А теперь «горбатый»! «Запорожец» отмечает день рождения

«Горбатый», «ушастый», «чебурашка», «мыльница» — каких только прозвищ не было в народе для советских «Запорожцев». По-настоящему «народный» автомобиль в 60-е завоевал любовь населения. Какие бы недостатки не были ему присущи, для многих «Запорожец» и по сей день — часть семейной истории.

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Самый маленький и доступный, и, возможно, самый узнаваемый «Запорожец» ЗАЗ-965 сразу окрестили «горбатый» за форму кузова. В этом советский автомобиль стал братом итальянского Fiat 600, но отличался всем остальным — другой двигатель, коробка, подвеска и увеличенные шины. На ЗАЗ-965 ставили двигатели мощностью не более 27 «лошадей», которые располагались позади пассажирского салона, а багажник вопреки традициям — впереди. При желании прокатиться на «зазике» можно было на скорости 90 км/ч.

Тогда «Запорожец» стоил 1800 рублей, или около 16-18 зарплат рабочего. Впрочем, это в три раза дешевле «Волги».

«Молодцы, хороший подарок сделали нашим трудящимся», — оценивал тогда глава государства Никита Хрущев. По легенде, цена определялась как совокупная стоимость тысячи бутылок водки (по 1,80 руб.). «Брошу пить, куплю машину», — подтрунивали тогда.

На ЗАЗ-965 гордо красовалась надпись «Запорожець». Первый автомобиль этого бренда любили за его миниатюрность, да и просто за возможность хоть на чем-то ездить. Большая страна в годы стремительного развития технологий нуждалась в легковых автомобилях. До «Запорожца» ездили в основном на общественном транспорте и мотоциклах — неудивительно, что ЗАЗ так быстро стал народным любимцем. Пусть и неудобный, зато неприхотливый. Для многих семей в СССР именно неказистый «Запорожец» стал первым автомобилем в семье.

«А вы знаете, почему у «Запорожца» багажник спереди? — Потому что на такой скорости за вещичками надо присматривать», — шутили тогда. Конечно, и по сей день внешний вид «Запорожца», да и его технические характеристики любят «подколоть», но шутят все-таки любя.

Для многих семей в 1960-е поездка к морю на собственном «Запорожце» была счастьем, тем более в годы расцвета автотуризма. Правда, маленький багажник приходилось дополнять конструкцией на крыше. «Консервная банка системы «Запорожец», — говорил про новый автомобиль ЗАЗ-966 герой Андрея Миронова из знаменитого советского фильма «Три плюс два». И все-таки он полюбился как героям, так и зрителям. Хорошая реклама автомобилю — в первую неделю проката фильм посмотрели 35 млн человек. Кстати, в фильмах потом «Запорожец» появлялся часто — и даже в фильме об агенте 007 в 1995 году Джеймс Бонд чинит «Горбатого».

А вот за границей машину восприняли серьезно. Несколько лет завод выпускал более комфортабельные ЗАЗ-965АЭ на экспорт под названием «Yalta».

ТАСС Автомобиль ЗАЗ-968 «Запорожец», 1975 год

ЗАЗ-966 получил совершенно другой кузов — на боковинах появились воздухозаборники, за которые автомобиль сразу получил прозвище «ушастый». Без них работающий по принципу воздушного охлаждения двигатель стал бы перегреваться. В 1969 году на экраны страны выходит мультфильм «Крокодил Гена», взрослые зрители сразу нашли сходство «Запорожца» с Чебурашкой и с удовольствием дали ему эту кличку. К тому же, никакого горба. А опоясывающая подоконная линия напоминала американский Chevrolet Corvair.

«Запорожец» ЗАЗ-966 — автомобиль для всех и каждого гласила советская реклама. Действительно, накопил деньги, прошел очередь, и ты — новоиспеченный автолюбитель.

«Я «Запорожец» заводил раньше даже в двадцатиградусный мороз. Знаете, как это сложно? Не знаете! Потому что не заводили никогда «Запорожец»», — рассказывал журналистам в 2010 году тогда премьер-министр Владимир Путин.

В 1972 году автомобиль получил новый индекс ЗАЗ-968 и почти ничем не отличался от своего предшественника. На этой модели «Запорожца» стали устанавливать ремни безопасности.

У пассажира переднего сиденья под ногами был маленький прямоугольный люк. «Вы можете припарковаться на замерзшем озере, прорубить лунку, опустить в нее леску, включить фонарик вот так, потом устроиться поудобнее и заняться рыбалкой. Даже в «Майбахе» не такого», — удивлялся ведущий Top Gear Джереми Кларксон.

В комплектации ЗАЗ-968М ушей не оказалось, и машину прозвали «мыльницей». Эта была самая массовая модификация. С 1980 года она выпускалась дольше остальных — 14 лет. На часть «Запорожцев» ставили 50-сильные двигатели, позволявшие разгонять автомобиль до 130 км/ч. Всего с 1967 по 1994 год было выпущено более 3 млн моделей 966 и 968. На модели 968М история бренда «Запорожец» закончилась, на смену пришла «Таврия». «Горбатые» и «ушастые» стали раритетами, но их владельцы смотрят на машину с улыбкой и ностальгией, ведь «Запорожец» вошел в историю как главный народный автомобиль.