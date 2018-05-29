«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»

В России на прошлой неделе резко выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес».

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Так, стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек — до 43,65 рубля.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша пояснил причину роста цены. «Цены растут, потому что сейчас наблюдается чрезвычайное превышение экспортного паритета над внутренними ценами. Как правило, внутренний рынок насыщается, когда внутренние цены выше экспортных на несколько тысяч рублей, и тогда цены на автобензин не растут.

Сейчас же производители, увеличивая свой доход, увеличивают поставки любых видов топлива на экспорт. Автомобильный бензин у нас не экспортируется, он за рубежом не нужен. Экспортируется нафта, прямогонный бензин – некие полупродукты. То есть, компании, меняя структуру производства, снижают выпуск бензина, — пояснил Аркуша

РИА «Новости».

— Чтобы вернуть в русло цены, чтобы не было так выгодно экспортировать, нужно сделать экспортный паритет сопоставимым с нашими внутренними ценами. Для этого надо повысить экспортные пошлины, снизить акциз, рубль привязать к нефтяным ценам. Тогда все было бы нормально.

Как ранее заявляла ФАС России, ведомство постоянно контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил во вторник, то в ситуации стремительного роста цен необходима проверка ФАС.

Он напомнил, что антимонопольное ведомство имеет право затребовать информацию о себестоимости и накладных расходах.

«Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начала такое расследование. Антимонопольный орган очень оперативно работает и на такие вещи реагирует», — отметил депутат.

Причины роста цен на бензин пояснил «Газете.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам в этом есть даже положительные моменты.

«На данный момент происходит перекладывание бремени содержания инфраструктуры на пользователей этой инфраструктуры. Существует три вида платежа: транспортный налог, акциз на топливо и прямая оплата непосредственно за платные участки дорог. Чем меньше государство будет финансировать дорожную отрасль из смежных доходов, тем больше будет акциз повышаться.

В перспективе цена на топливо должна дойти до европейского уровня. Для того, чтобы иметь дороги европейского качества. Очевидно, что эти деньги правительство будет брать из кармана автовладельцев. Будет продолжаться главная тенденция: увеличение стоимости бензина.

Наш бензин будет стоить как в Европе, если мы хотим дороги европейского качества. Средняя равновесная цена для центра за АИ-92 примерно 40-41 рубль за литр. Эта цена, скорее всего, сохранится впоследствии до конца года, если не будет каких-то изменений в акцизах.

Однако никаких снижений цен на топливо нам ждать не приходится, даже будет подорожание в дальнейшем. Я бы спрогнозировал повышение цены в перспективе 5 лет до 60 рублей за литр», — рассказал Шкуматов.

Напомним, что ранее зампредседатель правительства Дмитрий Козак сообщил о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо, которое должно произойти до 1 июля. По его словам, снижение будет происходить от действующих ставок, в связи с чем запланированное повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июля не произойдет.

«Было принято решение снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны от действующей ставки. И не вводить дополнительных 500 рублей повышения с тонны, а на бензин снизить на 3 тысячи рублей с тонны от действующего размера акциза», — пояснил Козак.

При этом в правительстве признают, то снижение акцизов не позволит снизить розничные цены на топливо, а лишь как-то затормозить их рост.

Напомним, что с начала года, по официальным данным, цены на бензин выросли на 4,7 %, на дизтопливо — на 9%. Это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.