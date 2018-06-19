«У них же много денег»: как таксисты дурят болельщиков

На многочисленные попытки обмана со стороны таксистов в Москве жалуются в соцсетях приехавшие в столицу на чемпионат мира по футболу иностранцы: некоторые таксисты не просто пытаются обмануть гостей, но и угрожают им расправой в случае нежелания расстаться с крупной суммой денег.

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К счастью, на помощь им часто приходят сами россияне – до последнего торгуются за них в аэропортах и на улицах и даже отбивают от обидчиков. Об одном из подобных случаев в соцсетях рассказала пользовательница под именем Авдотья Перепелкина.

«Идя после матча к дому, заметили иностранцев, которые неестественно долго не выходили из такси. Мы спросили, нужна ли им помощь.

На счетчике светилась цифра 6565 рублей! Бедный глава семейства, пересчитывая 3 тыс. руб., неуверенно сказал, что ему кажется цена слишком завышенной.

Я спросила, уж не из Лужников ли они едут? Оказалось, оттуда. Говорю, пятьсот рублей – отличная цена, не больше. На что водитель, выходец с Кавказа, стал проявлять признаки агрессии. Мой муж тоже. Драка была неизбежной. Четыре растерянных латиноса, зеваки. В общем, драка была лайт. Но таки была! Я в шоке от наглости таксистов!».

По словам Перепелкиной, маршрут болельщиков пролегал от Лужников на улицу Большая Серпуховская. Стандартная цена за поездку на этом отрезке, утверждает местная жительница, в обычные дни с «пробками» составляет 250-300 рублей. «Яндекс-такси» в пиковые часы может ставить наценку, поэтому и была названа цена 500 рублей.

Женщина также рассказала, что сразу после драки вызвала полицию — к ним приехали полицейские и приняли заявление. «Сказали, что они могут отработать «хулиганку» по району, но не смогут задержать таксиста на транспортном средстве. Мол, звоните в ГИБДД. Я удивилась, зачем это делать, раз водитель не нарушал ПДД, но позвонили. Сначала нам отказывали, и только в управления ГИБДД приняли заявление по телефону. Сказали, ждать обратного звонка», — поделилась Перепелкина.

О неприятном опыте общения с российскими таксистами пишут и иностранцы. Так, испанец Нельсон Санчес Вилсон пожаловался, что сын его друга прилетел из Майами 16 июня около 4 часов утра в аэропорт Домодедово и вызвал официальное желтое такси, которое приехало на парковку аэровокзала, однако даже в такой ситуации стал жертвой жадного таксиста.

«15 июня Диего улетел в Сочи, на матч Испания — Португалия, — написал в своем фейсбуке испанец. — Сразу после матча он вернулся самолетом в Москву, чтобы после прилета ехать автобусом в Саранск, на игру Перу — Дания. Самолет приземлился по расписанию, 16 июня в 2:15.

Времени до отправления автобуса (а пункт отправления – Останкино, т.е. достаточно далеко от аэропорта Домодедово) было мало, поэтому Диего не успел заказать такси из интернет-приложения, и сел в предложенное в аэропорту такси. Цену запросили немалую – 3 тыс. рублей, он согласился.

Когда подъехали к пункту назначения, таксист затребовал 9 тыс. руб. Диего потребовал чек, и водитель выписал ему квитанцию – бланк строгой отчетности. Согласно этому документу, этот водитель катал клиента с 23:00 до 03:00 утра.

Фамилию и имя водителя выяснить не удалось, лицензию свою он спрятал. Итак, что известно точно: автомобиль Chevrolet, регистрационный номер УУ 447 77, квитанция выписана от имени ООО «Ариадон Такси». Хочется найти этого нехорошего человека, который воспользовался беспомощностью нашего гостя, ведь он по-русски не говорит, выглядит совсем как подросток, лет на 15-16, поэтому этот таксист явно считает, что его мошенничество ему сойдет с рук. Разумеется, мы будем действовать официально – будут поданы заявления во все компетентные правоохранительные и государственные структуры».

Это далеко не все истории, которыми делятся водители в сообществах. Так, автомобилист по ником Alex Caminante рассказал, что, недавно встречая своих родственников в аэропорту Шереметьево, застал колумбийскую пару, которой на калькуляторе показывали стоимость поездки до города — 100 евро. «Вмешался…Уехали за 40, не дали мне дожать барыгу...А сам заплатил 1 тыс. руб., так как не уложился уезжать из аэропорта за 15 мин», — рассказал водитель.

Еще одна жительница Москвы, Наталия Лазарева, написала, что ее знакомые греки-журналисты показали ей товарный чек за поездку от стадиона «Спартак» до метро «Университет»: она обошлась в 3,9 тыс. руб.

Корреспондентов «Газеты.Ru» самих не раз предлагали довезти от Лужников до центра за 5 тыс. руб. после матчей. Один из водителей даже похвастался в разговоре тем, что за 2 тыс. руб. довезли троих не говорящих по-русски перуанцев от МГУ до Арбата (обычно эта поездка стоит около 400 руб.). «Ну а что такого, — заявил корреспонденту «Газеты.Ru» водитель. — Они иностранцы, у них деньги есть, что им, жалко троим скинуться».

В пресс-службе такси Gett «Газете.Ru» заявили, что

агрегаторы такси могут повлиять на желающих нажиться на иностранцах водителей только в случае если они вызвали машину через приложение или по телефону. Если же автомобиль поймали от руки, то, скорее всего водитель отключил все сервисы и просто работает на себя. Тогда наказать его за нарушение тарифной политики сервиса невозможно.

«Во-первых, многие приложения, наше в том числе, работают не только в России, но и заграницей, — сказали в пресс-службе Gett. – То есть для иностранцев, которые ими пользуются, не должно составить никакого труда заказать машину через него. Если же водитель работает «от борта», не через агрегаторы и не через таксопарки, получается, что наказать его за такое поведение никак нельзя.

Мы видим такие машины, которые на «аварийке» стоят на Петровке, Тверской, и просто ждут пассажиров. Сказать, что такой водитель работает нелегально в целом нельзя – у людей есть лицензии, автомобили желтого цвета.

Но только они положат заработанные деньги в карман и агрегаторы и таксопарки об этом не узнают. Реальные действия можно предпринять только если машину вызвали официально и уже на месте водитель начинает требовать сумму сверху: тогда нужно сразу звонить в службу поддержки, где англоговорящие операторы подскажут, что делать».

Схожий ответ поступил и от пресс-службы «Яндекс.Такси», где также рекомендуют не вызывать машину «от борта».

Отметим, что в Дептрансе ранее разработали требования для такси к ЧМ-2018. Чтобы получить право работать во время мундиаля и обслуживать зрителей матчей таксомоторным компаниям необходимо было пройти аккредитацию. Только с ней таксисты могут попасть на парковки у стадионов, где проходят матчи. Таксомоторным компаниям рекомендовали принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).

«Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», — рассказывал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.