Справки для водителей: Генпрокуратура исправит ошибку Минздрава

Новый порядок медобследования водителей, который Минздрав России хотел ввести с 22 ноября этого года, является, по мнению Генпрокуратуры, ошибкой.

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Как рассказал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, в российском законодательстве есть некоторые разногласия. Из-за них сотрудники МВД не получают данные о том, что человек, претендующий на получение водительских прав, стоит на учете в медучреждении из-за алкоголизма или наркомании.

«Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство РФ об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда. Как видите, Минздрав нашел такой способ — необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», — приводит его слова ТАСС.

Буксман отметил, что прокуратура займется вопросом нового порядка медосвидетельствования водителей. Кроме того, правоохранители изучат также стоимость справок, которая в связи с нововведением повысилась в несколько раз.

Еще летом российское Министерство здравоохранения предложило внести в обязательное медицинское обследование водителей, которые только получают права или меняют их, дополнительные анализы. Эти нововведения касаются маркеров на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю.

Первоначально приказ должен был вступить в свою силу 22 ноября. Дополнительные исследования привели к повышению цен на медицинские услуги при получении справки. Так, в некоторых регионах стоимость медобследования возросла с 200-1 тыс. руб. до 5-6 тыс. руб. Так, в Воронеже водителям пришлось бы заплатить за справку для прав категорий А, В и М вместо 1 тыс. руб. 5450 руб., для категории C и D стоимость справки-допуска возрастет с 1700 до 6150 руб.

В связи с подорожанием во многих регионах страны выстроились огромные очереди из желающих получить заветный документ до вступления закона в силу. По данным ТАСС, в Воронежский наркодиспансер за справкой пришли порядка 600 человек. Спрос на услуги психиатра-нарколога возрос также в Ярославской и Калининградской областях.

На ситуацию с подорожанием справок для водителей обратил внимание президент России Владимир Путин. Он рассказал, как узнал об этом из СМИ. «Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек», — возмутился Путин, отметив, что таким образом водителям придется отдать половину своей зарплаты только за справку.

Он отметил, что на решение Минздрава должен был обратить внимание Минтруд. Кроме того, такие изменения следует проводить постепенно, считает глава государства.

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — обратил внимание президент страны.

Вместе с тем он отметил, что для того, чтобы проводить дополнительные анализы, необходимо завезти в регионы новое оборудование, чтобы «просто быть готовым». Желательно, чтобы техника была отечественного производства.

Вслед за замечанием Путина, Минздрав решил приостановить введение закона и перенести его вступление в силу до 1 июля 2020 года.

Как отметил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, глава ведомства Вероника Скворцова приняла решение «отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей». Произошло это, по словам чиновника, «с учетом обеспокоенности граждан».

По словам Салагая, в министерстве дополнительно изучать все методы, которые планируется использовать для дополнительного медосмотра, чтобы обеспечить «их эффективность при адекватном ценообразовании в регионах».

Позднее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что новые правила, которые хочет ввести Минздрав, являются правильными, но при их составлении было не все просчитано.

«Цель, собственно, абсолютно благая, это понятно. Цель — это безопасность и сохранение жизни людей, жизни тысяч людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах, в том числе, и главным образом по причине пьянства за рулем», — отметил он, дополнив, что этим меры не согласовывались с администрацией главы России, так как это и не должно было происходить.

Вместе с тем Песков дополнил, что «справедливости ради, нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано».