случаи возгорания электрокаров связаны с разными моделями Tesla (в первую очередь, из-за распространенности этой марки на западе). Краш-тесты показывали, что наиболее частыми причинами пожаров становятся именно столкновения. В то же время Национальное управление безопасностью движения США (NHTSA) ставит Tesla на первые места в рейтинге самых безопасных авто. Американские страховщики отмечали, что гибридные машины в целом показывают себя лучше при авариях, чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания.