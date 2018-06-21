Депутат на коне: полиция устроила погоню за всадниками

На Камчатке разразился серьезный скандал из-за, казалось бы, безобидного поступка депутата местного Законодательного собрания Михаила Пучковского. На очередную сессию 20 июня народный избранник прибыл верхом на собственном мерине по кличке Ракета. Таким образом Пучковский решил привлечь внимание к высоким ценам на бензин и продукты, из-за чего, как он считает, выживать жителям Камчатки становится все труднее.

Своеобразный перфоманс депутат начал в 9.50 утра, прискакав к зданию краевого правительства в сопровождении еще двух всадниц.

Его сопровождали также журналисты местного информационного агентства «Кам 24», которые подробно описали, что произошло дальше.

Реклама

Прибывший на службу депутат попытался «припарковать» Ракету рядом со входом в здание правительства, где и располагается заксобрание. Но ему не разрешил сделать это охранник. Тогда депутат отдал коня своим спутницам и отправился на заседание, а те остались ждать его неподалеку. Однако вскоре к девушкам из здания правительства вышли полицейский и человек в штатском, которые потребовали объяснить, чем именно занимаются всадницы. Далее разыгралась сцена, напоминающая кадры из фильмов про Дикий Запад.

Чтобы избежать конфликта, всадницы решили ускакать по Набережной улице. Полицейские бросились в погоню на своем УАЗе, включив сирену и «мигалку».

Они за несколько минут догнали девушек и вынудили остановиться. Составлять протокол на них не стали, лишь опросили и отпустили. Наездницы, как выяснилось, часто бывают на ферме у Михаила Пучковского, помогают ему ухаживать за лошадьми. Но если девушкам относительно повезло, то

после своего поступка парламентарий получил повестку явиться в полицию. Правда, приехать депутат должен 26 июня 2017 года — он уже заявил в СМИ, что вряд ли у него получится встретиться с представителями органов власти, так как он не умеет путешествовать во времени.

Народного избранника обвинили в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», что для должностного лица чревато штрафом от двадцати до сорока тысяч рублей. По словам депутата, полицейский передал ему извещение со словами «теперь мы вами серьезно займемся». При этом сам депутат пока не понял, что конкретно ему вменяют.

Выходку Пучковского нельзя назвать неожиданной.

Еще в мае он направил заявления к губернатору края, председателю заксобрания и начальнику местной ГИБДД с требованием организовать место для привязи своего коня у здания краевого правительства.

«В мои обязанности как депутата Законодательного собрания Камчатского края входит присутствие на сессиях, — говорилось в том документе. — Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета».

Пучковский попросил определить место парковки и обеспечить коновязь у здания правительства на период ближайшей сессии. В обращении депутат написал, что живет исключительно на пенсию. В связи с ростом цен на бензин на камчатских заправках он уже не в состоянии ездить на собственном автомобиле. Покупать билеты на автобус, по словам Пучковского, для него тоже накладно.

«Сегодня наиболее удобный способ передвижения для меня — это мой конь Ракета. Топливом его не надо заправлять, билеты за проезд он не требует — да и в еде не прихотлив», — объяснял Пучковский журналистам.

Однако, по всей видимости, просьба депутата осталась без удовлетворения. Коллеги жалоб Пучковского не поддержали. Но зато решили, что каждый месяц будут скидываться ему на проездной на общественный транспорт. В акции по сбору денег приняли участие примерно 15 депутатов. По мнению народных избранников, ездить по городу на лошади небезопасно. Животное, в частности, может испугаться автомобилей. В результате может пострадать и всадник, и окружающие его люди.

«Я был у Михаила Пучковского. Отвез ему проездной. Прокатился на Ракете. Убедился, что мерин двигается очень медленно. Такими темпами Пучковский будет добираться на сессию часа три. На автобусе ему будет быстрее, комфортнее и безопаснее», — рассказывал журналистам депутат Заксобрания Анатолий Кирносенко. Однако позже депутат-коневод заявил, что от подарка отказался.

Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» на неосвобожденной основе, это означает, что зарплату за свое депутатство он не получает. Судя по обнародованной декларации, доход Пучковского в 2017 году составил 276 тысяч рублей. Народный избранник живет в частном доме в поселке Заозерный. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.

Напомним, что с начала года, по официальным данным, цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля. Последний резкий рост цен на бензин был зафиксирован в середине мая, о чем свидетельствовали данные информационно-аналитического центра «Кортес». Так, стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек — до 43,65 рубля.

Ставший острым вопрос роста стоимости бензина задали президенту Владимиру Путину во время его ежегодной «Прямой линии» с населением страны, которая состоялась 7 июня. Тогда ситуацию на рынке топлива Путин назвал «недопустимой» и «неправильной». Он заявил, что нынешняя кризисная ситуация на АЗС — «результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики».

Глава государства напомнил, что правительство договорилось с нефтяниками о стабилизации ситуации, стимулируя нефтепереработку за счет снижения акцизов на бензин и солярку --– на 3 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно. Кроме того, нефтяникам пообещали не повышать акциз с 1 июля, как ранее было запланировано.

Взамен нефтяные компании обязались поставлять на внутренний рынок необходимый объем топлива и не превышать существующий уровень цен.

«К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения, не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы», — отметил Путин.

Речь идет о возможности введения экспортной пошлины правительством РФ на поставку нефтепродуктов на экспорт. Уже подготовлен соответствующий проект закона, который министерство энергетики России готово внести в Госдуму.

Уже с 5 по 9 июня произошло резкое замедление роста цен на топливо, что зафиксировал Росстат. за указанный период стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 0,1%. В предыдущий отчетный период, с 29 мая по 4 июня, цены на топливо выросли на 1,4%. А 19 июня замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что на данный момент цены на бензин рынке стабилизируются. «Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно. Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен», — отмечал Голомолзин.