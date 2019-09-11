Детский фактор: в России ужесточат наказание за нарушение ПДД

Ребенок в машине может стать отягчающим обстоятельством для виновника дорожно-транспортного происшествия или иного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается на сайте российского кабинета министров.

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Вице-премьер Максим Акимов заявил, что вопросом займутся Министерство юстиции и МВД. Срок исполнения, значится в документе поручения – 31 марта 2020 года. Кроме того, Акимов поручил до 1 октября подумать над мерами для повышения безопасности дорожного движения в московских дворах.

В Государственной думе прокомментировали поручение правительства проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения ПДД. Как сообщает НСН, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что считает это поручение очень важным.

По его словам, в ДТП дети гибнут и получают ранения гораздо чаще, чем взрослые — потому что они, обычно, в меньшей степени защищены.

В конце июля президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля следующего года усилить административную ответственность за нарушение ПДД при перевозке групп детей, передает сообщение пресс-службы Кремля ФАН.

Кабмину предстоит принять меры, чтобы усилить административную ответственность за нарушение ПДД при оказании услуг по организованным перевозкам групп детей.

В последнее время в России ужесточаются наказания для нарушителей ПДД — в том числе из-за крайне высокой смертности на дорогах. В апреле в ГИБДД предложили повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа. Помимо этого, руководство ГИБДД планирует ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.

Дети, к сожалению, регулярно гибнут в ДТП на российских дорогах. Особенно большое внимание общественности привлекают аварии, в которых разбиваются автобусы.

В Роскачестве при этом ранее отметили, что единственным надежным средством защиты ребенка в машине является детское кресло. Отмечается, что использование треугольников, адаптеров, фиксаторов – не спасает ребенка от травм при аварии и даже может навредить, а также не допускается ПДД. Однако до сих пор такой вид «защиты» пользуются популярностью.

Высокая смертность на дорогах беспокоит и Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.

В апреле стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей ПДД. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, по словам Мишурова, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан. «Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – подчеркнул он.

В середине июня Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии. Так, минимальное наказание за аварию, приведшую к смерти, составит пять лет лишения свободы, максимальное — 15 лет.

Если из-за пьяного водителя погибли два и более человека, то виновник ДТП сядет за решетку на срок от восьми до 15 лет. Ранее максимальное наказание предусматривало девять лет лишения свободы.