Где брать номера: Путин упростил жизнь водителям

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому новые владельцы транспортных средств будут иметь право самостоятельно получать государственные регистрационные знаки у их изготовителей, передает ФАН.

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Согласно документу, специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации. Нововведения вступают в силу в начала следующего года.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей в России теперь должны будут регистрировать свои машины и получать автомобильные номера тех регионов, где у них есть прописка. Соответствующее изменение в законодательство решила внести ГИБДД, значится в проекте поправок к закону о государственной регистрации транспортных средств.

Нововведения вступят в силу с августа 2019 года. Сейчас действуют правила, измененные в 2013 году. По ним собственник, купивший авто с номерами другого региона РФ, мог зарегистрировать ее дома, не меняя номер.

Теперь номер придется менять — в полиции отметили, что возвращение к старым правилам обусловлено необходимость вести учет, анализировать и прогнозировать развитие регионов России. Кроме того, это должно помочь развитию дорожно-транспортной дисциплины и законности, подчеркнули в ведомстве.

«С точки зрения логики — для водителей — тут нет никаких минусов или плюсов. Я повторюсь, что в настоящий момент человек может приобрести автомобиль в любом регионе и пользоваться им, проходя техосмотр также в любом регионе.

Единственное изменение — эти авто теперь будут регистрироваться с тем государственным регистрационным знаком, который соответствует территории вашего проживания», — приводит НСН слова председателя межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслава Лысакова.

По его словам, если автомобилист живет в столице, и купил машину с московскими номерами, то ему будет спокойнее. Это несущественное замечание. А во всем остальном, каких-то существенных изменений для водителя нет.

«Раньше транспортный налог платился по месту регистрации автомобиля — люди выбирали регионы, где эта сумма меньше. Проживая в одном регионе, машину ставили на учет в другом, по доверенности ездили, платили меньше транспортного налога. Сейчас, вне зависимости от того, где твой автомобиль зарегистрирован, ты платишь налог по месту жительства», — добавил эксперт.

Электрокары же в России могут получить номерные знаки зеленого цвета. Об этом сообщал советник соруководителя Национальной технической инициативы «Автонет» Роман Малкин.

«Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», – указывал эксперт.

Инициатива будет направлена для согласования в Министерство транспорта и МВД России. По словам Малкина, сейчас

в России еще недостаточно популярен «зеленый» транспорт, безопасный для окружающей среды.

Причиной тому – малое количество зарядных станций в стране и неоправданно высокая цена на электромобили. В НТИ «Автонет» также заявили, что обсуждают другие меры для популяризации электрокаров.

«В частности — развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Зеленые номерные знаки — первый шаг», – добавил Малкин.

Впрочем, это не самый необычный подход к реформам, касающимся автономеров. Так в австралийские водители начали персонализировать номера своих автомобилей, добавив туда эмодзи, с марта этого года.

Жители австралийского штата Квинсленд могут добавлять «смайлики» на номера своих автомобилей. Номера по-прежнему состоят из трех цифр и двух букв. Эмодзи не являются частью официального регистрационного номера. Однако у водителей теперь есть возможность украсить ими автомобильные знаки на свое усмотрение.

Спикер Королевского автомобильного клуба Квинсленда Ребекка Майкл считает введение «автомобильных» эмодзи хорошей инициативой. По ее словам, вскоре эмодзи станут средством самовыражения и на других «носителях».