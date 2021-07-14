Забыть Била: суд отстранил скандального блогера от пранков

Во вторник 14 июля Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била (настоящие имя и фамилия – Эдуард Биль) к двум годам ограничения свободы. Скандального пранкера также лишили водительского удостоверения на три года. Таким образом, судья полностью согласился с требованием прокуратуры.
Причиной судебного разбирательства стало ДТП на Смоленской площади, которое произошло по вине Била 1-го апреля этого года. На своем спорткаре Audi RS6 на огромной скорости он вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением. В аварии с учетом машины блогера всего пострадало пять автомобилей, но наиболее сильный удар принял на себя Volkswagen Polo сотрудницы Госдумы РФ Марии Артемовой.
В аварии она получила переломы обеих ног, кроме того врачи зафиксировали внутреннее кровотечение, черепно-мозговую травму.
В состоянии комы Артемову доставили в реанимацию, за жизнь потерпевшей врачи боролись несколько дней. Выдвигались версии, что причиной аварии стала попытка Била снять очередной пранк-ролик, поскольку авария произошла в День дурака.
Интересы Била в суде представлял востребованный у российских знаменитостей адвокат Сергей Жорин. В своем Telegram-канале он сообщил, что не хочет комментировать приговор Эдварду Билу, но отметил, что в интернете уже началась истерика, поскольку многие посчитали приговор слишком мягким.
«Действительно, произошла страшная авария, пострадала замечательная женщина, которая к счастью выжила, и мы все надеемся, что однажды она полностью восстановит здоровье. Эдвард признал вину, возместил причиненный вред потерпевшей и примирился.
Самое главное он искренне раскаялся и осознал произошедшее», – написал Жорин.
Ранее, по словам адвоката, удалось достигнуть соглашения с пострадавшей женщиной по финансовой компенсации ввиду полученного ущерба здоровью.
«Несмотря на это, многие хотели бы видеть Била в тюрьме. При этом, на мой взгляд, самой важной является позиция потерпевшей. Мария Артемова не желала лишения свободы для Эдварда Била. Спасибо ей за это и скорейшего выздоровления», – пожелал адвокат Била.
Сам Эдвард Бил заявил, что уже не будет заниматься пранками, как это было до аварии.
«Продолжу ли я заниматься своим творчеством? Если будет такая возможность — да. Если будет такая возможность, я буду заниматься, но не той деятельностью, которой занимался раньше. Это не пранки, к сожалению или к счастью», — цитируют его «Известия».
Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» юристы уверены, что режим ограничения свободы и пранки, граничившие с нарушением закона, несовместимы. Если блогер продолжит их снимать после приговора, то попадет в тюрьму, уверен автоюрист Сергей Ифанов.
«Режим ограничения свободы серьезно урезает личную свободу осужденного гражданина в широком многообразии ее аспектов. Решения о том или ином ограничении принимает Уголовно-исполнительная инспекция»,
— объясняет Ифанов.
По его словам, если гражданин злоупотребляет предписаниями инспекции, к примеру, задирается и провоцирует граждан на улице, то ему могут ввести дополнительные ограничения, а если и это не поможет, то ограничение свободы заменят на реальный срок в тюрьме.
Режим ограничения свободы предполагает, что Бил не сможет покидать место проживания с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и области и менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. По решению инспекции могут быть наложены дополнительные ограничения на радиус передвижения, к примеру, запрет на покидание района или округа города. Кроме того, как минимум четыре раза в месяц он обязан будет отмечаться в инспекции.
Несмотря на то, что Билу удалось договориться с пострадавшей, он не смог прийти к компромиссу с другими участниками аварии, которые получили только имущественный ущерб. По словам самого блогера, потерпевшие изменили финансовые требования, когда узнали, что он выплатил крупную сумму Артемовой.
«Я сказал: «Ребята, давайте я вам сделаю за свой счет машины, тем, у кого «тотал», я куплю новую такую же машину такого же года». Они сказали: «Так, давайте нам все это деньгами, не надо нам чинить, и сверху еще за моральный ущерб».
Условно говоря, они начали борзеть.
Если в случае с Марией я все сделал, как она хотела, из кожи вон вылез, но здесь люди начали борщить», – ответил Бил на вопросы журналистов перед судебным заседанием.
Ранее пранкер сообщил, что был вынужден распродать весь свой автопарк для того, чтобы найти деньги для компенсации ущерба пострадавшей женщине и другим участникам аварии.
«Эдуард был готов предоставить ремонт автомобилей за свой счет, на время ремонта предоставить аналогичную машину в безвозмездное пользование. И некоторые люди сначала согласились,
а потом посчитали, что могут от него получить больше – и увеличили в несколько раз свои требования», – отмечал адвокат Жорин.
Блогер Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит», отмечает, что было очень много знаменитых людей, которые попадали в схожие некрасивые ситуации, но потом с достоинством выходили из них. Сейчас все зависит от того, насколько правильно Бил будет себя вести.
«Сейчас он ведет себя достаточно умно: не хамит, все признает, посыпает голову пеплом и ведет себя абсолютно правильно. Ну, а как дальше воспримет его общественность – зависит от его дальнейших движений, — говорит «Газете.Ru» Лисовская.
По ее словам, к блогерам-водителям в обществе есть предубеждение.
«У нас такой статистики нет, что каждый, кто является автором в больших социальных сетях, обязательно хамски ведет себя на дороге. Такого нет. Так почему же тогда нас всех особо выделяют и проверяют?
Я, например, езжу практически как пенсионер – спокойно, не гоняю»,
– недоумевает собеседница издания.
Известность пришла к Эдварду Билу в 2018 году, когда он публиковал в Youtube пранки с приставанием к прохожим. Постепенно его действия становились все более скандальными и резонансными – он снимал одежду с проходящих мимо девушек, вступал в открытые конфликты со случайными людьми. В дальнейшем в соцсетях блогера стали появляться видеоролики, где он совершал серьезные нарушения ПДД и неоднократно провоцировал опасные ситуации на дороге, в том числе с участием несовершеннолетних.