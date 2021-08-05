Tesla загорелась во время зарядки, пока ее владелец спал

Электромобиль Tesla Model S загорелась во время зарядки и спалила дом, пока ее владелец спал. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в конце 2020 года, но известно о нем стало только сейчас.

Пожар начался в одном из двух электромобилей. Когда это случилось, владельцу на телефон пришло оповещение, что зарядка машины была прервана, что и разбудило мужчину.

Спустя 12 минут после этого огонь уже перекинулся на второй электромобиль и начал распространяться по дому.

Пожарный инспектор, исследовавший причину возгорания, назвал одним из факторов произошедшего систему терморегулирования машины.

В публикации отмечается, что этот инцидент является наглядным примером того, что может случиться, если оставить машину заряжаться на ночь. Эта проблема уже получила огласку, после того как ряд производителей электромобилей предупредили владельцев транспортных средств, чтобы они не оставляли их на зарядке без присмотра.

Ранее в штате Южная Каролина американец скончался из-за полученных травм во время пожара в машине Tesla.