Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался смертельной аварией в Сергиевом Посаде, в которой погиб глава семейства Орловых. После заявлений в СМИ супруги погибшего мужчины о том, что виновник может избежать наказания, а также информации, что ранее водитель был лишен прав, а затем сумел получить их снова весьма оригинальным способом, Бастрыкин поручил инициировать вопрос перед прокуратурой о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела в производство следователей Следственного комитета. Скорее всего, надзорное ведомство не станет возражать против такого шага.

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Смертельное ДТП произошло в воскресенье 26 августа на выезде из Сергиева Посада. Семья Орловых на черном BMW X5 возвращалась с дачи домой в Москву. Трагедия произошла на одном из самых опасных участков дороги в этом районе. Большой уклон и поворот — раньше многие водители часто вылетали там на встречку. Из-за большого количества жертв на этом участке дороги несколько лет назад установили тросовые заграждения, но и они не спасают. Перед началом опасного участка стоит большой желтый знак, который призывает водителя сбавить скорость и быть осторожным и предупреждает: «на этом участке уже погибли 8 человек».

Очевидец страшной аварии Мария Михальцова в тот день также направлялась из Сергиева Посада в сторону Москвы и ехала в крайней левой полосе на Honda. Черный внедорожник Орловых ехал сзади и «моргнул» дальним светом, попросив пропустить. По словам девушки, буквально через мгновение после того, как она ушла вправо, произошло столкновение.

На кадрах с видеорегистратора автомобиля видно, что черная иномарка, только что обогнавшая Honda, пытается уйти от столкновения и резко уходит вправо, однако в этот момент в нее врезается другой внедорожник, вылетевший через ограждение со встречной полосы.

Удар пришелся прямо на место водителя, после этого машина Орловых перевернулась на бок.

«На лобовом стекле нашей машины появились ошметки автомобилей, стекла — все летело. Мы испугались», — рассказывает Михальцова.

Очевидцы произошедшего сразу побежали к черной покореженной иномарке. Они вытащили с водительского сиденья мужчину, который на тот момент еще дышал. Также помогли выбраться и женщине с двумя детьми четырех и шести лет. Автомобилисты решили не дожидаться медиков и повезли женщину и детей в больницу. Мужчине вызвали «скорую». Однако, по словам очевидцев, она ехала больше 20 минут — водитель ее не дождался. Приехавшие медики лишь констатировали смерть мужчины.

Как позже рассказывала в беседе со СМИ Орлова, ее муж за секунды перед столкновением заметил приближающуюся иномарку и попробовал спасти семью, попытавшись уйти от столкновения.

«Удар пришелся на сторону мужа, младший ребенок сидел за ним, у него открытая черепно-мозговая травма, все лицо было изрезано. Старший ребенок сидел за пассажирским сиденьем. У него разрыв селезенки», — рассказала женщина.

В разговоре Орлова не могла сдержать слез и сказала: «дети не знают, что папы нет. Для меня это конец». Как заявила мама женщины, после случившегося ее дочь обращалась к психологу, и скорее всего детям также понадобится помощь специалиста, ведь сыновья были сильно привязаны к отцу.

По мнению очевидцев, водитель серебристого BMW был пьян.

«Пьяный на светлом BMW Х5 вылетел на встречку, столкнулся с черным BMW Х5 и Honda и переехал обратно на свою полосу. У Honda отвалился бампер и помят перед, без жертв, шок у девушки-водителя. Пьяный скот на BMW Х5 был зажат в машине, но жив. Один его пассажир отправлен в больницу, второй с бутылкой вышел из машины и пошел в сторону Посада», — рассказала altgazeta.ru Екатерина Дегтярь.

Свидетели происшествия утверждают, что серебристый BMW перед страшной аварией на большой скорости петлял по полосам попутного направления движения. Однако в какой-то момент не справился с управлением и перелетел на встречку.

Пользователи Сети до сих пор гадают, какой была скорость серебристой иномарки, чтобы она с легкостью перелетела ограждение. «Ехал больше 120, это точно», — предполагают комментаторы записи Орловой, которая просит откликнуться очевидцев аварии.

По словам женщины, виновник аварии был пьян, от него пахло перегаром, он сидел и не понимал, что происходит, когда его из машины вытаскивали спасатели. Все это время он разговаривал с ними о чем-то. Однако, когда водитель попал в больницу, то начал заявлять, что ничего не помнит.

Как оказалось, за рулем серебристого BMW находился Павел Виноградов. По некоторым данным, его отец ранее являлся сотрудником МВД, а сам он — выпускник юридической академии.

Как удалось выяснить СМИ, в 2014 году Виноградова уже лишали прав за пьяное вождение, однако тогда его звали по-другому. После инцидента мужчина уехал в Кабардино-Балкарию, сменил фамилию и получил новые права.

Эту информацию подтвердил и сам Виноградов, когда беседовал с журналистами в больнице.

На вопрос журналистов, сколько мужчина выпил перед поездкой, он ответил, что не помнит, а потом пояснил, как оказался на встречной полосе: «занесло меня».

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, Виноградов стал фигурантом уголовного дела лишь по «трезвой» части 264 статьи УК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказал сотрудник пресс-службы Андрей Пышкин.

По словам Орловой пробы крови на наличие алкоголя или наркотических веществ были взяты только через 18 часов после ДТП. Это и объясняет «трезвость» водителя. Женщина предполагает, что Виноградов может и вовсе избежать наказания.

«Следственные действия не ведутся в том объеме, в каком должны. Не запрошены записи с камер наблюдения», — рассказала Орлова.

Между тем только спустя 10 дней после ДТП, после выхода сюжета на федеральном канале, Виноградов решил связаться с потерпевшей.

«Радмила, здравствуйте. Это Павел из серого BMW. Прошу простить за все, что произошло. Я совсем не хотел такого исхода. Очень переживаю за все произошедшее. Мои самые искренние соболезнования по поводу случившегося. Простите, если сможете. Я действительно не хотел этого. Простите», — написал он.