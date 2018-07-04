Подорожание отменяется: надо ли менять права

Закон о повышении пошлин на выдачу ряда основных документов подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 3 июля 2018 года на интернет-портале правовой информации – это означает, что новые нормы вступят в силу через 30 дней — 3 августа. Ряд СМИ уже поспешил сообщить, что теперь процедура получения новых водительских прав подорожает с 2 тыс. до 3 тыс. руб. Это привело к тому, что многие автомобилисты экстренно собрались поменять права, чтобы сэкономить заветную тысячу рублей: ведь поменять права можно в момент, когда до истечения их срока действия остается шесть месяцев.

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Но как уточнил в беседе с «Газетой.Ru» источник в МВД, на самом деле подорожания не произойдет.

Оформление привычных прав розового цвета по-прежнему будет стоить 2 тыс. рублей.

Согласно тексту документа, в Налоговый кодекс действительно внесены изменения в ст. 333 в части стоимости выдачи национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Однако изготавливаемые права из расходных материалов на бумажной основе по-прежнему стоит 500 рублей, а на пластиковой основе — 2 тыс. рублей.

Дело в том, что этот пункт теперь дополнен такой услугой, как получение водительских прав нового поколения, с так называемым чипом – такой документ и будет стоить 3 тыс. руб.%

Правда, пока возможности оформить инновационные права нет и о перспективах ближайшего появления таких ВУ источник в МВД ответить затруднился.

Как ранее уточняли в МВД России в беседе с «Газетой.Ru», в водительские права нового образца будет вмонтирован так называемый чип идентификации, который призван помочь инспекторам при их проверке и подтвердить их подлинность. «Чип будет содержать те же данные, что находятся на лицевой стороне водительского удостоверения, — говорил «Газете.Ru» представитель МВД России. — Плюс на них будет идентификационный код, который не виден глазу, но система сможет его считать и идентифицировать это удостоверение. Внешне новый документ от обычного отличаться не будет — чип будет зашит внутри.

Дело в том, что участились случаи подделки документов. Их печатают люди, которые представляются сотрудниками ГИБДД, прямо на обычных принтерах и продают водителям.

Те думают, что права настоящие, и ездят с чистой совестью до встречи с инспектором или до перерегистрации транспортного средства. Теперь будут применяться мобильные устройства или устройства на стационарных постах, которые будут считывать информацию».

Все документы старого образца будут действительны до момента срока их истечения, а после заменяться на новые. Что касается процедуры регистрации транспортных средств, то в ней ничего меняться не будет. «Конечно, все будет происходить быстрее и проще благодаря работе системы электронного документооборота», — рассказывали в МВД России.

Однако ряд документов для водителей все-таки подражает. Так, в МВД увеличили госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и выдачу соответствующего пластикового свидетельства нового поколения. Теперь водителям придется заплатить за это не 500 рублей, а 1500. Также поправки предусматривают увеличение госпошлины за оформление биометрического загранпаспорта с нынешних 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, за оформление загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

При этом не стоит забывать, что при оплате госпошлин за оформление документов, в том числе загранпаспортов и водительских прав, через портал госуслуг действует скидка в размере 30%.

В качестве оправдания для роста госпошлин в правительстве называют существенные бюджетные расходы.

«В связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче таких документов возрастут. Установленные действующей редакцией Налогового кодекса размеры государственных пошлин позволяют компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ее авторы подчеркивают, что и предлагаемое повышение сборов позволит лишь «частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации».

Ранее в беседах с «Газетой.Ru» известный автоэксперт, гендиректор радиостанции «Страна» Игорь Моржаретто уже не раз задавался вопросами о целесообразности тратить ресурсы на создания нового поколения водительских прав в то время, когда в мире в целом отходят от практики обязательного их ношения при себе. Он уверен, что проверять действительность документа инспекторы все равно будут по старинке.

«Нужны деньги, вот и все, — говорил Моржаретто «Газете.Ru». — И ищется любой способ хоть еще немножко заработать на автомобилистах. Чтобы определить действительность водительских прав, достаточно прогнать их по базе. Есть номер, фамилия водителя, сейчас у инспекторов практически всегда есть при себе необходимое для этого оборудование. А теперь непонятно — нужно ли будет закупать дополнительную технику и как это будет работать.

Когда предлагалась инициатива устанавливать похожие чипы в госномера, мы считали, что это обошлось бы в 100 руб. А тут сразу удорожание на 1 тыс.

Сейчас, когда введена всеобщая автоматизация, у человека вообще может не быть при себе водительских прав, можно предъявить паспорт и по имени проверить их наличие в базе. Так, к примеру, делается в Англии. Большинство стран мира старается от них избавляться».

Ранее член рабочей группы по разработке госстандартов фотовидеофиксации Григорий Шухман называл текущую цену текущих пластиковых прав в 2 тыс. руб. «явно несоразмерной их качеству».