«Это заговор»: Багдасарян пожалуется Путину

Московская стритрейсерша Мара Багдасарян заявила о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать с возвращением ей водительских прав. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам Багдасарян, прошедшим летом она собиралась получить водительское удостоверение, которого лишилась за нарушения правил дорожного движения, для этого подготовила все необходимые документы и справки, однако получила от комиссии «необоснованный» отказ.

При этом, как рассказала девушка, ей не выдали на руки заключение комиссии. Также Багдасарян напомнила о лишении ее отца гражданства России. По ее мнению, это был заговор, чтобы не допустить ее до управления автомобилем.

Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что отца Багдасарян лишили российского паспорта, об этом рассказывал Кемулария. По словам защитника, Эльмару Багдасаряну сообщили в московском главке МВД, что по результатам проверки его документы были признаны недействительными, передает НСН.

«Вы считаетесь не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке. Паспорта гражданина Российской Федерации считаются выданными в нарушение установленного порядка», — заявили в ведомстве.

Чтобы урегулировать ситуацию, ему посоветовали получить разрешение на временное проживание, вид на жительство и обратиться с заявлением на получение гражданства.

Вместе с тем адвокат назвал решение правоохранителей незаконным, так как Багдасарян жил в России до 1991 года, а затем автоматически получил российский паспорт.

«Он был получен автоматически, и забрать его нельзя, тогда надо забирать паспорта у всей страны. Это незаконно, мы будем оспаривать это решение в суде», — заявил Кемулария.

По его словам, семья Багдасарян будет подавать иск на несколько десятков миллионов рублей.

«Сейчас, спустя 30 лет после того, как человек платит налоги и все делает, его лишают гражданства. Будем судиться, будем миллионов на сто иск к МВД подавать», — отметил защитник.

Ранее дочь Багдасаряна Мара говорила о том, что у ее отца есть копии всех документов, которые подтверждают, что у него была российская регистрация в Ростове-на-Дону, которая доказывает, что на момент распада СССР Эльмар был прописан в России.

Помимо этого, по словам Мары Багдасарян, у ее отца есть военный билет, в котором прописано, что в августе 1991 года она встал на учет в ростовском военкомате, а при переезде в Москву встал на учет в Люблинском районе, передает ФАН.

Через две недели МВД проверило законность получения гражданства Эльмара Багдасаряна и не выявило нарушений. Об этом рассказал адвокат. По словам юриста, законность получения гражданства показала еще одна инициированная ведомством проверка.

«На сегодняшний день мой доверитель является российским гражданином», — заявил Кемулария.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen».

В мае 2016 года она и еще четверо молодых людей в течение нескольких часов гоняли по Москве с целью скрыться от полиции. За рулем был гражданин Таджикистана Абдувахоб Маджидов, Багдасарян и еще трое молодых людей находились на пассажирских сидениях.

Молодые люди на глазах полицейских грубо нарушали правила дорожного движения, двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД. Когда правоохранители попытались их задержать, они решили прибавить газу и разогнались до 250 км/ч, пытаясь скрыться.

Помимо нарушения скоростного режима, молодые люди пересекали двойные сплошные полосы, катались на иномарке по газонам у студенческого общежития МГУ.

Вместе с тем они транслировали происходящие в своих соцсетях. На записи слышно, как участники «заезда» оскорбляют сотрудников полиции и смеются. В итоге за неповиновение стражам порядка молодых людей приговорили к общественным работам и административным арестам.

На этом нарушения Багдасарян не закончились. Впоследствии ее задерживали за парковку автомобиля на тротуаре. Тогда стало известно, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы на сумму примерно миллион рублей.

Ее приговорили к 24 суткам ареста, а также выплате 200 тыс. рублей штрафа и 595 часам обязательных работ.