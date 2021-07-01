ГИБДД сможет мгновенно вычислять пьяных водителей — уже с 2022 года

В 2022 году сотрудников ГИБДД оснастят специальными приборами для моментального распознавания нетрезвых автомобилистов, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Он заметил, что проблема нетрезвого вождения в стране все еще стоит, многие нарушители привлекаются к ответственности за пьяную езду повторно.

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«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — рассказал Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, устройство будет работать так, что по выдыхаемому воздуху система сможет определить, употреблял ли с виду трезвый человек алкоголь. В случае отрицательного результата водитель сможет поехать дальше. Аналогичное оборудование уже применяется во многих других странах, подчеркнул Черников.

«Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс», — уточнил глава ГИБДД.

Накануне Черников сообщил о значительном снижении числа ДТП с участием пьяных водителей. Так, в период с января по май 2021 года этот показатель упал на 40% — всего было выявлено и привлечено к ответственности более 220 тыс. человек, 27 тыс. из них — повторно. При этом число аварий с летальным исходом уменьшилось на 13,2%, а пострадавших стало меньше на 7,2%. Подобная ситуация и в авариях с пешеходами: число таких ДТП снизилось на 6,9%, а число погибших уменьшилось на 25%.

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Среди факторов, которые повлияли на благоприятное развитие событий на дорогах, Черников назвал «меры системного характера». Его слова газета «Аргументы и факты».

Месяцем ранее в Госдуме был принят законопроект об ужесточении уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Изменения коснутся ч. ст. 264 УК РФ. Ожидается, что, согласно поправке, срок лишения свободы для повторно севших за руль в нетрезвом виде увеличится с двух лет лишения свободы до трех, а штраф увеличится с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что эта мера позволит уменьшить число аварий и жертв.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Среди прочих шагов по снижению числа аварий назывались и другие средства. Как заявляли в Минпромторге, еще с лета прошлого года ведется работа по принудительному внедрению алкозамков в машины автомобилистов, до этого привлекавшихся к ответственности за нетрезвую езду, — устройств, которые не допускают запуск двигателя без предварительного прохождения водителем теста на алкоголь. Но в СВД уверяют, что внедрение таких приборов пока не представляется возможным. Это связано с тем, что для принятия таких решений необходимы изменения в законодательные акты, новые технические стандарты и сеть контрольно-сервисных центров.

То есть условий для введения алкозамков в стране пока нет.

»МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает. <...> Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — объясняла официальный представитель МВД Ирина Волк.

Также из последнего интервью Черникова, в котором обсуждались меры по обеспечению безопасности на дорогах, следует, что «МВД России выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и снижения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч». В то же время так называемое «скрытое» наблюдение инспекторами ГИБДД применяется сейчас и нацелено на выявление «мажоров» и «неадекватов».