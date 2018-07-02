Лазейка закрыта: пьяных водителей вычислят по крови

Во вторник вступают в силу поправки МВД, которые позволят привлекать к административной или уголовной ответственности всех без исключения водителей, севших за руль в пьяном виде. Теперь, если у водителя обнаружат более 0,3 грамма спирта на литр крови, он будет признаваться пьяным со всеми вытекающими последствиями в виде административной и, возможно, уголовной ответственности. Последние несколько лет в законе была лазейка — ответственность за нетрезвое вождение была предусмотрена лишь за содержание спирта в выдыхаемом воздухе, которое выявляется с помощью алкометра.

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Однако довольно часто сделать контрольный выдох водитель просто не может. «Такие ситуации возникают при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи и проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — отмечали авторы поправок в пояснительной записке к документу, который был внесен в Госдуму почти год назад.

«Отсутствие законодательного закрепления ответственности водителей транспортных средств в связи с наличием абсолютного этилового спирта в крови в концентрации, определенной вышеуказанными методами, способствует уходу от установленной ответственности (как административной, так и уголовной) лиц, фактически управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и как следствие снижает уровень безопасности на дорогах», — признавали авторы законопроекта.

Таким образом, даже мертвецки пьяный водитель, который на момент задержания был не в состоянии «выдохнуть», мог уйти от ответственности — «предъявить» ему формально было просто нечего.

Рассмотрение и принятие документа затянулось более чем на полгода. Соответствующие поправки Владимир Путин окончательно подписал еще 3 апреля, нововведение вступило в силу через 90 дней после этой даты.

Напомним, что «дыра» в законе возникла еще в 2013 году.

Тогда Госдума готовила отмену скандального «нулевого промилле», когда при любом содержании алкоголя в крови автомобилист автоматически признавался пьяным. После длительного и достаточно напряженного обсуждения, в котором, вопреки обыкновению, видные депутаты Госдумы от «Единой России» занимали абсолютно противоположные позиции, судьбу инициативы с подачи президента Владимира Путина решили врачи и эксперты.

В итоге с 1 сентября 2013 года было введено понятие «суммарная погрешность измерений» с помощью алкотестера. С учетом всевозможных факторов при проведении измерения, а также чтобы не лишать прав употребивших различные безалкогольные напитки или спиртосодержащие лекарства, было определено пороговое значение в 0,16 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. А про альтернативный способ определения состояния опьянения — с помощью анализа крови — депутаты и чиновники забыли в пылу обсуждений.

Исправить ошибку в МВД смогли лишь через три года, подготовив соответствующие изменения в КоАП РФ. «Мы все тогда допустили ошибку. Хочу напомнить, что конечное решение было принято в этих стенах, в том числе депутатами», — заявлял в декабре прошлого года замглавы МВД Игорь Зубов в ходе дискуссии в парламенте, где он представлял законопроект.

Автор ряда «автомобильных» законопроектов Вячеслав Лысаков не раз заявлял «Газете.Ru», что считает виновным в сложившейся ситуации Минздрав, который все эти годы не мог исправить небольшую техническую, по сути, недоработку.

«Несколько лет назад можно было определить, трезв человек или пьян по крови: норма 0,5 граммов на литр была прописана в приказе Минздрава №308,— рассказывал «Газете.Ru» психиатр-нарколог Александр Ковтун. — Кровь в обязательном порядке, например, брали из вены у водителей, которые поступали при ДТП. Неурегулированным остался лишь вопрос допустимой погрешности по крови. Так, ранее таковой считалось 0,5 промилле.

Позже, в 2015 году, Минздрав утвердил порядок медосвидетельствования, в нем был прописан способ исследования крови, прописали погрешность для выдыхаемого воздуха, а вот погрешность при исследовании крови не упомянули.

И отсюда возник пробел. Сейчас этот момент урегулирован. И теперь фактически установленная норма 0,3 промилле и 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха — примерно равнозначные величины. Это не принципиально, 0,3 промилле или 0,356, ведь человеческий организм — это не точная математика».