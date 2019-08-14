Достигли предела: в Госдуме предложили запретить старые авто

Запретить эксплуатацию старых автомобилей предложил комитет Государственной думы по промышленности. Как сообщает газета «Коммерсантъ», инициатива направлена в Министерство транспорта и Минпромторг.

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Депутаты предлагают запретить использование автомобилей, которые достигли «предельных сроков эксплуатации». Не уточняется, о каких именно машинах идет речь – частных или коммерческих.

Кроме того, неизвестны конкретные санкции в отношении владельцев старых автомобилей.

В Минпромторге заявили, что старые машины необходимо выводить из использования с помощью различных административных, экономических и технических мер контроля.

Также в ведомстве подчеркнули, что граждан нужно стимулировать на покупку нового, экологически чистого автомобиля.

Схожие инициативы в РФ появлялись и ранее, но не становились законами. Еще шесть лет назад Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта до 7-15 лет. Тем не менее, существует официальный запрет на перевозки детей на автобусах, возраст которых составляет более 10 лет – эта норма вступит в силу с 2020 года.

В свою очередь Госавтоинспекция сообщает, что из 60,5 млн транспортных средств в России одна треть старше 15 лет, а еще 10 млн автомобилей – старше 10 лет.

Как сообщает ФАН, предложение парламентариев поддержали автопроизводители. В ПАО «Соллерс» заявили, что ключевой проблемой российского авторынка является высокая доля устаревших транспортных средств и низкие темпы его обновления.

Представитель группы ГАЗ в свою очеред заявил, что введение подобных ограничительных мер назрело из-за высокой смертности на дорогах.

Еще в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать технические средства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В мае 2018 года председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил в разговоре с НСН, что приобретать новые автомобили россиянам не позволяет низкий уровень доходов.

«Это говорит об уровне жизни наших людей. Они не могут себе позволить часто менять автомобили. И то, что отечественные машины эксплуатируются дольше, не случайно. Это как раз показывает, что на них ездят люди невысокого достатка, которые вынуждены выжимать из них все, что можно и нельзя. Ну и на иномарках сейчас ездят довольно долго, потому что цены на автомобили существенно выросли, а доходы россиян, если брать основную массу, не успевают за этим ростом», — подчеркнул эксперт.

По его словам, многие российские семьи не могут купить новую машину такого же или более высокого класса, поэтому и приходится эксплуатировать старый автомобиль.

Кроме того, стоит отметить ряд инициатив, предпринятый правительством в отношении техосмотра транспортных средств --в том числе и старых. В прошлом году МВД России предложило запретить прохождение технического осмотра для транспортных средств, номера компонентов которых не совпадают с указанными в документах. Схожие правила содержались в предыдущей редакции правил техосмотра (ТО), но не были четко прописаны.

«Целью предлагаемого регулирования является исключения допуска к проведению технического осмотра транспортного средства, номера компонентов которого не соответствуют данным, указанным в документах, его идентифицирующих», — говорится в пояснительной записке.

Изменения ожидают 11-й пункт правил ТО. Оператор должен идентифицировать номера кузова, рамы, кабины, шасси и других компонентов автомобиля и сверить их с данными в документах на транспортное средство. Если номера не совпадают, то оператор отказывает заявителю в техосмотре. Кроме того, оператор должен внести запись об обнаруженных несоответствиях в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО).

Стоит напомнить, что диагностические карты ТО будут переведены в электронный вид. Процедура техосмотра будет фиксироваться на видеокамеру, данные будут передаваться в «облачное хранилище» Дорожно-постовой службы. Госконтроль за операторами ТО будет передан в ГИБДД.

В Госдуме считают, что отсутствие контроля со стороны государства приводит к тому, что автомобилисты покупают диагностические карты, а не проходят ТО добросовестно. При этом многие детали могут быть поставлены на старый автомобиль нелегально.