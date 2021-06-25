В России вступят в силу новые правила обжалования штрафов за нарушение ПДД

Новые правила обжалования штрафов за нарушения ПДД, снятых камерами фотовидеофиксаций, вступят в силу с 1 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства России на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в соответствии с новым указом штраф будет считаться доставленным адресанту через портал госуслуг на следующий день с момента его размещения в личном кабинете, в том случае, если человек дал согласие на получение информации только через сайт. Если такого согласия нет, штраф будет считаться доставленным с момента входа пользователя на портал в течение семи дней со дня размещения постановления.

По действующим правилам граждане могут обжаловать постановления только лично в Госавтоинспекции, либо направив соответствующее заявление почтой в письменной форме.

Ранее сообщалось, что ГИБДД обнаружила лазейку, позволяющую не платить штрафы. Некоторые россияне не переоформляют на себя автомобили после смерти родственников и продолжают ездить по документам умерших людей, чтобы не платить штрафы, сообщает управление Госавтоинспекции по Кировской области.