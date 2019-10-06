Ошибка водителя: автобус с туристами попал в ДТП

Двадцать человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Нижегородской области. Как сообщает «Нижегородская правда», туристический автобус перевернулся рядом с селом Паново-Осаново в Гагинском районе.

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В автобусе находились 27 туристов и два водителя,

они ехали в музей-заповедник русского поэта Александра Пушкина в Большом Болдино. По другим данным, группа саратовских туристов возвращалась с экскурсии в родной город.

Глава Гагинской районной администрации Павел Кондаков заявил, что среди пострадавших «тяжелых нет совсем». Девять человек отделались легкими ушибами и ссадинами, их отправили на перевязку в Болдино.

Десять человек получили травмы средней тяжести, из них у восьми туристов зафиксированы переломы. Пострадавших направили в травмцентры и Гагинскую больницу.

Детей среди туристов не было.

Водитель, управлявший автобусом, взял вину за ДТП на себя — по его словам, он не справился с управлением на мокрой трассе. В пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области заявили, что шофер имеет стаж более 30 лет.

Автобус принадлежит частному предпринимателю. Ространснадзор сообщил, что проверит перевозчика. Специалисты ведомства уже выехали на место происшествия, чтобы собрать необходимую информацию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному минздраву оказать попавшим в ДТП всю необходимую помощь. «Медикам нужно приложить все необходимые усилия для того, чтобы пострадавшие смогли как можно скорее вернуться домой», — сказал губернатор.

В этот раз, к счастью, обошлось без жертв — но в СМИ регулярно появляются сообщения о ДТП со смертельными исходами. Для профилактики автобусных аварий российские

власти предлагают внимательно следить за возрастом и качеством автобусов, используемых для перевозки людей. Зачастую нечистые на руку компании эксплуатируют автобусы, возраст которых составляет несколько десятков лет.

Кроме того, нередки случаи нарушения правил использования транспортных средств. Автомобиль может быть сильно перегружен, что ухудшает его маневренность и управляемость, приводя к авариям.

В середине июля шесть человек погибли и десять были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся – водитель не справился с управлением из-за сильного ливня. ДТП произошло на 54-м километре автомобильной дороги из Уфы в Белорецк.

Уфимский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) возбудил по факту ДТП с пассажирским автобусом уголовное дело — по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Одной из самых страшных и резонансных автобусных аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где в начале декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.

В начале августа 2019 года крупное ДТП с участием автобуса произошло под Новороссийском. Внедорожник Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai. От удара автобус перевернулся и сорвался с обрыва. 44 человека получили травмы разной степени тяжести, трое погибли — два ребенка и женщина. Пострадавшие были госпитализированы, в их числе – 12 детей. Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском — превышение водителем автобуса скоростного режима.

Высокая смертность на дорогах беспокоит Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим. «Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.