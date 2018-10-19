Срок для стритрейсера: Давидычу осталось недолго

Дорогомиловский суд Москвы огласил приговор скандально известному основателю проекта Smotra.ru Эрику «Давидычу» Китуашвили и признал его виновным в мошенничестве со страховыми выплатами.

«Признать Китуашвили виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласил приговор судья Антон Толстой.

По словам одного из адвокатов Китуашвили Андрея Ромашова, в связи с перерасчетом назначенного срока заключения он должен выйти на свободу в конце ноября 2018 года. Дело в том, что стритрейсер провел в СИЗО почти 30 месяцев, а по закону день пребывания там засчитывается как 1,5 дня в колонии. Кроме того, 1 ноября истекает срок давности по одному из эпизодов преступления. В связи с этим будет подана апелляция, согласно которой Китуашвили должны освободить в зале суда.

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Судья Толстой пояснил, что компенсации ущерба страховые компании «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах» могут добиваться в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее компании подавали иск о взыскании с обвиняемых в общей сложности около 10 млн рублей. Именно эта сумма была выплачена подсудимому после «угона» автомобилей.

При этом суд оправдал Китуашвили по одному из предъявленных эпизодов: по обвинению в хищении более 1 млн у страховой компании «НСК».

Суд вынес приговор и гражданской жене «Давидыча» Анне Каганской как сообщнице. Ей дали 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Ее срок заключения также будет пересчитан. Женщине изменили меру пресечения до вступления приговора в силу с домашнего ареста на подписку о невыезде.

В ходе прений сторон гособвинитель просила для Китуашвили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимую Каганскую прокурор просила отправить в колонию на 3 года и 2 месяца.

Сам «Давидыч» свою вину до последнего отрицал. По его словам, дело сфабриковали сотрудники правоохранительных органов, чтобы он перестал рассказывать о коррупции в ГИБДД.

В общей сложности поддержать Китуашвили пришли около 300 человек: в основном молодые люди от 18 до 25 лет. Из-за большого количества желающих послушать решение суда была организована видеотрансляция в соседнем зале, а также в интернете. Кроме того, поддержать подсудимого пришел известный актер Гоша Куценко, который объяснил присутствие тем, что «Давидыч» «изобличал коррупционеров». Также среди «гостей» можно было заметить и экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который сидел с блогером в одной камере СИЗО.

Напомним, Китуашвили был задержан еще в феврале 2016 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц задержали и Каганскую. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В феврале 2018 по состоянию здоровья женщине изменили меру пресечения на более мягкую — домашний арест.

Как установлено следствием и судом, Китуашвили в 2008 году инсценировал хищение дорогого автомобиля, а впоследствии получил выплату от страховой компании в размере 1,3 млн рублей.

В апреле 2008 ему предъявили обвинение в инсценировке хищения еще трех автомобилей на общую сумму в 7 млн рублей.

Впоследствии на «Давидыча» было заведено третье уголовное дело за незаконное получение страховых выплат на общую сумму в 1,196 млн рублей. Также ему было предъявлено обвинение в организации преступной группы, однако Китуашвили свою вину не признал.

В суде и сам Китуашвили, а также его адвокаты и соратники не раз заявляли, что уголовное дело сфабриковано и является местью со стороны ГИБДД за разоблачительные фильмы. В декабре 2015 года стритрейсер выложил в интернет два фильма, в которых рассказывается о предполагаемой коррупции в ГИБДД Москвы, в том числе обвинения звучат в адрес руководства ведомства. На одном из судов он завил, что некоторые руководители подразделений ГУ МВД Москвы давали взятки за повышение по службе. После этого на него завели дело о клевете.

Четыре других фигуранта по делу о мошенничестве в сфере страхования были осуждены еще в октябре 2017 года и были приговорены к срокам от трех до шести лет лишения свободы. Им также пересчитали сроки заключения.

В конце апреля 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал содержание под стражей Китуашвили незаконным и присудил выплатить ему компенсацию в размере 2,1 тыс. евро. Однако пока это не было сделано.

Кроме того, Верховный суд России постановил проверить законность ареста «Давидыча». Заседание по этому поводу пройдет лишь 31 октября.