Оплата без вины: суд принял «странное решение» по ДТП

В Пензе вступило в силу решение суда, согласно которому невиновный в ДТП мотоциклист обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда.

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Скандальная авария произошла еще 2 мая 2017 года. На регулируемом перекрестке улиц Луначарского и Толстого в Пензе столкнулись «ВАЗ-2114» и мотоцикл Kawasaki ER650C. Водитель отечественного автомобиля остановился, чтобы пропустить машины, двигающиеся по встречной полосе и повернуть налево.

Под «мигающий зеленый» автомобилист начал поворачивать, так как никаких транспортных средств на полосе встречного движения не заметил. Уже завершив маневр, водитель почувствовал удар в заднее колесо своего автомобиля. В тот момент он увидел, что на перекрестке лежит девушка в защитном мотошлеме, рядом с которой находился молодой человек.

В результате столкновения пассажирка «японца» получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом тела 12 грудного позвонка, оскольчатый перелом основания и латеральной массы крестца справа, перелом верхней ветви лонной кости слева, перелом нижней ветви лонной кости слева, перелом ветви седалищной кости справа, перелом тела лонной кости справа, ссадины левого бедра, левого коленного сустава, в комплексе все травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Наказание по данной части статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде города Пензы.

Водитель «ВАЗа» пояснил, что материальных средств для возмещения вреда не имеет, поскольку является инвалидом, существует на невысокую пенсию по инвалидности, большая часть которой уходит на выплату алиментов в пользу бывшей жены на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Он признает свою вину в нарушении требований ПДД, что привело к аварии, осознает обязанность возмещения вреда, причиненного потерпевшей, однако считает, что вина водителя мотоцикла в ДТП также есть, и возмещение вреда, причиненного потерпевшей должно быть возложено на них обоих.

Судья Дмитрий Мышалов признал водителя отечественного автомобиля виновным в аварии и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы и лишения водительских прав сроком на два года.

Кроме того, 20-летняя пострадавшая подала гражданский иск о компенсации причиненного ей морального вреда на сумму 400 000 рублей. Девушка предоставила справки о том, что на лечение она потратила более 86,5 тысяч рублей.

Несмотря на то, что виновник в аварии один, суд принял решение взыскать по 150 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда пострадавшей с обоих водителей.

«Железнодорожным районным судом города Пензы были частично удовлетворены исковые требования истицы о взыскании компенсации морального вреда с двух лиц, управлявших транспортными средствами, в результате взаимодействия которых ей причинен вред здоровью. Разрешая спор, суд исходил из того, что вред здоровью и связанные с ним нравственные и физические страдания причинены истице — пассажиру транспортного средства в результате взаимодействия двух источников повышенной опасности, в связи с чем управлявшие ими лица должны нести солидарную ответственность по возмещению морального вреда вне зависимости от наличия или отсутствия в их действиях вины.

Требования гражданского права предусматривают право солидарного должника, возместившего совместно причиненный вред, требовать с другого причинителя вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения», — говорится в тексте постановления суда.

Мотоциклиста такая сумма не устроила, и он решил обжаловать вердикт, попросив снизить сумму до 100 тысяч рублей. В жалобе он указал на отсутствие в его действиях вины в ДТП, неисследованность судом его имущественного положения. Однако суд апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы ответчика отказал и оставил решение районного суда без изменения.

Адвокат Александр Липатников в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что мотивы суда для вынесения такого решения ему непонятны.

«Странная позиция. В данном случае у пассажира был шлем, поэтому не понятно на каком основании водитель мотоцикла, который не виноват в ДТП, то есть не нарушал правил дорожного движения, должен нести ответственность. Я считаю, что решение странное. Это нетипично и о такой практике я раньше не слышал.

Всегда вред должно возмещать виновное лицо – тот водитель, который нарушил ПДД и в результате этого произошла авария. Если виновник – водитель легкового автомобиля, то он и должен полностью возмещать ущерб пострадавшей.

Получается, что, если пассажир был бы не на мотоцикле, а на другом автомобиле, оба водителя должны были все равно возмещать вред. Я считаю, что стоит обжаловать решение в Верховном суде, потому что в этом случае нарушается единство судебной практики. По всем аналогичным делам, где участвует несколько транспортных средств, всегда ущерб возмещается с виновника ДТП, а не со всех водителей», — заявил Липатников.

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что в сфере дорожного движения есть специфика гражданской ответственности.

«Мотоцикл и автомобиль являются источниками повышенной опасности.

С точки зрения гражданского законодательства, обязанность по компенсациям возникает у владельца источника повышенной опасности вне зависимости от вины. То есть собственник может быть даже не виноват, но по закону он будет обязан платить.

Размер компенсаций, который обязан выплатить собственник ТС определяется из степени вины. Мне не совсем понятно, почему суд поровну разделил сумму. В рамках закона суд мог взыскать, к примеру, 10 тысяч рублей с мотоциклиста и 290 тысяч рублей с владельца автомобиля. Или наоборот. Но есть понятие «буква закона», а есть «дух закона».

Исходя из «духа закона» — это решение, на мой взгляд, незаконное и не обоснованное, потому что делить поровну при том, что вина автомобилиста доказана, абсолютно несправедливо. С точки зрения юриспруденции — это допустимо, с точки зрения конкретного случая – это несправедливо.

Если обжаловать решение в Верховном суде, то он скорее всего вынесет постановление взыскать с мотоциклиста от 5 до 10 тысяч рублей. Не более», — предположил адвокат.

Аманлиев пояснил, что такая практика, когда суд взыскивает компенсации с двух участников ДТП, как источников повышенной опасности, только-только сформировалась. По его словам, это тенденция буквально трех-четырехмесячной давности.

«Раньше такого не было и это никому даже в голову не приходило. У всех сложился образ, что есть виновник и именно он должен возмещать ущерб. Можно списать такое странное решение на то, что это недавно появилось и судьи начали в этом разбираться, но при всем при этом они должны понимать, что такое объем ответственности.

В этом случае это абсолютно абсурдное, на мой взгляд, решение и размер ответственности мотоциклиста подлежит уменьшению, причем раз в 10», — считает Аманлиев.

По мнению адвоката, если подобные дела будут рассматриваться так, как в этом случае, то в дальнейшем можно будет увидеть много подобных «равных» решений.