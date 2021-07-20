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Автомобили

История «АвтоВАЗа»: рождение, 90-е, продажа

Волжскому автозаводу исполнилось 55 лет

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Ровно 55 лет назад ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили постановление № 558 «О строительстве завода по производству легковых автомобилей». Эта дата стала днем рождения Волжского автомобильного завода, выпустившего за свою историю около 30 млн машин. «Газета.Ru» вспоминает, как итальянцы помогали в создании «АвтоВАЗа», что происходило с ним в перестройку и почему завод продали альянсу Renault-Nissan.

Необходимость выпуска массового автомобиля, способного удовлетворить растущие потребности советских граждан в личном транспортном средстве, назрела еще в конце 50-х годов прошлого века. В то время выбор у трудящихся был невелик: «Победа» многим была просто не по карману, АЗЛК не успевал отгружать «Москвичи», а «Запорожец» помимо тесноты уже тогда был морально устаревшим. Стране нужен был действительно «народный» автомобиль.

Долгое время советский автопром ориентировался на государственные и военные нужды. Автозаводы, специализировавшиеся на выпуске грузовиков, автобусов и спецтехники, не подходили для массового производства легковой модели. Поэтому появился государственный заказ на принципиально новое предприятие.

После долгих поисков (рассматривались 54 площадки) чиновники остановили выбор на небольшом городке Тольятти в Куйбышевской области. Чтобы ускорить появление завода и создать предприятие, не уступающее западным конкурентам, руководство СССР решило строить новый автозавод в кооперации с иностранными партнерами.

В качестве таковых для будущего автогиганта рассматривались Volkswagen, Renault и Fiat.

В итоге выбор пал на итальянцев, которые взяли на себя обязательства по проектированию и техническому оснащению будущего предприятия, а также обучение персонала. Соглашение о сотрудничестве министр автомобильной промышленности Александр Тарасов и глава Fiat Джанни Аньелли подписали в августе 1966 года.

Работы на выбранной площадке стартовали в начале января 1967 года, получив статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Стройотряды потянулись на берега Волги из разных уголков СССР. Строительство шло, как тогда говорили, опережающими темпами: цеха возвели в чистом поле в рекордные сроки – за три с половиной года вместо планировавшихся шести лет.

Первым автомобилем, сошедшим с конвейера автозавода 19 апреля 1970 года, стала модель «ВАЗ 2101», созданная на базе Fiat 124. Несмотря на внешнее сходство, в конструкцию советской «Копейки» по сравнению с итальянским прародителем инженеры внесли более 800 изменений. В частности, машина получила барабанные задние тормоза, измененную заднюю подвеску, увеличенный клиренс и модернизированный двигатель. Различные модификации «Копейки» производились вплоть до 1988 года и разошлись тиражом в 4,85 млн штук.

«Копейка» стала самым массовой моделью в истории отечественного автопрома.

Важным этапом в истории «АвтоВАЗа» стал 1977 год, когда на предприятии начался выпуск автомобиля «ВАЗ-2121», он же «Нива». Эта модель стал первой собственной разработкой автозавода. Несмотря на несоответствующий конструкторской моде несущий кузов (вместо опорной рамы), «Нива» ни в чем не уступала, а во многом даже превосходила выпускавшиеся в то время внедорожники. «ВАЗ-2121» стал самым продаваемым в то время за рубежом советским автомобилем.

В некоторые годы до 70% «Нив» отправлялись на экспорт.

В том же году стартовало производство «ВАЗ-2106», второго по популярности советского автомобиля, выпущенного тиражом в 4,3 млн штук.

За год до горбачевской Перестройки на предприятии началась эра переднеприводных автомобилей. В этом году на заводе было налажено производство первой в СССР серийной модели с приводом на передние колеса – восьмерки («ВАЗ -2108»), которую заводчане за характерный передок с заостренным свесом прозвали «Зубило».

Поначалу консервативные советские автомобилисты, привыкшие к заднему приводу, относились к новому автомобилю настороженно. Однако очень скоро водители оценили преимущества новой конструкции, и вскоре «восьмерка», а чуть позже и пятидверный хэтчбек «2109» (производство началось в 1987 году) стали мечтой многих советских автовладельцев.

На закате СССР, в конце 1990 года к ним присоединился и седан «ВАЗ-21099», ставший последней моделью, появившейся на конвейере «ВАЗа» во времена Союза.

Распад СССР не мог не отразиться на крупнейшем в стране автозаводе. Стычки криминальных структур, пытавшихся взять предприятие под свой контроль, серьезно пошатнули автогигант. Тем не менее он боролся за жизнь в экономике новой страны, и у него это получалось, поскольку автомобилизация молодой России была крайне низкой. В 1993 году на «АвтоВАЗе» собрали 15-миллионный автомобиль, а в 1995-м на конвейер поставили первую постсоветскую модель –«ВАЗ-2110».

В конце нулевых из-за финансового кризиса и появления на рынке конкурентов автозавод оказался на грани банкротства. Несмотря на громкие речи о том, что предприятие нежизнеспособно, «АвтоВАЗ» тогда удалось спасти. Прежде всего за счет серьезной финансовой поддержки от государства. В 2008 году завод перешел под контроль стратегического партнера в лице альянса Renault-Nissan.

С этого момента вопрос о национальности «АвтоВАЗа» активно обсуждается в обществе. Многие автоэксперты не без основания утверждают, что Lada уже нельзя считать российской маркой.

Зато в 2010 году предприятие, ставшее частью японско-французского альянса, смогло выйти из затяжного финансового кризиса и показать прибыль. А в 2012 году россиянам предъявили первый результат сотрудничества – модель Lada Largus, в разработке которой активное участие приняли инженеры Renault.

Началом новой истории «АвтоВАЗа» можно считать появление в 2015 году на конвейере моделей Vesta и Xray, созданных в новом фирменном стиле.

Сейчас это одни из наиболее популярных автомобилей на российском рынке. В ближайшей перспективе предприятие планирует выпустить несколько новых автомобилей – в частности, очередное поколение внедорожника Lada Niva и принципиально новое семейство моделей сегмента «В».

«АвтоВАЗ» — единственный из отечественных автозаводов, выпускающих легковые автомобили, сумел адаптироваться к изменившимся требованиям рынка, считает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Это полноправный член мирового автопрома, сумевший найти своего потребителя и интегрироваться в современные реалии глобального автомобильного рынка.

Скептики могут утверждать, что после слияния с альянсом Renault-Nissan «АвтоВАЗ» уже нельзя называть отечественным автопроизводителем. Но печальная история «Москвича» и нижегородской «Волги» — яркий пример того, к чему привело желание автопроизводителей сохранить свою независимость», – рассуждает Целиков.

«АвтоВАЗ», потеряв самостоятельность, получил возможность выпускать продукцию, способную на равных конкурировать с моделями других брендов, резюмирует эксперт.

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