Иномаркам добавят российских деталей

Японская компания Mazda, работающая в России в партнерстве с группой Sollers, намерена увеличить локализацию производства на своем заводе во Владивостоке. Об этом рассказал глава и владелец Sollers Вадим Швецов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также отметил, что речь идет не только о двигательном заводе Mazda, который преимущественно работает на экспорт, а также непосредственно о производстве других автокомпонентов для моделей Mazda, продающихся в России.

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«В прошлом году мы вложили 2 млрд рублей в механобработку двигателей Mazda во Владивостоке.

Мы взяли курс на локализацию из российских компонентов мотора, который на 100% поставляется в Японию и другие страны.

Мы с японскими коллегами начнем достаточно интересный, но долгий путь по локализации моторов и также автомобилей», — цитирует ТАСС Швецова.

Несколькими месяцами ранее Sollers выкупил за 1,1 млрд рублей у покинувшего Россию концерна Ford завод по производству двигателей в Елабуге. Предприятие запущено заново, но вместо моторов для легковых машин, как ранее, будет производить дизельный агрегат 2.2 TDCi для модели Ford Transit. Последняя также собирается по контракту в Елабуге.

Аналогичные планы и у российского офиса Volkswagen, на ПМЭФ концерны объявил о намерении расширить мощности моторного завода в Калуге со 120 тыс. до 240 тыс. агрегатов. К нынешнему атмосферному двигателю 1.6 MPi немцы планируют добавить производство турбированного мотора 1.4 TSI.

Своими планами по переходу на отечественные автокомпоненты поделился и «АвтоВАЗ», который считается наиболее локализованным российским производителем. В компании подчеркнули, что они заинтересованы в дальнейшем развитии российской базы поставщиков.

«По плану Renaulution до 2025 года компания планирует представить на рынке четыре новых автомобиля Lada, включая Niva нового поколения, и выход бренда в новый для него сегмент С-SUV. Эти модели будут базироваться на новой платформе альянса [Renault-Nissan].

В наших планах глубокая локализация новой платформы [CMF-B] с помощью российских поставщиков. Подготовительная работа уже активно ведется»,

— сообщил «Газете.Ru» директор по коммуникациям «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В чем сложность

В 2019 году Минпромторг России поменял правила работы для промышленных компаний в рамках специнвестконтрактов (СПИК). Так, получение промышленных субсидий, компенсирующих утилизационный сбор, а также налоговые преференции были привязаны к уровню выполнения обязательств по локализации технологических процессов в стране.

При этом каждая заводская операция, оснащение автомобиля тем или иным агрегатом или узлом отечественного производства, получили балльную систему оценки. В зависимости от того, набирает ли компания требуемый уровень баллов, правительством начисляются промсубсидии и сохраняется право на льготный налоговый и таможенно-тарифный режим. Новый режим получил обозначение СПИК 2.0.

На данный момент многие автокомпании пришли к пониманию, что только глубокая локализация поможет им защититься от волатильности рубля, инфляции и перепадов спроса на российском рынке, полагает аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Впрочем, нынешние инвестиции добровольными назвать нельзя, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, из-за низкой емкости российского рынка компании идут на них с трудом и только из-за того, что рискуют потерять преференции и субсидии.

Кроме того, эксперт указывает на то, что локализуются отнюдь не инновационные типы двигателей, хотя президент Владимир Путин призвал создать в стране систему жесткого контроля за углеродными выбросами, а в качестве приоритетов в автомобильной промышленности обозначил электрокары и транспорт на водородном топливе.

«Мировые автоконцерны анонсировали переход на более экологические типы силовых установок, но получается, что нам они сейчас передают производство неэкологичных технологий, которые скоро потеряют свою актуальность в мировом автопроме.

При этом в «Стратегии развития машиностроения до 2030 года» у нас установлено в приоритете развитие высокотехнологичных мировых производств и освоение новых типов автомобилей, а по факту получается движение в обратную сторону»,

– обращает внимание в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.