Судью выдали СК: новый поворот в деле о смерти срочника

В Карачаево-Черкессии республиканская квалификационная коллегия судей 20 сентября удовлетворила ходатайство руководства СК России, разрешив привлечь к уголовной ответственности мирового судью Урупского района 41-летнего Максима Якуша. Как рассказал адвокат правозащитной организации «Зона права» Андрей Сабинин, представляющий интересы матери одного из погибших, теперь следователи наконец смогут ему предъявить обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». О новом повороте в скандальном деле «Газете.Ru» рассказала мать погибшего в аварии «срочника» Оксана Гладская.

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Ходатайство в квалифколлегию судей могло быть подано раньше, но после того, как местные следователи отправили документ в Москву руководству ведомства, его пришлось переделывать. По словам Гладской, Александр Бастрыкин поручил провести дополнительную автотехническую экспертизу для установления точной скорости, с которой двигался водитель KIA Rio, в котором находились двое погибших. Только после того, как этот пробел был устранен, ходатайство снова отправили Бастрыкину, и уже из центрального аппарата оно поступило в квалифколлегию.

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В самом СК Карачаево-Черкесии «Газеты.Ru» пояснили, что уголовное дело будет возбуждено буквально на днях.

«После решения квалифколлегии мы направим все документы Бастрыкину и уже он подпишет соответствующее постановление, после чего будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления.

На судебном участке №1 Урупского судебного района Карачаево-Черкесской Республики, где работает мировой судья Якуша, пояснили, что на данный момент он находится на больничном.

Трагедия на трассе «Кавказ»

Сама авария произошла 12 мая 2018 года на 44-м километре федеральной трассы «Кавказ».

Отслужив пять месяцев в 34-ой отдельной мотострелковой бригаде в Карачаево-Черкессии, 19-летний «срочник» Владислав Гладский взял увольнительную и ехал к своей девушке в Ставрополь из станицы Сторожевая-2, также своим неожиданным визитом он хотел сделать сюрприз маме. Солдат решил воспользоваться сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar. Еще одним пассажиром стал 35-летний предприниматель Аскер Узденов. Они сели к водителю автомобиля KIA Rio, гражданину Ирана, около 19.00.

Однако уже через десять минут после начала поездки на огромной скорости в лоб KIA влетела Toyota Land Cruiser Prado, водитель которой по какой-то причине выехал на встречную полосу через сплошную. Удар пришелся на сторону переднего пассажира, от полученных травм Гладский скончался на месте. С тяжелейшими травмами были госпитализированы Узденов и водитель KIA.

Водитель Toyota поспешил скрыться с места аварии. По словам матери военнослужащего, мужчина, у которого была якобы сломана шейка бедра, побежал в лес, где и спрятался. При этом после столкновения кузов Prado практически не пострадал. Повреждения были лишь на капоте и бампере, и водитель, по всей видимости, избежал каких-либо серьезных травм.

Некоторые очевидцы утверждали, что видели в салоне брошенной иномарки недопитую бутылку пива.

Через три дня после аварии Узденов, находившийся все это время в коме, скончался. То, что за рулем Toyota находился мировой судья, стало известно далеко не сразу. Как оказалось, после бегства с места ДТП мужчина обратился за помощью в одну из больниц Ставрополья, где ему наложили гипс.

Как утверждают родственники погибших, во время опознания адвокат Якуша приехал к моргу и предлагал им деньги, однако разговаривать с ним никто не стал.

Что касается выжившего в ДТП водителя KIA, то 35-летний иранец на всю жизнь останется инвалидом. У мужчины были сломаны шейные позвонки, он не может долго говорить и задыхается. Ремень безопасности передавил ему внутренние органы. Сейчас водитель отправил документы в Турцию, чтобы продолжить лечение там.

Дело со странностями

Как рассказала мама погибшего солдата, вскоре после ДТП девушке ее сына через соцсети стали поступать угрозы от дочери Якуша, которая заявляла, что те должны ответить за клевету на ее отца. Однако после того, как девушку предупредили, что родственники напишут заявление на нее, она перестала выходить на связь.

Позже в материалах дела появилась третья машина – Lada Priora без номеров, водитель которой якобы и спровоцировал смертельное ДТП. Однако на просьбу Гладской предоставить видеозапись, на которой видна машина, следователи заявили, что у женщины нет процессуального статуса потерпевшей и они имеют право не отчитываться перед ней о ходе следствия.

Статус потерпевшей Гладская может получить только в случае, если будет возбуждено уголовное дело, что, очевидно, последует после решения квалифколлегии. Пока же женщина, у которой в ДТП погиб единственный сын, вынуждена сама звонить и обивать пороги, чтобы узнать, как проходит расследование.

Родные погибшего считают, что в момент аварии Якуш был пьян. Экспертиза на состояние алкогольного опьянения судьи показала отрицательный результат на наличие алкоголя в крови, и в материалах дела отражено, что авария была «трезвой». Однако мать Гладского утверждает, что была проведена еще одна экспертиза, которая выявила у судьи 0,77 промилле, впрочем, кровь у Якуша взяли только спустя шесть дней после аварии — возможно, поэтому следователи пока не спешат переквалифицировать статью, по которой ведется дело. Тем не менее, эти данные зафиксированы в материалах федеральных СМИ, а также в документах, которые были предоставлены женщине.

Немало вопросов у родных погибшего вызывает и еще один важный момент

В материалах дела значится, что судья скоростной режим не нарушал и ехал со скоростью 80-92 км/ч. Однако стрелка спидометра после ДТП «встала» на отметке в 130 км/ч. Очевидцы, мимо которых «пролетал» Якуш, уверяют, что он ехал еще быстрее, где-то 160-170 км/ч, и «чуть не снес их автомобиль».

Еще одна странность: с места ДТП пропали личные вещи погибшего солдата. Родственникам Узденова все отдали, а у водителя KIA пропали все документы на машину и водительские права. Женщине не отдают вещи погибшего сына: исчезли кредитные карты, наличные и телефон с фотографиями. Именно он ей так дорог, и она хотела бы его вернуть.

Родственники погибших, испугавшись, что виновник аварии может избежать ответственности, обратились к главе Карачаево-Черкессии Рашиду Темрезову с просьбой лишить Якуша статуса судьи. После этого спикер парламента Александр Иванов ходатайствовал о досрочном прекращении полномочий мирового судьи Якуша. В своем обращении он подчеркнул, что «совершенное правонарушение несовместимо со статусом судьи, нарушает кодекс судейской этики», а данный вопрос находится на личном контроле главы Карачаево-Черкессии.

Близкие погибших также обратились в Генпрокуратуру и к президенту России Владимиру Путину с просьбой проконтролировать ход расследования и привлечь виновников к справедливому наказанию.

Как рассказала Гладская, после аварии дочь Януша выложила в соцсетях фотографию перебинтованного отца и подписала: «смотрите, кто тут пострадавший. Мой папа находится между жизнью и смертью». Однако спустя три дня Гладская и журналисты федерального канала решили наведаться к «жертве» и застали Януша уже без бинтов, в шортах играющего в телефон и бодро жующего печенье.

Женщина просила следователя проверить, а были ли переломы у судьи, однако экспертиз проводить не стали.

Спустя четыре месяца после аварии к Гладской приехала целая делегация от Якуша: его мама, жена и друг, рассказывает женщина. Они предлагали 500 тысяч рублей, однако она отказалась.

Также родственники погибших пытаются всеми способами привлечь внимание к расследованию, чтобы оно было честным и объективным, и создали петицию, под которой уже подписались почти 2500 человек.

Отметим, что отцом Якуша является политик Михаил Якуш. На протяжении пяти лет он являлся мэром Черкесска.

Между тем Якуша-младшего считают причастным еще к одному ДТП, в котором погибла беременная женщина. Местные СМИ намекали, что тогда судье удалось избежать ответственности.