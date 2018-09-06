Спасение в колесах: россияне скупают автомобили

Согласно опубликованным данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России выросли на 11% или 14 644 штуки по сравнению с тем же месяцем 2017 года. Общее количество проданных машин в этом месяце составило почти 147,4 тыс. штук.

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При этом общие продажи за восемь месяцев 2018 года в России составили более 1,14 млн автомобилей, что на 16,2% лучше, чем в прошлом году.

«С начала этого года восстановление рынка шло хорошими темпами с достижением 18% роста год к году к концу июля. В августе этот тренд продолжился, поддерживаемый пиком спонтанных покупок, связанных с недавним ослаблением рубля.

В ближайшие месяцы рост, вероятно, продолжится, так как планируемое с января 2019 года повышение НДС в любом случае обеспечит высокий уровень спроса до конца текущего года», — прокомментировал итоги месяца председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По-прежнему с большим отрывом на рынке лидирует «АвтоВАЗ», который реализовал в августе 28,6 тысяч автомобилей (+9%), сбавив темпы роста по сравнению с июлем почти на два процента.

По итогам восьми месяцев компания продала уже почти 228 тысяч машин (+18%).

На втором месте прочно закрепилась KIA, которая понемногу сокращает отставание от лидера. В минувшем месяце корейский бренд смог значительно нарастить продажи по сравнению с прошлым годом, реализовав 18,8 тысяч автомобилей (+25%). При этом KIA принадлежит и пальма первенства среди ТОП-10 компаний по показателю наибольшего прироста продаж в этом году. В общей сложности марка реализовала 148,5 тысячи машин (+28%).

На третьем месте закрепился родственный для KIA бренд Hyundai. В августе россияне купили почти 14 тысяч его автомобилей (+4%). Всего марка за восемь месяцев 2018 года реализовала свыше 115 тысяч машин (+20%).

На четвертой позиции с августовским показателем в 11,5 тысяч автомобилей (+3%) обосновался Renault. Всего с января французская марка продала почти 93 тысячи машин (+12%).

Пятое место, как и в прошлом месяце, принадлежит марке Toyota, реализовавшей в августе 9,7 тысяч автомобилей (+23%). За восемь месяцев 2018 россияне купили свыше 66,5 тысяч машин этого бренда (+11%).

Самый мощный рост продаж среди попавших в ТОП-10 марок показала Skoda, которая смогла увеличить продажи на треть по сравнению с прошлогодним результатом — до 6,7 тысяч машин.

Общий показатель с начала года — почти 50 тысяч реализованных машин, но по темпам роста чехи едва не опередили лидирующую KIA.

Среди других участников рынка в очередной раз бурный рост по сравнению с показателями прошлого года показала компания Mitsubishi, чьи продажи в августе выросли на 92,5% и составили 3,4 тысячи автомобилей.

Среди моделей лидером продаж остается Lada Vesta. В августе было продано 8,5 тысяч автомобилей. При этом, бестселлер этого года — KIA Rio — детище «АвтоВАЗа» чуть-чуть не догнало. У «корейца» с начала года нашлись 67 171 покупателя, у Vesta всего на 40 меньше.

На третьем месте по-прежнему остается Lada Granta — августовский показатель составил почти 7 тысяч машин, годовой — 60,2 тысяч.

Генеральный директор «Автостат» Сергей Целиков в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что к концу года динамика роста российского авторынка пойдет на спад.

«Динамика будет снижаться, как происходит уже сейчас. Если год начался с прироста +20%, а сейчас уже в районе 10-11%, то к концу года мы можем увидеть +5% или даже 0. В целом по результатам года продажи могут завершиться с приростом в 10%», — сказал он.

Он отметил, что небольшие колебания курса рубля не особо сказываются на продажах автомобилей.

«Маленькие валютные скачки все же не подстегивают людей на покупку автомобиля — лишь большие. Сейчас, если доллар удержится в районе 70 рублей, а евро — около 80, то, я думаю, это сигнал к тому, что машины в валютном эквиваленте будут выглядеть более привлекательной. Это как стимул для продаж», — рассказал эксперт.

Он предположил, что в сентябре рост продаж окажется чуть меньше, чем в августе: «В сентябре динамика будет в пределах 8-10%, но пока еще положительная. Стоит отметить, что лидерам рынка сейчас достаточно сложно показывать какие-то большие показатели. Все зависит от относительной базы прошлого года. KIA очень хорошо держится, и это радует. Lada более нестабильная.

При этом Lada прочно закрепилась на первом месте, и сейчас она может только усилить отрыв. Ведь «AвтоВАЗ» в сентябре-октябре запускает модель Granta фактически в новом кузове и в четырех разных вариациях исполнения: хэтчбек, седан, лифтбек и универсал. И я думаю, что народ пойдет за ней».

По словам эксперта, сейчас вопрос состоит только в том, кто закончит год на первом месте: Vesta или Rio.

«Мне кажется, что Vesta все же будет на первом месте. Но на самом деле это не столь важно. Уже сейчас понятно, что это два явных лидера российского авторынка. Каких-то изменений в «турнирной таблице» ждать не стоит. Первая десятка – стабильная, лидеры также очевидны. В целом год проходит в положительной динамике, и его можно считать достаточно успешным. Для текущего состояния экономики то, что рынок показывает такой плюс – это хорошо», — рассказал Целиков.