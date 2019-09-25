Порог ниже: в МВД поддержали идею снижения скоростного лимита

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин поддержал идею о снижении порога безнаказанного превышения максимально допустимой скорости. Об этом сообщает «Авторадио».

«МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее десять километров в час», – подчеркнул замглавы госавтоинспекции.

По словам Кузина, большинство аварий на российских дорогах происходит именно из-за превышения водителями скорости.

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«Старый лимит» вернется, скорее всего, в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, который собираются внести на рассмотрение в Государственную Думу в начале следующего года.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с НСН раскритиковал эту инициативу.

«Это ужасно, потому что организация дорожного движения у нас в стране оставляет желать лучшего. Практически везде по стране устроены дорожные ловушки, представляющие из себя абсолютно непредсказуемые ограничения по скорости на ровном месте. Здесь, нужно соблюдать какой-то баланс. Сейчас эти 19 километров в час позволяют сглаживать эти скачки и перепады скорости, поддерживать ровный скоростной режим.

10 км/ч уже не позволят этого сделать, водителю придется ездить в режиме газ-тормоз, что будет его изматывать», — заявил эксперт.

Шкуматов отметил, что на многих российских дорогах, в том числе скоростных, по необъяснимым причинам установлен слишком низкие скоростные ограничения.

МВД и Министерство транспорта России еще в конце 2018 года получили поручение от правительства. Ведомства должны подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита более, чем на 10 км/ч.

Поручения относительно отката к «старому лимиту» были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Отмечается, что

превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

В апреле в ГИБДД предложили повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа. Помимо этого, руководство ГИБДД планирует ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.

Высокая смертность на дорогах беспокоит и Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД, передает ФАН.

В апреле стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей ПДД. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан.

В середине июня Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии. Так, минимальное наказание за аварию, приведшую к смерти, составит пять лет лишения свободы, максимальное — 15 лет.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах РФ, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки. Шумовая разметка будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Пересекая «шумовку», автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно «предостеречь водителя от выезда на встречную полосу». Первые подобные участки появятся в качестве пробных на трассах в Центральной России, на Урале и в Татарстане.

Шумовые полосы — это несколько поперечных линий, расположенных друг за другом. Когда на эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум.