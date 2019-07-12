Машина Гитлера: что стало с «Жуком»

После многих десятилетий производства и трех поколений проектов Volkswagen снял с производства свой культовый автомобиль Beetle — «Жук».

Компания заранее объявила, что в 2019 году производство серии «Битл» будет завершено. Еще недавно автомобиль можно было приобрести по базовой цене — $27,3 тыс. за кабриолет. Больше такой возможности не представится — 10 июля с конвейера в Мексике сошли последние авто в комплектации Final Edition. Это событие решили не делать трагичным и устроили в одном из мексиканских городов по этому случаю шоу.

close Церемония в день окончания выпуска Volkswagen Beetle на фабрике в Мексике, 10 июля 2019 года Церемония в день окончания выпуска Volkswagen Beetle на фабрике в Мексике, 10 июля 2019 года Imelda Medina/Reuters

«Освобожденные производственные площади в Мексике будут использоваться для производства нового компактного внедорожника, предназначенного для рынка Северной Америки», — говорится в сообщении Volkswagen. Дополнительных комментариев о новом автомобиле компания не дала.

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Представить Volkswagen без «Жука» невозможно, заявил президент и исполнительный директор Volkswagen of America Скотт Кеог.

«Любому, кто будет удивлен или разочарован этим объявлением, лучше подготовиться. В ближайшие месяцы все больше автопроизводителей объявят о более значительных отменах моделей», – сказал издатель Auto Trader и Kelley Blue Book Карл Брауэр, которого цитирует CNN.

Культовой модели нужно умереть, а не бороться с рыночными тенденциями, уверен эксперт.

История «Жука» действительно культовая, ведь задумка «народного авто» принадлежит немецкому фюреру Адольфу Гитлеру. Все началось с приказа сверху: Гитлер потребовал создать автомобиль по приемлемой для каждой семьи цене. Названию «Volkswagen» («автомобиль для народа») должна была соответствовать цена (990 рейхсмарок), ведь машина — для народа. Уже в 1933 году на открытии одного автосалона в Берлине Адольф Гитлер произнес свою первую речь в качестве «вождя» и пообещал обеспечить каждую «истинно немецкую семью» функциональным автомобилем.

Саму же идею машины со скругленным дизайном связывают с конструктором Фердинандом Порше. Между тем создателем машины был конструктор и главный редактор немецкого журнала Motor - Kritik Йозеф Ганц. Именно он создал прототип «Битла» — «Маикэфер» (в переводе с нем. — «майский жук»). Само же название «Народного автомобиля» появилось чуть позже, в рекламе другого проекта Ганца — автомобиля «Супериор».

Чтобы не отставать от конкурента, Порше предложил свой проект «народного автомобиля» — «Проект-12», в котором все требования руководства об удобстве и доступности были учтены. Однако о его заслугах, как и о работе его коллеги Йозефа Ганца, после окончания Второй мировой никто не вспомнил. Его посадили в тюрьму за пронацистскую деятельность, но даже после снятия всех обвинений к работе по возобновлению производства «Жука» Порше так допущен и не был. Но печальной судьбу Порше не назовешь — вместе с сыном он основал производство автомобилей класса «Люкс».

Из-за того, что в 1939 году фашистская Германия развязала Вторую мировую войну, заводу в немецком городе Вольфсбург пришлось срочно изменить профиль деятельности – все силы были направлены на создание колес для танков, ракет и вездеходов.

После войны, однако, завод был перезапущен британцами, и началось производство автомобилей Volkswagen. Дизайн «народного автомобиля» было решено оставить «классическим», каким его изначально задумал Гитлер. По некоторым данным, он сам лично участвовал в создании авто.

«Знаменитый дизайн скругленного обтекаемого кузова был заслугой Адольфа Гитлера, который, будучи неплохим рисовальщиком, лично приложил высокохудожественную руку к угловатому в начале облику автомобиля. Получились: открытый 4-местный кабриолет, в задней стенке были предусмотрены два полуовальных окна, разделенных перемычкой, которые первоначально, по соображениям экономии, отсутствовали — еще одна «заслуга» фюрера как художника», — пишет издание DW.

В 1947 году в Германии стартует массовое производство «Жуков». Через несколько лет они становятся известными как самые надежные и «вечные» автомобили. 5 августа 1955 года с конвейера сошел миллионный экземпляр, а к 1972 году было продано уже 15 миллионов автомобилей этой модели. 19 января 1978 года выпуск культового авто в Германии был прекращен, но его продолжали производить заводы в Бразилии и Мексике.

close Автомобили Volkswagen Beetle во время празднования международного дня Volkswagen на Шри-Ланке, 2011... Автомобили Volkswagen Beetle во время празднования международного дня Volkswagen на Шри-Ланке, 2011 год Dinuka Liyanawatte/Reuters

В 1997 году Volkswagen представил новый вариант «Жука». Такой вариант машины хоть и имел культовую «мягкую» форму, но в тоже время был построен на совершенно иной платформе.

Но даже после того, как компания запустила «New Beetle», старые «жуки» пользовались тем же спросом. Последний «старый» «Жук» был выпущен в 2003 году на заводе в Мексике. В его честь мексиканские музыканты даже исполнили серенаду — вот какая была народная любовь. Кроме того, в Германии был построен целый музей в честь «любимчика»: фанаты марки могут полюбоваться выпущенными моделями, а дети — прокатиться на игрушечных и даже получить детские права.

«А он все едет, и едет, и едет...» — так звучала реклама «Жука» середины прошлого века. Последний экземпляр «Жука» никуда не поедет — его отправят в музей.