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ГИБДД сможет мгновенно вычислять пьяных водителей — уже с 2022 года

У полицейских появятся приборы для моментального выявления нетрезвых водителей

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Владимир Гердо/ТАСС
Со следующего года в распоряжении инспекторов ГИБДД окажутся специальные устройства, позволяющие практически мгновенно определять нетрезвых водителей. Введение этой инициативы будет направлено на избавление трезвых автомобилистов от долгой процедуры медицинского освидетельствования, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Такая система уже применяется во многих других странах.
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В 2022 году сотрудников ГИБДД оснастят специальными приборами для моментального распознавания нетрезвых автомобилистов, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Он заметил, что проблема нетрезвого вождения в стране все еще стоит, многие нарушители привлекаются к ответственности за пьяную езду повторно.

«Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения», — рассказал Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, устройство будет работать так, что по выдыхаемому воздуху система сможет определить, употреблял ли с виду трезвый человек алкоголь. В случае отрицательного результата водитель сможет поехать дальше. Аналогичное оборудование уже применяется во многих других странах, подчеркнул Черников.

«Если водитель без признаков опьянения, то он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, потому что это продолжительный процесс», — уточнил глава ГИБДД.

Накануне Черников сообщил о значительном снижении числа ДТП с участием пьяных водителей. Так, в период с января по май 2021 года этот показатель упал на 40% — всего было выявлено и привлечено к ответственности более 220 тыс. человек, 27 тыс. из них — повторно. При этом число аварий с летальным исходом уменьшилось на 13,2%, а пострадавших стало меньше на 7,2%. Подобная ситуация и в авариях с пешеходами: число таких ДТП снизилось на 6,9%, а число погибших уменьшилось на 25%.

Среди факторов, которые повлияли на благоприятное развитие событий на дорогах, Черников назвал «меры системного характера». Его слова газета «Аргументы и факты».

Месяцем ранее в Госдуме был принят законопроект об ужесточении уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Изменения коснутся ч. ст. 264 УК РФ. Ожидается, что, согласно поправке, срок лишения свободы для повторно севших за руль в нетрезвом виде увеличится с двух лет лишения свободы до трех, а штраф увеличится с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что эта мера позволит уменьшить число аварий и жертв.

«Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Среди прочих шагов по снижению числа аварий назывались и другие средства. Как заявляли в Минпромторге, еще с лета прошлого года ведется работа по принудительному внедрению алкозамков в машины автомобилистов, до этого привлекавшихся к ответственности за нетрезвую езду, — устройств, которые не допускают запуск двигателя без предварительного прохождения водителем теста на алкоголь. Но в СВД уверяют, что внедрение таких приборов пока не представляется возможным. Это связано с тем, что для принятия таких решений необходимы изменения в законодательные акты, новые технические стандарты и сеть контрольно-сервисных центров.

То есть условий для введения алкозамков в стране пока нет.

»МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает. <...> Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — объясняла официальный представитель МВД Ирина Волк.

Также из последнего интервью Черникова, в котором обсуждались меры по обеспечению безопасности на дорогах, следует, что «МВД России выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч и снижения нештрафуемого порога наказания за превышение скорости с 20 до 10 км/ч». В то же время так называемое «скрытое» наблюдение инспекторами ГИБДД применяется сейчас и нацелено на выявление «мажоров» и «неадекватов».

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