Колеса Брежнева, руль Хрущева: на чем ездили первые лица

7 мая 2018 года Владимир Путин приехал на инаугурацию на Aurus Senat Limousine. Тогда он использовал автомобиль российского проекта «Кортеж» впервые. Черная машина представительского класса с большой серебряной рамой на переднем капоте сразу вызвала ажиотаж.

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Лимузин Aurus Senat длиной почти 7 метров и шириной два метра отличается строгим дизайном и исключительной системой безопасности. Свое имя модель получила по названию Сенатской башни Кремля. На Aurus пересел и глава правительства Дмитрий Медведев.

Однако лимузин — это лишь один из автомобилей проекта «Кортеж». На единой платформе сделаны и другие машины семейства — седан и микроавтобус. Ранее стало известно, что седан обойдется в 18 млн рублей.

От «Чайки» к Mercedes

Недавно президентский Aurus побывал в Екатеринбурге, где в музее Бориса Ельцина представлен автомобиль, на котором ездил первый президент РФ. С 1983 по 1985 год, когда Ельцин еще был первым секретарем Свердловского обкома, его служебным автомобилем была «Чайка» ГАЗ-14. Он собирался вручную на Горьковском автомобильном заводе, всего выпустили около 1120 единиц. В свободной продаже таких автомобилей никогда не было, они поступали только по распределению.

«По тем временам более высокой по классу машины, чем «Чайка» не было. Ее к нам доставили поездом. Стало приятным шоком то, что мы получили такой автомобиль. Далеко не все первые секретари обкомов имели подобные машины», — вспоминал водитель Ельцина Алексей Булгаков.

Уральцы были неравнодушны — смотрели, приветствовали, руками махали. Такая машина была редкостью для Свердловской области. Тогда на дорогах были «Волги», но в основном «Жигули» и «Москвичи».

Первый автомобиль, на котором возили Бориса Ельцина в должности президента был ЗИЛ 41052 — бронированный лимузин массой более 5 тонн. Этот автомобиль был оснащен восьми литровым мотором V8 на 315 лошадей. Такая массивная машина могла разгоняться до 190 километров в час. Так же стоит отметить, что в отличие от множества других автомобилей СССР в нем была установлена коробка-автомат.

ЗИЛ-41052 до сих пор остается одним из самых защищенных на планете. Испытания обстрелом и подрывом подтвердили, что несмотря на полученные повреждения, автомобиль мог своим ходом уйти из опасной зоны, а пассажиры могли остаться в живых.

Так, машина выдерживала подрыв ручной гранатой, попадание из ручного противотанкового гранатомета, толщина стекол составляла 41,5 мм, что также позволяло выдерживать взрыв.

Кстати, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев тоже ездил на ЗИЛ-41052.

В 1994 году Ельцин пересел на Mercedes-Benz. Автомобиль S-класса он использовал до самой смерти.

Лихой водитель

Леонид Ильич Брежнев очень любил хорошие автомобили и быструю езду за рулем. По разным данным, в его коллекции были десятки, а то и сотни машин. Некоторые из них – подарки от других лидеров государств.

Так, например, президент США Ричард Никсон подарил Брежневу темно-голубой Lincoln Continental индивидуальной сборки на память о визите в Америку в 1973 году. На приборной панели была выгравирована надпись: «На добрую память. Самые лучшие пожелания».

Годом ранее Брежнев прокатил на Cadillac по Подмосковью госсекретаря США Генри Киссинджера.

«Мы мчались на большой скорости по узким извилистым сельским дорогам, так что можно было только молиться, чтобы на ближайшем перекрестке появился какой-нибудь полицейский и положил конец этой рискованной игре. Но он вряд ли осмелился бы остановить машину генерального секретаря партии»,

— приводит воспоминания Киссинджера портал «5 колесо».

Первым официальным автомобилем Леонида Ильича стал двухдверный Chevrolet Bel Air 1955 года выпуска, подаренный ему Никитой Хрущевым. Легенда гласит, что Никита Сергеевич тогда решил: «Пусть Брежнев поднимет целинные земли и поддержит меня на ХХ съезде — тогда верну его в Москву и подарю Chevrolet». Так и получилось — глава компартии Казахстана Брежнев получил ценный подарок.

Первый автомобиль уже знакомой нам «Чайки» ГАЗ-14 был преподнесен Брежневу в качестве презента на его семидесятилетие. Это была единственная машина этой марки, которую покрасили в темно-вишневый цвет.

Жемчужиной коллекции Брежнева был Maserati Quattroporte. В 1968 году это был один из самых мощных седанов — он разгонялся до 230 км/ч. Этот автомобиль генсек получил в подарок от руководства итальянской партии.

Хранил свою коллекцию шикарных авто Брежнев в кремлевском гараже особого назначения и на даче в Подмосковье.

Подарки из США привозил и Никита Хрущев. Осенью 1959 года советский руководитель привез подаренный ему лимузин Cadillac Fleetwood 75 красного цвета, с бархатной обивкой салона, кондиционером и другими деталями авто представительского класса.

Иномарки у Хрущева не задерживались. Он часто дарил автомобили родственникам и знакомым. А Mercedes-Benz 300SL он передал Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры для изучения бескарбюраторного двигателя.

Кабриолет Renault Florida получила дочь Хрущева Рада, двухместный Fiat 2300 достался сыну Сергею. Лимузин Rolls-Royce Silver Cloud был передан дому-интернату пожилых большевиков.

Любимая машина Сталина

Шикарный автомобиль полагался и Иосифу Сталину. Впервые служебный автомобиль появился у него сразу после Октябрьского восстания 1917 года, тогда Сталин вступил в должность народного комиссара по делам национальностей. Это был роскошный 6-цилиндровый 30-сильный Vauxhall 1914 года.

В годы Гражданской войны будущему генсеку был выделен огромный мощный 12-цилиндровый американский автомобиль Packard Twin Six. Эта мощная машина могла разгоняться до 130 км/ч. Сталину она нравилась за скорость и внушительный размер.

«Сталин обожал носиться по подмосковным дорогам на своем 12-цилиндровом «Паккарде» с откинутым тентом», — вспоминал начальник гаража Совнаркома Степан Гиль.

В 1935 году американский посол передал руководителю СССР подарок президента США Франклина Рузвельта – белый бронированный лимузин Packard Twelve массой свыше 6 т. Это была самая совершенная по техническим характеристикам модель с семиместным кузовом. Кстати, его потом перекрасили в «правительственный» черный цвет.

Машины марки Packard Сталин любил больше всего и продолжал пользоваться ими даже после того, как выпустили бронированный автомобиль ЗиС-115 массой 5 т и двигателем мощностью 162 лошадиных силы.

Первый бронированный автомобиль высшего класса для советской партийно-правительственной элиты — ЗИС-115 — был построен в конце 1940-х годов. Применялась особая система – бронекапсула. Эта защита представляла собой единую оболочку из брони, обшитую снаружи кузовными панелями. Отличительной особенностью салона ЗИС-115 от базовой модели ЗИС-110 стало отсутствие стеклянной перегородки между водителем и пассажирским салоном. По легенде Сталин объяснял это так: «У меня нет секретов от народа и перегородку можно не ставить».