Новый порядок: в Минздраве рассказали об изменении медосмотра для водителей

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения Евгения Брюна.

«Реализацию этого приказа Минздрава перенесли на июль. В феврале министр будет принимать окончательное решение по поводу этого приказа. Я думаю, что все равно он пройдет в той или иной части», – сообщил Брюн на форуме «Здоровая Москва».

По словам нарколога, сейчас идет обсуждение проблемы «раннего» выявления среди водителей признаков злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами.

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Напомним, в конце ноября Минздрав определил новый порядок медосмотра для водителей – он вступит в силу с 1 июля 2020 года. Изначально ведомство предлагало ввести новый порядок медосмотра с 22 ноября, что вызвало большой скандал.

Чтобы получить или обновить водительские права, нужно сдать кровь и мочу. Тесты укажут на наличие или отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, а также биомаркера CDT — карбогидрат-дефицитного трансферрина, указывающего на хронический алкоголизм.

Из-за дополнительных анализов стоимость справок вырастет на порядок, отмечали в СМИ. К примеру, в Приморском крае стоимость документа для водителей вырастет с 500 рублей до как минимум 5 тысяч, сообщил главный врач регионального наркологического диспансера Аркадий Юхименко.

В наркодиспансерах различных российских городов из желающих оформить документы по старым ценам образовались длинные очереди. В Ярославле за пару часов очередь в выросла в 15 раз, такого раньше не случалось никогда на памяти сотрудников медучреждения. В Казани пенсионер скончался в очереди, стремясь получить медсправку. Врачи пытались оказать помощь мужчине 1946 года рождения, но не преуспели — он умер.

Кроме того, СМИ сообщали, что в Татарстане местные жители подрались в очереди за справками – в наркодиспансере Набережных Челнов мужчины устроили давку, которая закончилась дракой.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с новыми правилами «чушью» – такие изменения нужно вводить «с умом», отметил российский лидер.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», – подчеркнул Путин.

Он также заявил, что от новых правил выдачи медсправок зависит безопасность миллионов водителей и пассажиров на дорогах страны. Путин добавил, что Минтруд должен был обратить внимание на то, что цена получения новых справок составляет почти половину от минимального размера оплаты труда.

Не обошлось без кадровых решений – директор Центра наркологии им. Сербского Татьяна Клименко, одобрившая заключение на новые правила медосмотра, была уволена. Такой приказ отдала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Клименко подтвердила, что уходит с должности, но не стала называть причин увольнения.

Кроме того, первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав России совершил ошибку, приняв новый порядок медосвидетельствования на право получения водительского удостоверения.

Он связал это с тем, что из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД. В связи с этим, сотрудники ведомства бывают не в курсе, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительского удостоверения.

Буксман также подчеркнул, что внимание МВД, Минздрава, а также правительства России несколько раз привлекалось к данной проблеме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии отметил, что в Кремле признают несовершенство инициативы Минздрава о введении новых медосмотров. «Не все было просчитано», — сказал Песков.

Он отметил, что Минздрав скорректирует те из новых медицинских требований к водителям, которые доходят до абсурда.