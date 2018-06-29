Надавил на срок: экс-чиновник ответит за клубничку

Резонансная попытка теперь уже экс-чиновника из Хабаровского края Константина Белинского за рулем пикапа Ford уничтожить клубничное хозяйство местного фермера получила свое продолжение. По факту произошедшего отделом дознания ОМВД по Хабаровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК России «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Минимальное наказание за такое деяние — штраф до 40 тыс. руб., а максимальное — лишение свободы на срок до двух лет.

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«В ходе процессуальной проверки установлено, что 16 июня на земельном участке в районе в селе Краснореченское, используемом для выращивания клубники, жители Хабаровского района, двигаясь на автомобиле марки Ford, повредили имущество руководителя «Крестьянского фермерского хозяйства». Так, уничтожены и повреждены кусты клубники, а также приведена в негодность поливочная система», — говорится в сообщении местной прокуратуры, на контроле которой находится расследование уголовного дела.

Ущерб собственнику имущества составил свыше 320 тыс. руб.

Судя по тексту сообщения, ответственность за произошедшее придется, скорее всего, нести не только экс-полпреду губернатора Хабаровского края Белинскому, но и его супруге.

Как рассказывала владелица клубничного хозяйства Ирина Коровина сначала в своем фейсбуке, а потом и в интервью СМИ, сначала «протестировать» эффективность уничтожения клубничного урожая при помощи автомобиля приезжала именно супруга экс-чиновника.

И только после того, как она поняла, что давить ягоды таким способом не очень удобно – остается слишком много неповрежденных рядов — на поле на пикапе Ford приехал сам Белинский, который веревкой привязал к автомобилю большую покрышку.

Между тем местное отделение «Единая Россия» приостановило членство Константина Белинского после того, как его скандальная выходка привела к возбуждения уголовного дела. Пока Белинский находится в статусе подозреваемого и не докажет своей непричастности к произошедшему, вернуться в лоно партии он не сможет.

Напомним, что 18 июня жительница Хабаровского края Ирина Коровина публично пожаловалась на то, что ее клубничную ферму разгромил чиновник, который заехал на арендуемый женщиной гектар земли на внедорожнике с привязанным колесом от трактора и погубил большую часть урожая. Водителем-вандалом, по словам фермера, оказался никто иной, как ее сосед Константин Белинский, который, как ей было известно, имел статус уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, мужчина известен в регионе как видный бизнесмен, а также казачий атаман станицы Амурско-Уссурийская.

Irina Korovina/Facebook.com

У него предпринимательница и арендовала землю за 100 тыс. руб. согласно заключенному между сторонами договору. Но как только бизнес пошел в гору, чиновник потребовал платить ему уже 2 млн руб. за сезон. После этого между сторонами возник затяжной конфликт, приведший к печальным последствиям.

Скандал произошел еще 16 июня: работники фермы сумели снять происходящие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как большой автомобиль под управлением мужчины в красной майке давит ягоды. Потом демонстрируется результат.

«С Белинским у нас непростые отношения, идут суды, в которых он проигрывает, и таким образом решил отомстить, объявив нас захватчиками участка, а существующий договор аренды — подделкой, вымогая миллионы, и не имея основания, тогда решил уничтожить весь урожай, — писала Коровина. — Я не смогу описать всех трудностей ведения фермерского хозяйства, что такое, когда у тебя нет выходных, тебе никто не платит за это зарплату. Я могу сказать, что это настоящая армия, а фермеры — это солдаты. Здесь закаляется сталь через ежедневные трудности и стресс, иногда кажется вообще ничего не получается, стабильности нет вообще. При этом огромная нагрузка и ответственность перед государством не оплошать, несколько кредитных обязательств, которые душат, и я должна государству произвести продукт за полученный грант. И главная цель любого фермера — собрать урожай, ведь работа длится уже три года. Этот год должен был дать показательный урожай. Но он подорван, как и мое желание».

По словам Коровиной, на арендованном гектаре росло около 40 тыс. кустов клубники. Выходка автомобилиста привела к гибели 20-30% урожая.

Примечательно, что сразу после инцидента в краевом правительстве корреспонденту «Газеты.Ru» заявили, что никакого Белинского они не знают и в документах он у них нигде не значится. Однако после того, как скандал вышел на федеральный уровень, в пресс-службе краевого правительства в ответ на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский по собственному желанию уволился буквально за день до скандала на клубничной ферме.

Согласно ответу, Белинский занимал должного ведущего инспектора отдела общественного взаимодействия аппарата губернатора и правительства Хабаровского края — уполномоченного представителя губернатора в городском округе Комсомольск-на-Амуре с 15 сентября 2017 года. А 15 июня 2018 он уволился по собственному желанию.

При этом согласно сохранившейся в кэше Google информации, 17 июня имя Белинского в списке полпредов все еще фигурировало.

Сам Белинский в СМИ заявлял, что Коровкина не имеет права работать на его земле.

«Они незаконно захватили участок, принадлежащий мне. Несмотря на многочисленные предупреждения, участок не освобождали. Участок не в аренде, документы у них поддельные», — говорил он местному изданию «Губерния Он-лайн».

Сам институт полпреда губернатора придумали именно в Хабаровском крае. В остальных регионах страны главам регионов для управления подведомственными территориями пока достаточно привычных мэров и глав администраций. «Газета.Ru» направила в правительство Хабаровского края запрос о том, что именно входило в задачи Белинский, пока он занимал необычную должность.