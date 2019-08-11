ДТП в Подмосковье: пять человек погибли

Смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в Подмосковье на 159 километре Рижского шоссе, в городском округе Шаховская. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Причиной ДТП стало столкновение между грузовым автомобилем и легковушкой. После удара последняя вылетела на встречную полосу, врезавшись в микроавтобус. Сообщается, что один из участников ДТП нарушил правила дорожного движения.

Авария унесла жизни пяти человек, среди них — двое детей. Кроме того, известно о восьми пострадавших пассажирах микроавтобуса.

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Министерство здравоохранения Московской области сообщает, что семеро пострадавших были госпитализированы в Волоколамскую больницу. По словам медиков, взрослые находятся в удовлетворительном состоянии, а двое травмированных детей — в состоянии средней тяжести. В данный момент решается вопрос о переводе одного из раненых несовершеннолетних в лечебно-профилактическое медучреждение.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

В Московской области автомобильные аварии происходят, увы, регулярно, унося жизни и травмируя пассажиров и водителей. Тремя днями ранее на Старосимферопольском шоссе пять человек получили ранения, среди них оказалось двое несовершеннолетних. Согласно пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью, на шоссе произошло попутное столкновение автомобилей Mitsubishi и Lada.

В конце июня на дороге из Уварово в Клин случилась авария, в результате которой пострадали девять человек. Водитель BMW не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет.

По всей России также происходят ДТП с пострадавшими, влекущие за собой гибель людей. 10 августа пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на 139-м километре трассы из Тамбова в Воронеж. Как сообщает ФАН, в ДТП пострадали восемь человек, среди которых 16-летняя девочка.

Столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen. После дорожного происшествия Следственный комитет по Тамбовской области возбудил уголовное дело.

Вечером 7 августа внедорожник Volkswagen Touareg столкнулся с автобусом Hyundai. От удара автобус перевернулся и сорвался с обрыва. 44 человека получили травмы разной степени тяжести, трое погибли — два ребенка и женщина. Пострадавшие были госпитализированы, в их числе – 12 детей.

Впоследствии Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, сообщает НСН.

Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском: превышение водителем автобуса скоростного режима.

В середине июля шесть человек погибли и десять были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся — водитель не справился с управлением из-за сильного ливня.

В те же дни два человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля Kia и микроавтобуса Renault в Карелии. Авария произошла на трассе «Сортавала». Жертвами ДТП стали водитель корейской иномарки и его пассажир. Среди пострадавших — двое детей.

За неделю до этого три человека, в том числе трехлетняя девочка, погибли в ДТП в Тбилисском районе Кубани. Автомобиль ВАЗ-21099 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai.

Тогда же в Белоруссии в Брестской области произошла авария с участием Mercedes. В результате инцидента погибли пять человек, из них двое — дети. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Всего в машине находилось десять человек, но автомобиль был рассчитан на значительно меньшее число пассажиров.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах России, стал проект нанесения на разделительные полосы «шумовой» разметки. Она будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение.

Пересекая «шумовку», автомобиль начинает вибрировать и трястись, что должно предостеречь водителя от выезда на встречную полосу.

Кроме того, власти предлагаю внимательно следить за возрастом и качеством автобусов, используемых для перевозки людей. Зачастую нечистые на руку компании эксплуатируют автобусы, возраст которых составляет несколько десятков лет.

Кроме того, нередки случаи нарушения правил использования транспортных средств. Автомобиль может быть сильно перегружен, что ухудшает его маневренность и управляемость, приводя к авариям.

Высокая смертность на дорогах беспокоит и Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.