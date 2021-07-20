Сделано в СССР: 55 лет заводу «АвтоВАЗ»

55 лет назад было подписано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, положившее начало созданию самого крупного в стране автозавода в Тольятти. Появление «АвтоВАЗа» позволило миллионам советских граждан осуществить свою месту о приобретении личного автомобиля. Более чем за полвека с конвейера автозавода сошли около 30 млн автомобилей.
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