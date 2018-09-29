Россияне подсели на автомобили

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября, провел любопытный соцопрос о том, чем руководствуются россияне при выборе автомобиля и готовы ли наши сограждане ограничить его использование.

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Оказалось, что за последние годы количество россиян, заявляющих, что у них есть автомобиль, заметно выросло.

Если в 2015 году машина была у 48% опрошенных, то в этом году автомобиль в семье есть у 67% россиян: в том числе у каждого второго (50%) есть один автомобиль, у 17% опрошенных есть более одного автомобиля.

Логично, что в сельской местности больше граждан (57%), у которого лишь одна машина, а в городе чаще встречаются те, у кого их несколько (22%).

Примечательно, что больше всего автомобилизация затронуло именно село и небольшие города с населением до 100 тысяч человек (57% и 51% соответственно). А вот в Москве и Петербурге, также городах-миллионниках этот показатель минимален (45% и 46% соответственно).

Главным критерием выбора автотранспорта при его покупке наши сограждане называют доступную цену. Что неудивительно, учитывая весьма плачевное экономическое положение большинства россиян. Тех, для кого цена машины важнее всего остального, — 41%.

Во вторую очередь россияне обращают внимание на экономичность потребления автомобилем топлива (29%). Третьим критерием респонденты указывают вместительность и комфорт (по 22%).

Вместительность больше важна для тех, у кого один автомобиль (24%), а комфорт — для тех, у кого более одной машины (27%). Среди прочих критериев опрошенные назвали удобство для перевозки детей (18%), отсутствие необходимости в ремонте в течение долгого времени (17%), высокая проходимость (16%), безопасность и страна производства (по 15%), качество сборки (14%) и невысокий транспортный налог (13%).

Отказаться от частого использования автомобиля могут лишь 25% опрошенных, а среди тех, кто пользуется им ежедневно, и того меньше — лишь 19%.

А вот среди тех, кто садится за руль несколько раз в неделю, этот показатель уже существенно выше — 42%.

Среди причин, по которым россияне не готовы отказаться от вождения, самый популярный ответ — необходимость ездить за рулем по работе. Еще 15% не рассматривают отказ от частого использования личного транспорта в связи с удаленностью работы от дома (18% среди тех, кто ежедневно водит авто). Для 12% респондентов причинами частого вождения являются удобство передвижения на автомобиле, комфорт и экономия времени. Каждый десятый опрошенный (11%) не может отказаться от частых поездок, т.к. отвозит детей в школу, сад или на секции (14% среди тех, кто водит авто несколько раз в неделю).

ВЦИОМ отмечает: в обществе преобладает мнение, что автолюбители отказываются от частых поездок на личном авто прежде всего из-за высоких цен на бензин (48%). Среди тех, кто водит авто один раз в месяц и реже, эта доля достигает 69%, тогда как среди тех, кто ежедневно использует личный автотранспорт, эта доля ниже — 46%. Еще 15% респондентов полагают, что люди стараются реже использовать авто в связи с дороговизной обслуживания автомобиля, страховки и налогов. Реже называют такие причины, как большая загруженность дорог (12%) и экономия бюджета (10%).

Данные основаны на телефонном опросе 1600 россиян.

«Повсеместно анонсированным принципом формирования транспортных стратегий мегаполисов и крупных городов обозначена задача по увеличению доли пользователей общественного транспорта при сокращении доли пользователей личного транспорта. Обстоятельства и истоки этой задачи очевидны. В этой связи оптимистичной выглядит процент россиян (25%), декларирующих готовность отказаться от использования личного транспорта. Но заметный рост числа домохозяйств, которые в последние годы приобрели один и более автомобилей на семью пока говорит о противонаправленной тенденции. Таким образом, мы видим потенциал для реализации основной стратегической задачи, но о фактическом ее воплощении говорить пока явно преждевременно», — прокомментировал итоги исследования руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.