АвтоВАЗ погнался за ценой

Президент АвтоВАЗа и гендиректор Renault в России и СНГ Николя Мор сообщил о планах компании на ближайшее будущее. Его слова передает газета «Коммерсантъ».

«Сейчас, начиная с 2023 года по 2026 год, мы будем выходить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели», — заявил топ-менеджер.

По словам Мора, в течение пяти лет бренд Lada должен выйти в более высокий ценовой сегмент – сначала преодолев порог цены автомобиля в 1 млн рублей, а после — в 1,2 млн.

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«Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене», — заявил Мор.

АвтоВАЗ проводит глубокую модернизацию производства – и в Ижевске, и в Тольятти. Обновляется также инжиниринговая база. Мор отметил, что Lada будет брендом не просто доступным, но также и высококачественным, что будет стоить соответствующих денег.

«Сегодня 570 тыс. руб.— это примерно €6 тыс., и в Европе уже очень давно нет ни одного автомобиля с такой ценой, от €7,5–8 тыс. стартуют»,— сказал Мор. Он напомнил, что сейчас у АвтоВАЗа уже есть модель, базовая стоимость которой выше миллиона — Lada Vesta Sport, ее цена начинается от 1,2 млн рублей.

Мор также заявил, что при продаже Lada необходимо быть реалистами. Идея производить более дорогие автомобили соответствует политике Renault — концерн намерен увеличивать рентабельность, а не объемы продаж.

Топ-менеджер отметил, что сейчас наиболее продаваемыми моделями являются Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus. За май их продали 12,9 тыс. штук, 10,5 тыс. штук и 6,36 тыс. соответственно. В целом показатели концерна улучшились – в мае АвтоВАЗ продал 38,3 тыс. автомобилей на российском рынке, что почти в 2,5 раза больше итогов мая-2020. С января по май текущего года продажи составили 160,12 тыс. автомобилей, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 53%.

Единая платформа

С конца 2022 года АвтоВАЗ намерен начать производство автомобилей на платформе CMF-B концерна Renault-Nissan. Эта трансмиссия будет общей для машин Renault, Dacia и Lada.

«Будет более ровный процент для всех моделей на единой платформе — около 75%», — пояснил Мор. Компания также намерена локализовать в России производство электроники и мультимедийных компонентов.

Lada при этом сохранит свой стиль и дизайн, хотя некоторые изменения в моделях возможны. Однако продукт отечественного автопрома будет отличаться от брендов Dacia и Renault, производимых под эгидой концерна Renault-Nissan. Мор также подчеркнул, что автомобили Dacia в России представлять не будут.

Также Renault вместе с «Ростехом» намерены перевести совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию уже до конца текущего года. Сейчас производство зарегистрировано в Нидерландах. На АвтоВАЗ это событие не повлияет.

Мнение экспертов

В самом бюджетном сегменте производителям труднее зарабатывать, поэтому АвтоВАЗ и ставит цель попасть в более элитный сегмент, рассказал Сергей Удалов из «Автостата» «Ъ». Ценовое позиционирование в разных странах идет с учетом рынка и доходов населения.

«По-хорошему, производитель должен иметь разные размерные сегменты, то есть и автомобили сегмента С, чтобы, когда у клиента увеличиваются доходы или он обзаводится семьей, ему было на что пересаживаться в рамках марки», — отметил эксперт.

Однако если Lada будет позиционировать себя дороже Kia и Hyundai, то она может столкнуться со сложностями. Минимальная цена этих марок – 800-900 тыс. рублей.

Владимир Беспалов («ВТБ Капитал») считает решение АвтоВАЗа выходить в миллионный сегмент неочевидным. Авторынок в России поляризован, спрос растет в самом бюджетном и премиальном сегментах. Он привел в качестве примера историю Ford Focus – в середине нулевых машина была лидером по продажам, но потом проиграла конкуренцию из-за подорожания.