Спасла ценою жизни: в ДТП с випом ищут крайних

В Рязанской области следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое всколыхнуло весь регион. В автоаварии при столкновении «КАМаза» и седана бизнес-класса Volkswagen Passat CC в городе Шацк погибла 22-летняя Наталья Акишина. При этом родители погибшей уверены: дело пытаются замять и ответственность за произошедшее переложить на невиновного.

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Как рассказал «Газете.Ru» отец девушки Сергей Акишин, роковая авария произошла рано утром в воскресенье, 29 апреля.

Накануне Наталья Акишина проводила время вместе с друзьями – она приехала в гости к родителям, но тот в вечер решила пообщаться со своей компании в ресторане. Пили текилу, засиделись. Около семи утра девушка собралась ехать домой.

В компании с ней оказался и сын бывшего начальника местной ГИБДД Юрия Сучкова 25-летний Станислав Сучков. Все молодые люди стали вызывать такси к местному Дворцу культуры и потихоньку разъехались. Остались только Акишина и Сучков. К молодому человеку тоже приехало такси, но ему так не понравился сам автомобиль, который был битым, что он поругался с таксисткой и отказался садиться в транспорт.

Доехать домой он решил за рулем собственной иномарки. Акишина же решила поехать с ним – как потом рассказала ее подруга, девушка переживала, что Сучков будет ехать слишком быстро, а если в машине будет пассажир, то не рискнет превышать скорость.

«Всем в городе известно, что Сучкова никто не останавливает, он тут неприкасаемый, сын «туза» из Москвы, и гоняет, и «шашечки» устраивает», — утверждает отец девушки.

В итоге получилось, что она действительно сильно ошиблась с выбором попутчика. Около 9 утра Volkswagen Passat CC под управлением Сучкова на трассе М5 «Урал» на полном ходу врезался выезжающий на дорогу «КамАЗ» с прицепом. В сети появились записи с видеокамер наблюдения, на которых видно, что иномарка едет гораздо быстрее потока, а ее водитель даже не тормозит перед довольно медленно выезжающим на дорогу большегрузом и не пытается его объехать. В итоге легковушка врезается в пространство между грузовиком и прицепом – в результате сильнейшего удара у иномарки снесло капот, а у «КАМаза» лопнули кронштейны кузова.

В иномарке сработали подушки безопасности – водитель выжил и чудом практически не пострадал.

А вот его пассажирка, которая ехала спереди погибла на месте — основной удар пришелся на ее сторону, ее подушку безопасности разорвало. Приехавшие на место инспекторы ГИБДД обнаружили труп на заднем сиденье – во всей видимости девушка не была пристегнута. 63-летний водитель «КамАЗа» не пострадал, но находился в состоянии шока.

После ДТП местные СМИ перепечатали опубликованный спустя несколько часов пресс-релиз от УМВД России по Рязанской области. Согласно которому, «63-летний житель Сасовского района, управляя автомобилем «КаМАз» с прицепом по предварительным данным, при выполнении разворота, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat СС под управлением 25-летнего жителя Московской области. В результате ДТП 22-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия, водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение». При этом в релизе ничего не было сказано о проведении медосвидетельствовании водителей на состояние алкогольного опьянения. Примечательно, что в настоящее время пресс-релиз на сайте ведомства отсутствует, как и информация о нем в сводках происшествий.

При этом сам водитель «КамАЗа» утверждал, что убедился, что на дороге, где кстати, отсутствовала разметка, никого не было.

По факту ДТП сначала начали проверку, а после возбудили уголовное дело по ч.3. ст 264 «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Но, как рассказывает отец погибшей, расследование идет очень странно.

Так, он утверждает, что свидетели видели, как молодой человек после ДТП якобы смог выбраться из машины и уехал с места ДТП до приезда инспекторов ГИБДД и «скорой» — то есть покинул место происшествия самовольно.

При этом, по словам очевидцев, молодой человек сначала долго с кем-то говорил по телефону, а потом уехал на обычном автомобиле, в то время, как по данным пресс-релиза его доставили в больницу.

«Фотографий с места ДТП крупным планом с повреждениями автомобилей нет, тормозной путь иномарки, вернее, его отсутствие, инспекторы не зафиксировали. Просто написали, что тормозил за 11 метров, и все, хотя на видео видно, что машина просто несется прямо.

Самую главную часть видео следователь к делу не приобщил, говорит, что это несущественное доказательство – а ведь там видно, что машина едет с превышением скорости, примерно под 150 км/час, — утверждает отец девушки.

– При этом была проведена экспертиза, которая показала, что водитель «КамАЗа» мог видеть, что происходит слева от него на 130 метров, а водитель иномарки видел на 260 метров вперед. И крайним будут делать «камазиста», хотя каждый водитель большегруза скажет, что такая машина с прицепом, которая пытается выехать на дорогу с обочины, не может сделать это сразу — водитель сначала доезжает до противоположной обочины и только потом выезжает дальше. Все это делается только после того, как водитель убедится в безопасности маневра».

Туманны данные и о проведении медосвидетельствования Сучкова.

«Нам сказали, что после ДТП его сразу отвезли в тяжелом состоянии в реанимацию — я пытался попасть туда в тот же день, меня не пустили врачи, — утверждает отец погибшей. — А потом в разговоре со мной следователь признался, что беседовал с Сучковым уже на следующий день, и у парня всего лишь была немного повреждена нога — он нормально себя чувствовал, сидел на кровати.То есть за день его, получается, вылечили. Когда у него брали анализы не понятно, но в итоге алкоголя в крови не нашли. Подозреваем, эту процедуру провели после того, как молодой человек полежал под капельницами. На следственный эксперимент его не вызывали, а в материалах дела Сучков вовсе значится безработным. Но ведь мы знаем, что он переехал в Москву, чтобы работать там следователем, а к нам же он просто приезжает на лето, к родственникам.

Мы боимся, что виновником ДТП сделают водителя грузовика, в то время как Сучков окажется не при чем и сможет спокойно жить и работать в органах, чему так помогает его отец.

Нам уже говорят, что парную не хотят портить карьеру. Сейчас он спокойно отдыхает, публикует фотографии, как выпивает с друзьями, а перед нами он даже не извинился».

Между тем и сам отец молодого человека около 20 лет назад был фигурантом громкого смертельного ДТП. Тогда, в 2000-е годы он служил начальником местной шацкой Госавтоинспекции. Однажды он поехал в Рязань и на Московском шоссе наехал на беременную женщину, которая скончалась. Сам Сучков-старший тогда оказался в больнице, во время следствия успел перевестись на работу в подмосковные Химки. Потом дело закрыли. А коллеги отзывались о нем всегда как о высококвалифицированном специалисте.

«Газета.Ru» направила запросы в МВД по Рязанской области с тем, чтобы узнать подробнее об обстоятельствах ДТП и пролить свет на спорные моменты, на которые указывают родственники, но ответа пока не получила.