Километр за тысячу рублей: болельщиков поразили таксисты

Во время чемпионата мира по футболу Красная площадь в Москве стала особенно популярна: гостей запускают через рамки, а показать содержимое сумок просят по-английски с сильным акцентом крепкие полицейские. Рядом сотрудница Храма Василия Блаженного сетует, как их накануне отчитали в ФСО за растянувшуюся на дорогу очередь, а вокруг – сотни разодетых фанатов, приехавших сюда отдохнуть в перерывах между матчами.

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С ними и приехала провести этот день корреспондент «Газеты.Ru», чтобы узнать, как иностранцы осваиваются в Москве с какими сюрпризами они сталкиваются.

Уже с утра стоит сильная жара, но это никак не меняет планов гостей отстоять очереди в музеи. Тех, кто утомился и не может идти дальше сам, на Васильевском Спуске поджидают таксисты: несколько желтых автомобилей стоят на «аварийке», периодически к водителям заглядывают иностранцы. Кто-то неуверенно садится и уезжает, а кто-то отходит с круглыми от удивления глазами. Среди последних – пара из США средних лет: блондинка в белоснежном костюме с большими пакетами и забавный лысый мужчина.

«Представляете, от жары не было сил, попросили перевести нас через мост (Большой Москворецкий мост — «Газета.Ru»), посидеть там в кафе, так водитель попросил 1 тыс. руб. – это ужасно, мы конечно пойдем пешком», — пожаловались иностранцы.

Алина Распопова/«Газета.Ru»

Другой иностранец, высокий загорелый кудрявый парень также долго договаривается с водителем. Перед поездкой он посмотрел примерный километраж поездки и цену через одно из приложений – оказалось, ехать всего 2-3 км, но водитель просит за это 2 тыс. руб. «У меня мало времени в Москве, поэтому я как можно быстрее хочу успеть все посмотреть, — рассказывает фанат. – Но я больше не попадусь на такие уловки, я вижу через приложение, что поездка стоит всего 300 рублей.

Это помогало мне в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге: там было очень холодно, был сильный дождь, и таксисты действительно подумали, что мы готовы будем заплатить любые деньги, только бы попасть в гостиницу, но так поступать нельзя!»

Алина Распопова/«Газета.Ru»

Тем не менее, поток жалеющих быстро уехать не иссякает: группа итальянцев на экране мобильного телефона показывает одному из водителей адрес, а узнав цену, отходит обсудить предложение. Судя по всему, поездка тоже короткая, а цена – все те же 2-3 тыс. руб. и за меньшую сумму водитель с места сдвинуться просто не готов. Я подхожу и показываю им приложение, через которое можно заказать машину: цена примерно в 10 раз ниже, а свободных машин рядом оказалось предостаточно. Пока пассажиры ждали машину, сами начали отговаривать других пользоваться сомнительными услугами.

«Как же так, на машине официальные наклейки, а ездить по тарифам они не хотят», — удивляется молодая пара, которая также решила пойти пешком.

Алина Распопова/«Газета.Ru»

Тем не менее, большинство иностранцев уже освоились в городе и не дают себя обдурить. Вот несколько представителей Туниса – двое молодых людей с национальным флагом и в красных шапочках фотографируются и охотно делятся впечатлениями от Москвы. «Мы приехали посмотреть матч между Бельгией и Тунисом, — рассказывают они, очень удобно, мы прилетели на выходные – живем и работаем в Париже – мы специалисты по кибербезопасности. Всего нас шестеро и из аэропорта мы заказали большой автомобиль, пришлось поторговаться, но сговорились на 2,5 тыс. рублей, чтобы добраться в центр.

Но нам такие разборки не страшны – мы живем в Париже, но ведь мы из Туниса, знаем, как себя вести с такими водителями. %

В Москве мы пока не сталкивались с пробками – много ходим пешком, но в Париже автомобилистам живется просто ужасно, иметь там машину – просто проклятье. Но с такси у нас проблем нет – есть много приложений, которые работают и машину можно вызвать за 5 минут. Такие вещи просто обязательно знать заранее, в противном случае, конечно, придется раскошелиться».

А вот группа людей из разных уголков Латинской Америки: Мексика, Колумбия, Уругвай, Боливия, Эквадор. Побывали сначала в Сочи, потом приехали в Москву. «Здесь здорово, люди помогают, даже если не знают, как сказать это по-английски, — рассказывает мексиканка. — Видели Кремль, Красную площадь, Новодевичье кладбище. А еще ВДНХ – очень здорово, прямо как в Советском Союзе. Потом поедем в Санкт-Петербург на поезде, а дальше — полетим в Калининград. Мы поселились в хостеле в Измайлово, ездим на метро, довольно далеко, но на метро все равно удобно, правда, станции далековато друг от друга. Такси мы заказали только один раз, чтобы доехать из аэропорта — никаких проблем не было, сколько нам придется заплатить, знали еще до вылета».

Рядом с гостями из Латинской Америки – двое приятелей из США: один из Колорадо, второй из Майами. Последний оказывается более разговорчивым: «Тут здорово, даже интереснее, чем мы думали. Были в Казани, Нижнем Новгороде, поедем в Калининград – общаемся и с местными, и с приезжими из других стран. А по городу ездим на метро и на троллейбусах: в Майями обычно всегда серьезные пробки, а здесь нам понравилось, что везде можно доехать на транспорте, почти везде есть метро».

Алина Распопова/«Газета.Ru»

Рядом в очереди на посещение храма стоят студенты-колумбийцы. Они рассказали, что учатся в Германии и долететь в Москву им было совсем не трудно. «Прилетели посмотреть матч Колумбия — Польша, жилье нашли недорогое, через приложение. Понравилось, что многие нам готовы помочь, объясняют, как куда лучше добраться. Неприятная ситуация случилась только один раз, когда мы загулялись и остались на Красной площади, а метро уже закрылось.

Нам пришлось взять такси, но водитель попросил в 10 раз больше – друзья объясняли, что поездка не должна была быть дороже 500 рублей. Потратили много времени на разговоры, остановились на 1,5 тыс. руб. – все равно получается, что очень дорого, мы все-таки студенты.

Постараемся больше не оставаться на улице, когда метро не работает. А в целом нам понравилось, как ведут себя на дороге обычные водители — может быть это связано с тем, что сейчас на улицах много людей и это большой стресс для них, приходится все время быть на чеку».

Следом в очереди – статный аргентинец средних лет. Рассказывает, что прилетел вместе с друзьями из Коста-Рики. Вместе они уже побывали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.

«В Москве мы нашли отель в центре, очень хороший. У нас не было никаких проблем с такси, а по трафику Буэнос-Айрос и Москву сравнивать сложно, похожего в этом плане мало. У нас с пробками все гораздо хуже.

Связано это с тем, что у нас огромное количество профсоюзов, и все они очень любят бастовать – таксисты, водители грузовиков, да кто угодно. И во время протестов перекрывают улицы, это может растянуться на неделю.

И не проехать, ни на машине, ни на транспорте, и ничего сделать нельзя. Здесь такого мы не наблюдали». Но тут аргентинцу надоедает говорить про автомобили. «Кстати, я заметил, что аргентинцы очень часто женятся на русских. Не знаю, почему – общего на первый взгляд немного, русский язык просто невозможно понять, но срабатывает какая-то химия», — сказал он.

Сосед аргентинца – американец, родом из Сан-Диего. «Я мечтал посмотреть храм Василия Блаженного, я столько раз его видел его в новостях, в сюжетах про новогодние праздники. Но драйвером все равно стал футбол. В Москве мне понравилось. Я вырос в Лос-Анджелесе, там просто ужасные пробки, много людей. А тут хорошая транспортная система, есть метро. Но больше всего меня впечатлило, сколько же здесь дорогих машин. Очень много машин марок Mercedes, Lexus — я сразу понял, что русские любят большие и статусные тачки».

Тем временем лишь через несколько часов к импровизированной парковке такси подъехали сотрудники ГИБДД и настоятельно попросили сменить место дислокации.

Алина Распопова/«Газета.Ru»

Официально

В столичном департаменте транспорта «Газете.Ru» заявили, что не регулирует цены на поездки в такси: тарифы устанавливают сами компании.

«При этом в рамках своих полномочий мы стараемся обеспечить качественное обслуживание пассажиров. Вместе с крупнейшими интернет-агрегаторами и таксопарками мы определили маршруты, которыми будут пользоваться большинство болельщиков, и разработали рекомендованный тариф для этих направлений, попросив таксистов, аккредитованных для работы на чемпионате мира, не поднимать стоимость поездок выше этого предела. Также информацию о тарифах разместили на Едином транспортном портале в разделе, посвященном соревнованиям. На сайте пользователь может сам проложить маршрут до любого места и посмотреть, сколько в среднем должна стоить такая поездка на такси», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Дептранса.