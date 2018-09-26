Бункер на колесах: Трамп оседлал «Зверя»

В Нью-Йорке в эти дни проходит сессия Генассамблеи ООН, на которую съехались главы многих стран мира. Именно здесь президент США Дональд Трамп впервые показался на публике на своем новом лимузине The Beast («Зверь») или, как его называют, Cadillac One.

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В гигантском кортеже Трампа, вальяжно перемещавшемся по перекрытым улицам города, помимо десятков мотоциклистов и машин сопровождения было сразу два новых президентских лимузина. Проезд кавалькады сняли на видео на Манхэттене.

Технических деталей об автомобиле Секретная служба США, как обычно, не разглашает, и СМИ остается лишь оценивать внешний вид нового детища Cadillac. Визуально лимузин напоминает серийный седан американского бренда CT6, хотя, конечно, имеет индивидуальные дизайнерские черты. Все остальное к серийной модели не имеет никакого отношения.

В частности, автомобиль построен на модифицированном шасси среднетоннажного грузовика Chevrolet.

Известно, что еще с апреля компания тестировала и доукомплектовывала автомобили спецоборудованием. Публичная «премьера» была намечена на конец августа, но тогда из-за мелких недоделок новый лимузин президента так и не показали. Судя по фотографиям «Зверя», он по-прежнему сохранил за собой неофициальное звание самого безопасного автомобиля в мире. На кадрах с открытыми дверями хорошо заметна их внушительная толщина — Трамп получил настоящий бронированный бункер на колесах. Автомобиль способен выдержать прямое попадание из гранатомета или наезд на мину, ему не страшно любое стрелковое оружие, а также атака любым химическим отравляющим веществом.

У «Зверя» есть система пожаротушения, он может распылить вокруг себя целое облако слезоточивого газа или дыма, а также при необходимости пусть ток на дверные ручки. В салоне есть все необходимое даже для таких серьезных медицинских манипуляций, как переливание крови — запас соответствующей группы уже хранится на борту.

И это, по всей видимости, далеко не все возможности «Зверя».

Совсем недавно авторитетный американский журнал Newsweek попытался сравнить лимузин президента США и новейший автомобиль Владимира Путина Aurus Senat Limousine, созданный по заказу правительства в рамках проекта «Кортеж». На тот момент обновленного «Зверя» еще не показали, и журналисту пришлось сравнивать Aurus с лимузином, который Обама получил еще в 2009 году.

Глядя на обновленного «Зверя», сразу бросается в глаза, что он гораздо массивнее лимузина Путина, который, напомним, впервые был представлен на церемонии инаугурации президента в мае этого года.

Точных данных о габаритах машины Трампа опять же нет, но визуально она имеет в длину 7-8 метров, тогда как длина автомобиля Путина составляет лишь 6,63 метра. Вес «трамповоза» может достигать 9 тонн (прежний «Зверь» весил 7,5 тонн), тогда как масса путинского лимузина точно меньше — чуть больше 6,2 тонн.

Напомним, что название бренда Aurus, в который помимо президентского лимузина вошла целая линейка автомобилей, родилось из слияния двух слов: Aurum (по латыни «золото») и Russia («Россия»).

В Минпромторге рассчитывают, что люксовые автомобили из России будут пользоваться спросом не только у отечественного бизнеса, но и за рубежом и обещают, что «гражданская» версия седана будет дешевле, «как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley».

Что касается лимузина президента США, то год назад из-за автомобиля, доставшегося ему в наследство от Обамы, Трамп попал в неловкую ситуацию. Во время визита в Бельгию массивный лимузин попросту не влез в ворота королевского дворца. Чтобы членам королевской семьи не пришлось слишком долго ждать, Трампу пришлось пройтись по территории дворца пешком.