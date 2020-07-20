В два раза: МВД просит увеличить норматив смертности на дорогах

Увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с 4 погибших на 100 тыс. населения к 2024 году попросило МВД РФ. Соответствующее предложение полиция выдвинула на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, передает со ссылкой на два источника газета «Ведомости».

МВД просит «ослабить» показатель до 8,4 смертей на 100 тыс. населения – установленный в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» норматив в министерстве считают невыполнимым.

В Минтрансе изданию заявили, что обсуждаются различные изменения в нацпроекте. При этом МВД предложило увеличить показатель до того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о возможном продлении сроков нацпроектов до 2030 года.

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В 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях в России погибли почти 17 тыс. человек – это 11,6 смертей на 100 тыс. населения. Согласно майским указам 2018 года, к 2030 году предполагалось «стремиться к достижению нулевой смертности» на дорогах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что показатель смертности на дорогах в стране является трагическим. «Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.

В начале июля глава ГИБДД России Михаил Черников предположил, что через четыре года на платных российских трассах будет нулевая смертность из-за ДТП. По его словам, в России создают безопасные платные дороги. Кроме того, на них «самая низкая аварийность и смертность».

«Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — предполагает Черников. В прошлом году травматизм со смертельными последствиями на дорогах «Автодора» упал на 20%, а число аварий сократилось на 8%.

Тем не менее, в первом квартале 2020 года в России резко выросло число ДТП. Каждая одиннадцатая авария привела к смертельному исходу.

Всего на дорогах страны произошло 32,5 тыс. (+1,5%) аварий, в которых погибли 3,34 тыс. человек (+8,2%), 42 тыс. (+0,2%) получили ранения разной степени тяжести.

Как подчеркивают в ГИБДД, в 23 регионах страны прогнозируемый показатель социального риска по числу погибших оказался превышен в каждом из трех месяцев. Основным летальным фактором стал выезд автомобилей на встречную полосу, а также несоответствие скорости машин конкретным условиям движения и нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части.

Резкий всплеск аварийности в ведомстве связывают с аномально теплой зимой в европейской части России – многие автомобилисты, обычно снижавшие из-за снега частоту поездок, в этот раз продолжали ездить так же активно, как и в другие сезоны.

Снизить количество смертельных ДТП на российских дорогах могут комплексные меры. Как заявил глава компании Transport Planning Associates Нэйтан Хэнкс, необходимо

создать разделительные барьеры между разнонаправленными полосами движения. Это позволит предотвратить лобовые столкновения, которые считаются самыми опасными.

«Однако такое решение требует значительного дорожного пространства, и в некоторых случаях может быть неприменимо», — констатировал Хэнкс. Кроме того, в городах следует снизить максимально допустимую скорость. Эксперт полагает, что скорость следовало бы ограничить в Москве. В качестве примера он привел Лондон, где в большей части центра района Сити максимальная скорость ограничена 20 милями в час (32 км/ч). Это позволяет делать движение на дорогах безопаснее.

И все же число летальных исходов в результате аварий в России сократилось на 26% — по сравнению с показателями 2015 года. Об этом в начале года рассказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

По его словам, положительной динамике способствовал проведенный комплекс мер правоохранительных органов и сотрудников дорожной отрасли.