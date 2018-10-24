Ушел на склад: пролет Крымского моста достали из воды

Из Керченского пролива достали упавший в море несколько недель назад пролет железнодорожной части Крымского моста.

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«Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста. Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове Тузла. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции», — сообщили местным СМИ в инфоцентре «Крымский мост».

Инцидент произошел еще 4 октября. Металлическая конструкция съехала в воду при монтаже и упала в акваторию на мелководье. Как выяснилось, это произошло из-за поломки одного из домкратов. В результате инцидента никто не пострадал. Опоры моста не были повреждены.

При этом отмечается, что на сроки сдачи проекта происшествие никак не повлияло. Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Недавно на Крымском мосту произошел еще один инцидент. Утром в субботу 8 сентября плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Крымского моста и повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», плавкран стоял на якоре на удалении от моста в связи со штормовым предупреждением.

«В акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 6.20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером)», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в полночь первого октября на Крымском мосту сняты ограничения для проезда грузового транспорта. На подходах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтированы дорожные знаки, запрещающие въезд на мост для машин с максимальной массой свыше 3,5 тонн.

В числе первых с материка на полуостров проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами. По встречному направлению двигались машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма. За первую ночь мост принял более 700 грузовиков. Ранее в Росавтодоре отмечали, что запрет был введен на время курортного сезона для предотвращения образования заторов в период пиковых нагрузок. Также ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на участках трассы. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».

Однако в настоящее время не всем грузовикам разрешен въезд на мост. На данный момент решается вопрос о перевозке по мосту опасных грузов, в том числе моторного топлива и газа.

Торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. Президент России Владимир Путин за 16 минут 45 секунд проехал по мосту за рулем «КамАЗа» во главе колонны строительной техники.

Автомобильное движение было запущено на полгода раньше срока 16 мая в 5:30, именно тогда по мосту проехали первые машины. Вместе с ними по мосту также проехали велосипедисты. Замыкали колонны несколько сотен мотоциклистов из клуба «Ночные волки», а также водители на квадроциклах. Стоит отметить, что мост через Керченский пролив соединяет Крым и Краснодарский край и является самым протяженным в Европе — его длина составляет 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности по острову Тамань, а 7,5 км — над морем. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Автомобильная и железнодорожная части моста строятся параллельно, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.