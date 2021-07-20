20 июля 2021, 21:16 Фоторепортажи Сделано в СССР: 55 лет заводу «АвтоВАЗ»

close С главного конвейера завода «АвтоВАЗ» сходят готовые машины, 1984 год Сборочный цех Волжского автомобильного завода, 1970 год Контролер отдела технического контроля завода «АвтоВАЗ», 1973 год 5711071 25.07.1970 Продукция Волжского автомобильного завода, 1970 год Готовые машины Волжского автомобильного завода, 1977 год Рабочие завода«АвтоВАЗ», 1971 год Во время испытаний автомобилей «Жигули» на полионе завода «АвтоВАЗ», 1973 год Эстрадный ансамбль завода «АвтоВАЗ» «Веселые и находчивые», 1973 год Художники-конструкторы на заводе «АвтоВАЗ», 1973 год На заводе «АвтоВАЗ», 1993 год Президент России Владимир Путин у автомобиля «Калина» на испытательном треке завода «АвтоВАЗ», 2007 год Работы по сборке автомобилей «Лада Калина» на заводе «АвтоВАЗ» , 2010 год На заводе «АвтоВАЗ», 2020 год В одном из цехов завода «АвтоВАЗ» в Тольятти, 2015 год



55 лет назад было подписано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, положившее начало созданию самого крупного в стране автозавода в Тольятти. Появление «АвтоВАЗа» позволило миллионам советских граждан осуществить свою месту о приобретении личного автомобиля. Более чем за полвека с конвейера автозавода сошли около 30 млн автомобилей.