Нарушен суверенитет: Украина возбудила дело из-за поезда в Крым

Украинская «прокуратура Автономной республики Крым», входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

«Зарегистрировано уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через «Керченский мост», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что сведения о поезде внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины «в Автономной республике Крым».

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Украинская прокуратура пообещала дать правовую оценку запуску российскими властями железнодорожного сообщения через Крымский мост. Этот акт в Киеве назвали «незаконным», а Россию в очередной раз окрестили «страной-оккупантом».

«Действия РФ <...> грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», – добавили в украинской прокуратуре. Наконец, Москву обвинили в пренебрежении нормами и принципами международного права.

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Стоит отметить, что поезд из «большой России», первый переправившийся в Крым по мосту, встречали на вокзале Симферополя с флагами, цветами и музыкой.

Прокуратура «Автономной республики Крым» регулярно проводит акции антироссийского характера. В августе сотрудники ведомства обыскали украинское судно «Мрия» в порту Херсона. Экипаж танкера обвинили в незаконных поставках топлива в Крым.

После этого Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к суду с просьбой об аресте, на что сначала получила отказ. «Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда», — пояснили в ведомстве. Также прокуратура упомянула в данном сообщении, что танкер нарушил правила въезда и выезда на территорию полуострова, которые установила Украина.

По данным украинских СМИ, ранее танкер «Мрия» носил название «Вилга» и ходил под флагом Украины. Киев заподозрил, что в июне 2015 года судно участвовало в поставках нефтепродуктов подразделениям Черноморского флота в Севастополе.

В октябре прокуратура «АРК» сообщила о подозрении депутату Государственной думы Наталье Поклонской, которая после присоединения Крыма к России работала прокурором региона.

«Уже подписано сегодня... и получила статус Наталья Поклонская, по которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что находясь на должности так называемого «прокурора Республики Крым», она совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами», — сказал Луценко.

В феврале 2018 года прокуратура «АРК» и вовсе возбудила уголовное дело после того, как немецкие депутаты посетили российский Крым. Депутаты подозреваются в нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию».

«Сейчас проверяются все обстоятельства совершения уголовного преступления», — говорится в сообщении.

Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт окончательно — жители полуострова весной 2014 года сделали свой исторический выбор и вернулись на родину.

Крым известен как один из самых благоприятных для туризма регионов России благодаря мягкому климату, пляжам, множеству достопримечательностей и богатой истории. Инфраструктура полуострова долгое время при независимой Украине находилась в сравнительном упадке. Сейчас же посещающие полуостров в частном порядке украинские нардепы остаются в восхищении от развития Крыма, сравнивая атмосферу в регионе с «всесоюзной стройкой советских времен». В частности, такое мнение выразил экс-парламентарий Василий Волга.